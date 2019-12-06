Общество

ВедомостиВедомостиSPAR закроет часть магазинов в России

В SPAR Russia, российском подразделении компании, ситуацию с задолженностью франчайзи комментировать РБК не стали. «ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
Читать в источнике
Комментировать76
с чего всё началось
За последние два месяца на портале «Федресурс» появилось
 семь заявлений компаний-контрагентов «ТД Интерторг» о намерении обратиться в суд с заявлением о его банкротстве.
РБК05:30

Подробнее о событии

«Интерторг» сократит число магазинов в Петербурге до конца года

Петербургский дневник06:18

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

РБК05:30

Петербургский ретейлер до конца года закроет 37 магазинов

АБН03:57

В Мурманской области закроется шесть петербургских супермаркетов

Невские Новости07:53

Крупный ретейлер закроет в Петербурге до конца года двадцать сетевых магазинов

78.ru04:37

Крупный петербургский ретейлер сокращает число магазинов

Телеканал Санкт-Петербург05:08

Петербургский ретейлер резко сокращает число магазинов

РБК Санкт-Петербург03:03
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 13:04, Ашберн
Общество

Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой

Газета.Ru 01:16
Экономика

Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов

Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
РБК 12:51
Футбол

Зенит — Динамо 3:0 (2-й тайм)

Газета.Ru 12:23
Энергетика

«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»

В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Известия 11:52
Политика

Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России

«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
РБК 11:35
Происшествия

В Приморском крае нашли убитым краснокнижного амурского тигренка

Амурского тигренка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Приморского края.
ТАСС 12:11
Биатлон

IBU прокомментировал возможный перенос этапа Кубка мира во Франции

Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) прокомментировала информацию о возможном переносе третьего этапа Кубка мира, который должен состояться во французском Анси.
Sport24.ru 12:37
Происшествия

Суд вынес приговоры еще трем фигурантам «московского дела»

Ведомости 12:36
Музыка

Максим Фадеев представил своих новых артистов

Instagram Продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые вошли в обновленный лейбл MALFA.
РЕН ТВ 10:17
Политика

Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках

Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
РИА Новости 09:20
Политика

Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами разговоры о российском «шпионском гнезде» во Франции.
Lenta.ru 11:30
Политика

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Известия 08:13
Политика

На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»

Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
РБК 12:48
Шоу-бизнес

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев

У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Экспресс газета 05:31
Шоу-бизнес

Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой

Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.
Bimru.ru 04:07
Гаджеты

Apple выпустит пять iPhone в 2020 году

Lenta.ru 08:04
Общество

В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
РИА Новости 01:43
Фигурное катание

Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Вести.Ru 11:40
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Политика

МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа

В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Газета.Ru 12:15
Футбол

«Пришел смотреть в глаза ребятам, которые скатали договорняк». Интервью с Юрием Чеботаревым

Ростов и Ставрополь стройматериалами помогали — большая стройка была по тем временам.
Матч ТВ 01:59
Политика

Медведев оправдался за пенсионную реформу в России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
URA.Ru вчера в 07:13
Шоу-бизнес

Интернет-пользователи советуют Лайме Вайкуле не выступать в России

Вести Подмосковья 02:47
Хоккей

Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».
Известия вчера в 06:10
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться

Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Вечерняя Москва 09:20
Происшествия

В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
ТАСС 11:26
Политика

Зеленский попал на обложку журнала Time

Украинский президент Владимир Зеленский попал на обложку авторитетного американского журнала Time, который посвятил ему целую статью под названием The Man in the Middle (Человек посередине).
ТК Звезда вчера в 10:37
Политика

В Кремле прокомментировали предстоящий саммит «нормандской четверки»

В РФ рассказали об ожиданиях от предстоящего саммита "нормандской четверки", передает корреспондент The Moscow Post.
The Moscow Post 06:50
Музыка

YouTube назвал самые популярные видео года в России

Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.
Культуромания вчера в 14:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное