с чего всё началось

В конфликте в украинском поселке Новые Санжары участвовали профессиональное подстрекатели. Об этом заявил глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, который недавно посетил населенный пункт.

СНБО заявил о профессиональных подстрекателях в Новых Санжарах

Футбол Мишель Платини: полиция искала у меня картину Пикассо от Путина Бывший президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини назвал полным бредом попытки полиции найти у него картину Пабло Пикассо, которую ему якобы подарил президент РФ Владимир Путин.

Общество Ученые проследили источник коронавируса в Китае Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.

Армия и оружие Анатомия молчаливой жестокости Украинские войска атаковали позиции Корпусов Республик вблизи населённых пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный.

Здоровье Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 2236 человек Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае превысило 75,4 тысячи, из них 2 236 человек скончались, 18 264 человек излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Экономика В МВФ объяснили, как Украине достичь уровня Польши Первый предусматривает полное реформирование (преодоление указанного выше отставания, продажа земли без ограничений) и рост ВВП на шесть процентов ежегодно, что даст возможность населению стать богаче на 60 процентов за 20 лет и достичь сегодняшнего уровня Польши примерно в 2038 году.

Политика WP: Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги Болтона Президент США Дональд Трамп лично призвал заблокировать публикацию книги своего бывшего советника по нацбезопасности Джона Болтона, пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Кино Анонсированы новые «Звездные войны» Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые стал отцом Тарантино и Пик официально стали мужем и женой в ноябре 2018 года, брак стал первым для обоих.

Хоккей Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, став восьмым хоккеистом в истории лиги, кому удалось преодолеть эту отметку.