Политика
RT на русскомСНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды. Об этом информирует пресс-служба СНБО.
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с чего всё началось
«Последние пять лет были маловодными, и существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах некоторых рек, которые имеют значительную антропогенную нагрузку», — говорится в заявлении от 13 мая.Известиявчера в 16:06
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Авто
Volkswagen тестирует купеобразный Tiguan под видом другой модели
Автоновости дня 12 мая в 10:40
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Общество
Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ
Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
Шоу-бизнес
Мэри-Кейт Олсен разводится с Оливье Саркози после пяти лет брака
По словам Мэри-Кейт, без пяти минут экс-супруг выселит ее из нью-йоркских апартаментов в понедельник и уже молча расторг договор аренды.
Super.ru вчера в 19:45
Общество
Россиян предупредили о разрушительных природных катаклизмах
Газета.Ru 12 мая в 20:34
Общество
Большинство в России назвало самоизоляцию неподходящей для учёбы детей
Другие опасения родителей связаны с тем, что их дети не смогут поступить в желаемое учебное заведение (28%), столкнутся с переносом выпускных экзаменов (22%), не смогут найти работу после выпуска завершения учёбы (21%).
REGNUM 00:49
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Экономика
В России построят 25 заводов для утилизации отходов
Москва, 14 мая 2020, 08:50 — REGNUM Проект на сумму 600 млрд рублей по строительству в России 25 заводов, предназначенных для энергоутилизации коммунальных отходов, договорились реализовать госкорпорации Росатом, Ростех и ВЭБ.РФ.
REGNUM 01:50
Политика
Три российских региона задумали объединить
Три российских региона — Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) — могут объединить уже в следующем году.
Lenta.ru вчера в 14:33
Игры
Epic Games анонсировала Unreal Engine 5
Компания Epic Games представила пятую версию игрового движка Unreal Engine.
News.ru вчера в 11:47
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
Ранее пресс-секретарь фонда Джерри Райс заявил, что МВФ в настоящий момент обсуждает с Украиной новую программу кредитования на полтора года для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:06
Авто
Названы самые надежные автомобили 2020 года
SpeedMe вчера в 23:43
Здоровье
Названо уникальное свойство коронавируса
Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
Lenta.ru вчера в 20:25
Экономика
Мосбиржа сочла необоснованной компенсацию убытков по фьючерсам WTI
Мосбиржа считает необоснованной компенсацию убытков участникам торгов майскими фьючерсами на нефть марки WTI, цена которых в апреле впервые в истории достигла отрицательных диапазонов.
РБК вчера в 23:57
Технологии
NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту
Руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг презентует 14 мая самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
NewInform вчера в 04:43
Экономика
В России разработали памятку о кредитных каникулах в период пандемии
Роспотребнадзор совместно с экспертами проекта Минфина «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ» разработал памятку для потребителей об особенностях кредитных каникул в период сохранения рисков распространения COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 22:54
Общество
В России могут пойти по «военному пути» вакцинации от коронавируса
Москва, 14 мая 2020, 08:10 — REGNUM «Военный путь» вакцинации от коронавируса в России назвал возможным 13 мая академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников в интервью «Парламентской газете».
REGNUM 01:10
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform вчера в 04:19
Политика
Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости вчера в 07:55
Общество
Названы последствия отказа Швеции от карантина
Несмотря на отказ от карантина, жителям страны рекомендуют регулярно мыть руки, соблюдать дистанцию, избегать больших скоплений людей и поездок, а при симптомах оставаться дома.
Рамблер вчера в 11:51
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM вчера в 01:14
Общество
Из курской БСМП уволился главврач
Андрей Мильцын, занимавший пост главного врача Курской больницы скорой медицинской помощи, с 13 мая уволен по собственному желанию.
Секунда вчера в 13:58
Общество
В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам
Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим из-за коронавирусной эпидемии работу.
РИА Новости 00:28
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова сообщила о проблемах со здоровьем
Lenta.ru вчера в 01:16
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня вчера в 08:10
Игры
В сети появился ещё один ролик ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 16:24