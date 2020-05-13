с чего всё началось

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды. Об этом информирует пресс-служба СНБО.

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

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