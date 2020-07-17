Общество
РБКСПЧ попросил Минюст разъяснить статус «массовых одиночных пикетов»
Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил Минюст разъяснить правовой статус «массовых одиночных пикетов», которые проводят граждане в условиях пандемии коронавируса.
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Культура
Команда Бондарчука завершила съемки сериала «Мастер» в Татарстане
Chelny-biz.ru 16 июля в 00:32
Общество
В Екатеринбурге под окнами правительства устроили незаконную вечеринку
Екатеринбург, 18 июля 2020, 08:36 — REGNUM В Екатеринбурге на площади у Театра драмы прошла незаконная вечеринка.
REGNUM 01:36
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал вчера в 12:06
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
Петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество голосов, в данный момент ее подписали 25 758 человек из 25 тысяч необходимых, соответствующие данные опубликованы на сайте главы государства.
РИА Новости вчера в 13:45
Здоровье
В Башкирии комары заразили людей серьёзной болезнью
В Башкирии выявили случаи дирофиляриоза. Это вид гельминтоза, который чаще всего поражает животных. Однако иногда заражаются и люди.
UfaTime.ru вчера в 23:11
Шоу-бизнес
Виктор Логинов женится на 21-летней актрисе
После расставания Виктор Логинов недолго был один и скоро закрутил роман с начинающей актрисой Марией Гуськовой, которая младше его на 24 года.
StarHit.ru вчера в 18:30
Футбол
Четыре игрока «Спартака» попали в символическую сборную 29-го тура РПЛ
Metaratings вчера в 09:29
Политика
Глава МИД КНР подверг критике США в разговоре с Лавровым
Министр иностранных дел Китая Ван И провёл телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым, в ходе которого заявил, что США лишились нравственности, разума и доверия.
RT на русском вчера в 22:47
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС вчера в 07:24
Общество
В Китае на ГЭС уровень воды превысил опасную отметку
Критическую отметку превысил уровень воды на ГЭС «Санься» в КНР. Отметка превышена на 12 метров из-за беспрерывных и сильных дождей.
Свободная Пресса вчера в 20:06
Происшествия
В Германии задержали разоружившего полицейских «шварцвальдского Рэмбо»
Полиция Германии в пятницу задержала Ива Рауша, бездомного и безработного жителя города Оппенау, который на прошлой неделе, угрожая пистолетом, разоружил полицейских и скрылся в лесу, сообщает управление полиции соседнего города Оффенбург.
РИА Новости вчера в 13:06
Общество
Число новых случаев коронавируса в мире за сутки побило рекорд
По всему миру за минувшие сутки выявлено 237,7 тыс. новых случаев коронавируса, что является новым рекордом за все время пандемии.
Евразия Daily вчера в 23:35
Общество
«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»
«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК вчера в 05:40
Общество
Десятки тысяч человек вышли на акцию в поддержку Фургала в Хабаровске
Очередная акция в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала побила рекорд предыдущих демонстраций по численности.
Коммерсантъ 00:19
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости вчера в 13:30
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:31
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor вчера в 05:24
Общество
Россияне стали реже носить маски и перчатки в магазинах
Жители российских городов-миллионников стали реже надевать защитные маски и перчатки в общественных местах, говорится в исследовании агентства маркетинговых исследований Wanta Group (есть у РБК).
РБК вчера в 22:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в августе
Теплее обычного август ожидается на севере Западной Сибири - в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, на крайнем северо-западе Таймыра и частично в Туруханском муниципальном районе Красноярского края, а также на Чукотке.
Российская газета 16 июля в 23:28
Хоккей
«Салават Юлаев» подписал двухлетний контракт с Гранлундом
Новость опубликована на официальном сайте команды. Отмечается, что соглашение было подписано сроком на два сезона.
CT news вчера в 15:52
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку беспилотников в провинции Хама
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаки беспилотников в районе населенного пункта Саламия в провинции Хама вечером в четверг, 16 июля.
Известия вчера в 19:47
Политика
В США подготовили новый закон после сведений о «связях» РФ с талибами
Инициатива стала ответом на сообщения о «связях» России с талибами. Авторами документа стали конгрессмены Стефани Мёрфи и Джо Каннингем.
News.ru 01:44
Авто
Стартовало производство нового самосвала КамАЗ-6595
Стало известно, что в Набережных Челнах началась тестовая сборка очередной модели нового семейства грузовиков с кабиной К5 — самосвала КАМАЗ-6595.
32CARS.ru 15 июля в 11:47
Общество
Мурашко выступил за возобновление рейсов за рубеж с ограничениями
Возобновлять международное авиасообщение нужно, но с определёнными ограничениями для профилактики коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
RT на русском вчера в 08:59
Общество
В Москве скончались 14 пациентов с коронавирусом за сутки
В столице за минувшие сутки скончались 14 пациентов с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, общее число летальных исходов с начала пандемии составило 4 285, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом.
РИАМО 02:19
Футбол
Дзюбу и Азмуна предложили наказать за скандальное видео из раздевалки
6 июля появилось видео, на котором Артем Дзюба после победного матча сине-бело-голубых с «Краснодаром» в раздевалке сымитировали половой акт с одноклубником Сердаром Азмуном.
Известия вчера в 13:46
Армия и оружие
Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина
Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости вчера в 11:44
Футбол
Фонт: «„Барселона“ рискует стать новым „Миланом“ или МЮ»
Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт поделился мнением о ситуации внутри клуба.
Soccer.ru 02:19
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК 16 июля в 22:51