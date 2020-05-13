Политика

RT на русскомRT на русскомСНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды. Об этом информирует пресс-служба СНБО.
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с чего всё началось
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении
 от 13 мая.
Известиявчера в 16:06

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Жителей Украины предупредили об угрозе дефицита воды

РБКвчера в 23:32

В СНБО призвали готовиться к водному дефициту на Украине

Московский Комсомолецвчера в 16:15

СНБО: на Украине возможен дефицит воды

Газета.Ruвчера в 16:33

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

RT на русскомвчера в 16:58

Украина столкнулась с угрозой дефицита воды

Известиявчера в 16:06

СНБО сообщил об угрозе водного дефицита на Украине

Комсомольская правдавчера в 16:01

В СНБО предупредили об угрозе дефицита воды на Украине

РИА Новостивчера в 15:44
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Авто

Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели

Автоновости дня 12 мая в 10:40
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Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
1K
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

РИА Новости вчера в 06:48
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
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Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака

По словам Мэри-Кейт, без пяти минут экс-супруг выселит ее из нью-йоркских апартаментов в понедельник и уже молча расторг договор аренды.
Super.ru вчера в 19:45
Общество

Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах

Газета.Ru 12 мая в 20:34
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Общество

Большинство в России назвало самоизоляцию неподходящей для учёбы детей

Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%).
REGNUM 00:49
1
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
1,3K
Экономика

В России построят 25 заводов для утилизации отходов

Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
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Политика

Три российских региона задумали объединить

Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru вчера в 14:33
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Игры

Epic Games анонсировала Unreal Engine 5

Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru вчера в 11:47
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Политика

На Украине раскрыли новый обман МВФ

Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
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Авто

Названы самые надежные автомобили 2020 года

SpeedMe вчера в 23:43
Здоровье

Названо уникальное свойство коронавируса

Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
Lenta.ru вчера в 20:25
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Экономика

Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI

Мосбиржа считает необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами на нефть марки WTI, цена которых в апреле впервые в истории достигла отрицательных диапазонов.
РБК вчера в 23:57
Технологии

NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту

Руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг презентует 14 мая самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
NewInform вчера в 04:43
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Экономика

В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии

Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Общество

В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса

Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
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Гаджеты

Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone

NewInform вчера в 04:19
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
13
Общество

Названы последствия отказа Швеции от карантина

Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ

Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
3,6K
Общество

Из курской БСМП уволился главврач

Андрей Мильцын, занимавший пост главного врача Курской больницы скорой медицинской помощи, с 13 мая уволен по собственному желанию.
Секунда вчера в 13:58
10
Общество

В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.
РИА Новости 00:28
Шоу-бизнес

Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем

Lenta.ru вчера в 01:16
35
Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
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Игры

В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia

Игромания.ру вчера в 16:24
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Как работают Яндекс.Новости?
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