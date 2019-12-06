с чего всё началось

В SPAR Russia, российском подразделении компании, ситуацию с задолженностью франчайзи комментировать РБК не стали. «ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».

Политика Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.

Политика Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.

Игры Red Dead Redemption 2 вышла в Steam В Steam состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Стоимость обычной версии – 2499 рублей, стоимость Special Edition – 3299 рублей, а Ultimate Edition обойдется в 3999 рублей.

Музыка Клип на песню 7 Rings стал самым сексуальным Развлекательный портал Popsugar составил рейтинг самых сексуальных клипов уходящего года, первое место в нем заняло видео на песню "7 колец" (англ. 7 Rings) Арианы Гранде.

Общество Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.

Экономика РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way 6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.

Политика Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.

Политика Медведев оправдался за пенсионную реформу в России Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.

Спорт Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).

Общество В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.

Космос Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.

Общество Меркель впервые посетила Освенцим В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).

Хоккей Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус» Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.

Энергетика В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.