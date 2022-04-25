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Socar опровергла сведения о согласии платить за российский газ в рублях

Азербайджанская компания SOCAR заявила, что не будет платить за поставляемый в страну российский газ в рублях.
Lenta.ru
В настоящее время поставки российского газа в Азербайджан осуществляются в рамках договора о сезонном обмене природным газом, подписанного в июле 2021 года между госкомпанией "Азерконтракт" и группой "Газпром".
Интерфакс
Объемы поставок будут зависеть от уровня добычи и потребления газа в Азербайджане в летние месяцы.
Интерфакс
По мнению президента, поставлять российские товары в ЕС, США и получать оплату в долларах и евро «не имеет для нас никакого смысла».
Коммерсантъ

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