с чего всё началось

В SPAR Russia, российском подразделении компании, ситуацию с задолженностью франчайзи комментировать РБК не стали. «ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».

Экономика Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.

Политика Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России «Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.

Музыка Максим Фадеев представил своих новых артистов Instagram Продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые вошли в обновленный лейбл MALFA.

Политика Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.

Шоу-бизнес У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.

Шоу-бизнес Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.

Общество В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.

Фигурное катание Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.

Политика Медведев оправдался за пенсионную реформу в России Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.

Хоккей Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».

Шоу-бизнес Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».