Общество
ВедомостиSPAR закроет часть магазинов в России
В SPAR Russia, российском подразделении компании, ситуацию с задолженностью франчайзи комментировать РБК не стали. «ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
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Политика
Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе
Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
Общество
Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"
Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
Кино
Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»
Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Политика
Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского
Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Игры
Red Dead Redemption 2 вышла в Steam
В Steam состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Стоимость обычной версии – 2499 рублей, стоимость Special Edition – 3299 рублей, а Ultimate Edition обойдется в 3999 рублей.
Музыка
Клип на песню 7 Rings стал самым сексуальным
Развлекательный портал Popsugar составил рейтинг самых сексуальных клипов уходящего года, первое место в нем заняло видео на песню "7 колец" (англ. 7 Rings) Арианы Гранде.
Шоу-бизнес
Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов
«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили.
Общество
Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
Футбол
Зенит — Динамо 1:0 (1-й тайм)
Фигурное катание
Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при
Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
Футбол
Сычев покинул «Пюник», не сыграв за команду ни одного матча
36-летний Сычев подписал контракт с «Пюником» в конце августа, но так и не провел за команду ни единого матча.
Музыка
Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году
Экономика
РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way
6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.
Политика
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Политика
Медведев оправдался за пенсионную реформу в России
Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
Политика
Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Спорт
Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные
Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
Общество
В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт
По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Политика
Лавров прокомментировал данные о «российских наемниках» в Ливии
Глава МИД России Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии.
Космос
Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты
Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Происшествия
Киевлянин на свидании показал женщине труп пенсионерки
Молодые люди какое-то время переписывались в сети, а потому мужчина пригласил собеседницу на свидание.
Игры
Разработчики Fallout 76 готовят игроков к зимним праздникам
В многопользовательской ролевой игре Fallout 76 скоро стартует праздничное обновление, посвящённое предстоящим праздникам: Новому году и Рождеству.
Общество
Меркель впервые посетила Освенцим
В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Хоккей
Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Энергетика
В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
Политика
В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
Политика
Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке
Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.