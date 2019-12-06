Общество

ВедомостиВедомостиSPAR закроет часть магазинов в России

В SPAR Russia, российском подразделении компании, ситуацию с задолженностью франчайзи комментировать РБК не стали. «ТД Интерторг» – крупнейший франчайзи SPAR в России по количеству магазинов, также управляет универсамами «Семья» и «Идея».
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с чего всё началось
За последние два месяца на портале «Федресурс» появилось
 семь заявлений компаний-контрагентов «ТД Интерторг» о намерении обратиться в суд с заявлением о его банкротстве.
РБК05:30

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Крупный петербургский ретейлер сокращает число магазинов

Телеканал Санкт-Петербург05:08

«Интерторг» сократит число магазинов в Петербурге до конца года

Петербургский дневник06:18

Крупнейший франчайзи SPAR в России закроет часть магазинов

РБК05:30

Конец столицы ретейла: чем грозит Петербургу диктат федеральных сетей

РБК Санкт-Петербург10:27

В Мурманской области закроется шесть петербургских супермаркетов

Невские Новости07:53

Крупный ретейлер закроет в Петербурге до конца года двадцать сетевых магазинов

78.ru04:37

Петербургский ретейлер до конца года закроет 37 магазинов

АБН03:57
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Происшествия

На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба

ТАСС 10:11
Политика

Опрос показал готовность украинцев к компромиссу ради мира в Донбассе

Около 60% жителей Украины считают, что ради установления мира в Донбассе Киеву стоит идти на компромиссы, свидетельствуют результаты опроса, опубликованные в пятницу на сайте фонда "Демократические инициативы" им И.Кучерива.
РИА Новости 06:01
Общество

Лидер "Ногу свело!" заявил о "деградирующей российской нации"

Максим Покровский, уехавший жить в США, рассказал в интервью порталу 66.ru о переезде, отношении к россиянам и концертам на родине.
РИА Новости 07:50
Кино

Вышел первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла»

Студия Disney опубликовала в своей группе в «Одноклассниках» первый тизер-трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла».
Культуромания вчера в 11:19
Политика

Глава ДНР пообещал не впускать «муниципальных стражей» Зеленского

Украинский лидер предложил создать «муниципальную стражу» в составе представителей Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) из числа людей, не участвовавших в боевых действиях.
Известия 08:13
Игры

Red Dead Redemption 2 вышла в Steam

В Steam состоялся релиз Red Dead Redemption 2. Стоимость обычной версии – 2499 рублей, стоимость Special Edition – 3299 рублей, а Ultimate Edition обойдется в 3999 рублей.
Cyber.sports.ru вчера в 13:14
Музыка

Клип на песню 7 Rings стал самым сексуальным

Развлекательный портал Popsugar составил рейтинг самых сексуальных клипов уходящего года, первое место в нем заняло видео на песню "7 колец" (англ. 7 Rings) Арианы Гранде.
iReactor 07:42
Шоу-бизнес

Сосо Павлиашвили посоветовал Паулсу поблагодарить Бога за фанатов

«Если человек приходит и высказывает тебе свою любовь, свое уважение, за это нужно благодарить Бога», — сказал Павлиашвили.
Телеканал 360° 04:34
Общество

Матвиенко возмутилась выращиванием овощей в России из импортных семян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила обеспокоенность в связи с почти полным отсутствием отечественного семенного фонда в РФ, когда даже петрушка выращивается из зарубежных семян.
РИА Новости 08:44
Общество

Егор Жуков получил три года условно за призывы к экстремизму

Ведомости 02:38
Футбол

Зенит — Динамо 1:0 (1-й тайм)

Lenta.ru 10:32
Фигурное катание

Фигуристка Валиева выиграла финал юниорского Гран-при

Россиянка Камила Валиева одержала победу в финале юниорского Гран-при по фигурному катанию в Турине.
RT на русском 11:23
Футбол

Сычев покинул «Пюник», не сыграв за команду ни одного матча

36-летний Сычев подписал контракт с «Пюником» в конце августа, но так и не провел за команду ни единого матча.
Sport24.ru 10:39
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже увеличилось до четырех

Газета.Ru 11:08
Музыка

Названы самые популярные артисты и песни у россиян в 2019 году

ФАН вчера в 02:56
Экономика

РФПИ и пул инвесторов вложат ₽1 млрд в фабрики-прачечные Cotton Way

6 декабря консорциум инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), финансовой группы KGAL GmbH & Co. KG и ведущих ближневосточных суверенных фондов объявил о раунде инвестиций в размере 1 млрд руб. в компанию Cotton Way, об этом говорится в сообщении сторон, поступившем в РБК.
РБК 10:45
Политика

Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей

Генпрокуратура Германии начала собственное расследование дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
Lenta.ru 08:42
Политика

Медведев оправдался за пенсионную реформу в России

Председатель правительства России Дмитрий Медведев сказал, что решение о пенсионной реформе стало одним из самых сложных в его политической карьере.
URA.Ru вчера в 07:13
Политика

Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину

Россия не собирается прекращать транзит газа через Украину.
Lenta.ru 07:04
Спорт

Родченков предлагал главе лаборатории в Москве убежище в США за данные

Бывший глава Московской лаборатории Григорий Родченков предлагал нынешнему директору организации Елене Мочаловой деньги и убежище в США или Канаде за передачу базы данных первичных результатов тестирования спортсменов (raw-data).
News.ru вчера в 09:42
Общество

В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности, сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.
Известия 00:15
Политика

Лавров прокомментировал данные о «российских наемниках» в Ливии

Глава МИД России Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что "российские наемники" присутствуют в Ливии.
РИА Новости 10:55
Космос

Полет зонда «Паркер» к Солнцу принес первые научные результаты

Запущенный NASA в августе 2018 года автоматический зонд «Паркер» (Parker Solar Probe) приблизился к Солнцу на рекордно близкое расстояние для созданных человеком объектов.
Полит.ру 03:00
Происшествия

Киевлянин на свидании показал женщине труп пенсионерки

Молодые люди какое-то время переписывались в сети, а потому мужчина пригласил собеседницу на свидание.
Вечерний курьер 10:47
Игры

Разработчики Fallout 76 готовят игроков к зимним праздникам

В многопользовательской ролевой игре Fallout 76 скоро стартует праздничное обновление, посвящённое предстоящим праздникам: Новому году и Рождеству.
REGNUM 09:19
Общество

Меркель впервые посетила Освенцим

В сети появились кадры визита канцлера Германии Ангелы Меркель в мемориальный комплекс, созданный на месте концлагеря Третьего рейха Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Lenta.ru 07:12
Хоккей

Гол Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»

Победную шайбу во втором периоде забросил российский форвард гостей Артемий Панарин. Всего на его счету 34 (13+21) очка в текущем сезоне.
Советский спорт вчера в 22:32
Энергетика

В Госдуме оценили решение стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT решение стран ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года.
RT на русском 11:24
Политика

В Болгарии ответили на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов отреагировал на слова президента России Владимира Путина о торможении строительства "Турецкого потока" со стороны Софии.
РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
Политика

Эксперты Совета Европы раскритиковали украинский закон о языке

Закон о государственном языке Украины не смог обеспечить баланс между распространением украинского языка и обеспечением языковых прав меньшинств, постановили эксперты Венецианской комиссии Совета Европы.
РБК 10:23
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