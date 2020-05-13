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Общество Поставщик Apple построит в США завод за $12 миллиардов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся поставщиком полупроводников для американской Apple, объявила о намерении построить в Аризоне завод по производству микросхем стоимостью $12 миллиардов.

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