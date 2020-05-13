Политика
ПолитРоссияСНБО Украины продлил санкции против российских социальных сетей
Решение принял Совет национальной безопасности и обороны страны (СНБО). СНБО Украины принял решение продлить санкции против компаний "Яндекс", Mail.ru и других, сообщает ТАСС. Весной 2017 года было решено начать блокировку интернет-ресурсов на Украине.
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Энергетика
Нефть преодолела отметку $31 за баррель
Лондон, 14 мая 2020, 22:18 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе сессии 14 мая, марка Brent преодолела отметку в $31 за баррель.
REGNUM вчера в 15:18
Общество
В ФРГ отказались освободить «Северный поток — 2» от директивы ЕС
Ранее СМИ сообщали, что немецкий регулятор планирует отклонить заявку Nord Stream 2 AG на освобождение проекта трубопровода от правил обновлённой Газовой директивы ЕС.
RT на русском 03:23
Общество
Расширен перечень отраслей, пострадавших от коронавируса
Правительство Российской Федерации расширило перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за распространения коронавируса.
Нязепетровские вести вчера в 07:16
Происшествия
Ростовскому зоологу грозит 40 лет тюрьмы на Шри-Ланке
К сегодняшнему дню начальник отдела мелких млекопитающих зоопарка Александр Игнатенко находится в тюрьме уже полтора месяца.
Вести.Ru 12 мая в 13:53
Игры
Бесплатная раздача игры GTA V обрушила магазин Epic Games Store
Серверы магазина Еpic Games Store не справились с резким увеличением спроса на игру Grand Theft Auto V, которая временно стала бесплатной.
РИА Новости вчера в 13:49
Общество
Новые случаи заражения коронавирусом произошли во всех регионах РФ
Новые случаи заражения произошли в каждом из 85 регионов России. За сутки зафиксировано 113 смертей пациентов с коронавирусом.
REGNUM 03:43
Происшествия
Пассажир ударил контролера метро в Петербурге за просьбу надеть маску
В Петербурге задержан мужчина, ударивший контролера метрополитена, который попросил его надеть защитную маску, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.
Интерфакс 03:38
Общество
В Киеве 46 младенцев, рождённых для иностранцев, застряли в отеле
46 младенцев, рождённых украинками для иностранных граждан, застряли в киевском отеле «Венеция» из-за карантина, передают «Украинские новости».
Аргументы и Факты 01:45
Политика
Иностранцы обратились в посольство России с просьбой вывезти их из США
Иностранные граждане обращаются в посольство России в США за содействием в выезде в Россию, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 21:34
Политика
Украина столкнулась с угрозой дефицита воды
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины призвал граждан к экономному потреблению воды в связи с высоким риском дефицита.
Известия 13 мая в 16:06
Общество
Больше сотни человек скончались в России за сутки от коронавируса
За последние 24 часа от коронавируса в России скончались 113 человек. Сутками ранее было 93 человека, еще на день раньше — 96 человек.
Pravda.Ru 03:48
Кино
Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом»
Итальянский режиссер Лука Гуаданьино снимет ремейк фильма «Лицо со шрамом».
Коммерсантъ вчера в 23:40
Общество
В сети обнаружили десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей
В интернете на фоне новостей о выплат пособий семьям с детьми начали появляться десятки мошеннических сайтов на данную тематику, пишет «Коммерсант» со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности.
Rambler News Service вчера в 05:12
Экономика
Цены на вторичное жилье в Казани падают второй месяц подряд
В целом падение уже составило в среднем 4,4%. Причина в снижении спроса на жилье в условиях самоизоляции, пишет ТАСС со ссылкой на директора федеральной компании «Этажи» Ильдара Хусаинова.
Казань24 03:02
Общество
Кондратьев подписал распоряжение о частичном выходе из карантина
По распоряжению, с 23 мая, при стабильной эпидобстановке, откроют предприятия строительного и смежного с ним комплекса, парикмахерские, салоны красоты, магазины стройматериалов и непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров, автосалоны, автомойки и организации, оказывающие бытовые услуги.
Краснодарские известия 00:58
Политика
Козак рассказал о прогрессе на переговорах по Донбассу в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак назвал конструктивными прошедшие в Берлине переговоры с помощником канцлера ФРГ об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины.
Газета.Ru вчера в 04:25
Общество
В России за сутки выявили 10 598 случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10 598 случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил федеральный оперштаб.
RZN.info 03:36
Общество
Пособия на покупку масок и перчаток предложили ввести в России
Москва, 15 мая 2020, 08:21 — REGNUM Введённые в целом ряде российских регионов масочный и перчаточный режимы, которые предполагают обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах и транспорте, могут ударить по карманам жителей России.
REGNUM 01:21
Кино
Осенью выйдут финальные серии «Сверхъестественного»
В подвешенном состоянии оказалось производство многих фильмов и телесериалов в связи со строгими ограничениями, вызванными пандемией коронавируса.
Live24 02:19
Технологии
Россиян предупредили о новом виде интернет-мошенничества
Менеджер по развитию бизнеса Kaspersky Fraud Prevention Екатерина Данилова предупредила россиян о новом виде интернет-мошенничества — злоумышленники пытаются заставить клиентов банков установить на смартфон программу удаленного доступа, после чего похищают средства.
Lenta.ru 01:47
Общество
Профессор МГУ уволился после открытого письма о домогательствах в вузе
Газета.Ru вчера в 21:17
Гаджеты
У 5 Мп камеры смартфона OnePlus 8 Pro найдено «рентгеновское зрение»
Astera вчера в 03:44
Общество
Аналитики назвали возможного первого триллионера в мире
Аналитики сервиса консультаций для малого бизнеса считают, что первым в мире долларовым триллионером станет основатель Amazon Джефф Безос.
Газета.Ru 02:48
Общество
Поставщик Apple построит в США завод за $12 миллиардов
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), являющаяся поставщиком полупроводников для американской Apple, объявила о намерении построить в Аризоне завод по производству микросхем стоимостью $12 миллиардов.
Вести.Ru 00:53
Общество
Роскачество нашло в пельменях семи марок кишечную палочку
Все пельмени содержали кишечную палочку, а один образец — сальмонеллу, сообщает 15 мая пресс-служба Роскачества.
REGNUM 02:01
Здоровье
В России выявлен первый случай повторного заражения коронавирусом
Излечившаяся от коронавируса жительница Бурятии заразилась повторно и госпитализирована во второй раз.
Lenta.ru 02:34
Общество
Собянин раскрыл срок действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл срок действия ограничительных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса в Москве.
Lenta.ru вчера в 14:32
Единоборства
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова
Конор Макгрегор поддержал отца Хабиба Нурмагомедова Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме.
Экспресс газета вчера в 05:16
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Общество
ВЦИОМ: 16% россиян в пандемию перешли на «удаленку»
Примерно шестая часть россиян в пандемию коронавируса перешли на удаленный режим работы, большинству из них не пришлось осваивать для этого новых цифровых навыков, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.
ПРАЙМ 00:00