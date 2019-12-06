Общество
ВедомостиSPAR закроет часть магазинов в России
В SPAR Russia, российском подразделении компании, ситуацию с задолженностью франчайзи комментировать РБК не стали. «ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
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Общество
Раймонд Паулс считает российскую публику навязчивой
Экономика
Раскрыта схема финансирования бизнесом нацпроектов
Чиновники совместно с российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) обсудили создание закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ) для привлечения средств крупного бизнеса в национальные проекты.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0 (2-й тайм)
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от новых исков к «Газпрому»
В ноябре этого года «Нафтогаз» подал очередной иск против «Газпрома» с требованием порядка $12 млрд компенсации за отказ пересмотреть транзитный тариф.
Политика
Медведев опроверг существование «антибелорусских элементов» в России
«Хочу вам прямо сказать, и я скажу об этом президенту Беларуси Александру Лукашенко, что у нас таких «антибелорусских элементов» нет», — сказал Медведев, обращаясь к Румасу.
Происшествия
В Приморском крае нашли убитым краснокнижного амурского тигренка
Амурского тигренка обнаружили убитым в охотничьих угодьях Приморского края.
Биатлон
IBU прокомментировал возможный перенос этапа Кубка мира во Франции
Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) прокомментировала информацию о возможном переносе третьего этапа Кубка мира, который должен состояться во французском Анси.
Музыка
Максим Фадеев представил своих новых артистов
Instagram Продюсер Максим Фадеев показал своих новых артистов, которые вошли в обновленный лейбл MALFA.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака из-за задержки закона о счетчиках
Президент Владимир Путин подписал закон о внедрении в России интеллектуальных систем учета электроэнергии год назад.
Политика
Лавров прокомментировал разговоры о «шпионском гнезде» ГРУ во Франции
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал слухами разговоры о российском «шпионском гнезде» во Франции.
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Политика
На Украине объявили о подготовке «марша на Крым»
Участники запрещенного в России Меджлиса крымскотатарского народа намерены организовать шествие с территории Украины в Крым.
Шоу-бизнес
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев
У Лободы на ноге оказалось шесть пальцев Певица вновь переборщила с фотошопом. Привычка фотошопить все снимки вышла Светлане Лободе боком.
Шоу-бизнес
Светлана Дружинина приняла участие в программе, посвященной Пугачевой
Дружинина была очень рада повидаться в студии программы с другими приглашенными звездами – Аллой Пугачевой, ее дочерью Кристиной Орбакайте, Игорем Николаевым и другими.
Гаджеты
Apple выпустит пять iPhone в 2020 году
Общество
В Совфеде задумались об общей системе оплаты труда учителей
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов в разговоре с "Известиями" заявил о необходимости создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей.
Фигурное катание
Российская фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Российская фигуристка Камила Валиева, занимавшая после короткой программы четвертое место, опередила всех в произвольном прокате и получила лучшую общую сумму – 207,47 балла.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Политика
МИД: новые санкции США против России не останутся без ответа
В МИД подчеркнули, что такие действия США "не останутся без ответа". Ранее американская сторона ввела новые санкции против России.
Футбол
«Пришел смотреть в глаза ребятам, которые скатали договорняк». Интервью с Юрием Чеботаревым
Ростов и Ставрополь стройматериалами помогали — большая стройка была по тем временам.
Политика
Медведев оправдался за пенсионную реформу в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи советуют Лайме Вайкуле не выступать в России
Хоккей
Овечкин починил шлем во время матча паяльной лампой
Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин починил свой шлем паяльной лампой прямо во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Лос-Анджелес Кингз».
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев признался, что не собирается жениться
Известный певец Сергей Лазарев заявил, что не собирается жениться. Об этом он рассказал во время церемонии вручения премии «Виктория».
Происшествия
В Москве росгвардейцы задержали мужчину, который проник в детский сад
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве неадекватного мужчину, который проник в детский сад.
Политика
Зеленский попал на обложку журнала Time
Украинский президент Владимир Зеленский попал на обложку авторитетного американского журнала Time, который посвятил ему целую статью под названием The Man in the Middle (Человек посередине).
Политика
В Кремле прокомментировали предстоящий саммит «нормандской четверки»
В РФ рассказали об ожиданиях от предстоящего саммита "нормандской четверки", передает корреспондент The Moscow Post.
Музыка
YouTube назвал самые популярные видео года в России
Компания «Google Россия» представила рейтинг самых популярных видео на русскоязычном сегменте видеохостинга YouTube в 2019 году.