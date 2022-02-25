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«СПБ биржа» с 28 февраля вернется к стандартному торговому расписанию

Организованные торги по всем группам инструментов на "СПБ бирже" 28 февраля будут проводиться согласно стандартному торговому расписанию, говорится в сообщении биржи.
Интерфакс
Биржа оставляет за собой право внести экстренные изменения в расписание торгов в случае публикации важных экономико-политических новостей, способных оказать критическое влияние на финансовые рынки.
Finam.Ru
С 7:00 устанавливался запрет на подачу заявок и заключение договоров во всех режимах торгов, за исключением режима переговорных сделок (РПС) с кодами расчетов T0 и Т1, а также режима торгов "Адресное репо с Центральным контрагентом (ЦК)" с кодами Т0Т1.
Интерфакс
24 февраля российские индексы в течение дня достигали минимумов с 2016 года.
ТАСС

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Петербургская биржа в начале рабочей недели проведет торги по стандартному расписанию
Петербургский дневник25 февраля в 23:53
«СПБ биржа» с 28 февраля вернется к стандартному торговому расписанию
Интерфакс25 февраля в 14:56
СПБ биржа 28 февраля проведет торги по стандартному расписанию
ТАСС25 февраля в 14:54
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