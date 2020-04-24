Коронавирус
КоммерсантъСПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ". Глава организации Валерий Фадеев отметил, что людям нужно дать возможность подышать воздухом, кроме того, многие люди весной сажают картошку.
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с чего всё началось
СПЧ предлагает разрешить самоизолированным гулять на майских праздниках Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсуждают введение в Москве «зеленого пропуска», который позволил бы людям на законных основаниях выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».Коммерсантъвчера в 12:24
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В СПЧ предложили разрешить прогулки в парках Москвы на майские праздники
ИА Красная Веснавчера в 17:29
«Миллионы сажают картошку». СПЧ просит разрешить людям гулять в майские праздники
ФедералПрессвчера в 14:03
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Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
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Экономика
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Общество
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что система здравоохранения в Москве и Подмосковье работает с большим напряжением из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Общество
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Donnews.ru 08:26
Политика
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Газета.Ru 08:38
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В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
RT на русском вчера в 05:55
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru 11:52
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МВД предъявило обвинение молдавскому политику в выводе денег из РФ
Министерство внутренних дел (МВД) России заочно предъявило обвинение молдавскому политику Ренато Усатому в организации преступного сообщества по выводу из РФ через банк своей страны BC Moldindconbank S.A. свыше 500 млрд рублей вместе с бизнесменом Владимиром Плахотнюком.
Известия 10:24
Финансы
Рубль укрепился после снижения ключевой ставки
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BFM.ru 12:13
Общество
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RuNews24.ru 05:38
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
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Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 07:39
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Общество
Цифровые пропуска для водителей появятся в 21 регионе РФ
В связи с распространением коронавируса, в 21 регионе нашей страны в скором времени начнёт действовать система цифровых пропусков.
Тарантас Ньюс вчера в 02:32
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Ученые объяснили роль важного гена, который повышает шансы выжить при раке простаты
Ученые из Венского медицинского университета выяснили, как ген, кодирующий белок STAT3, через метаболизм влияет на прогрессирование рака простаты и прогноз для больного.
Naked Science 10:50
Армия и оружие
Тульские ЗРПК «Панцирь» напугали турецких летчиков в Ливии
Как только летчики увидели четыре ЗРПК "Панцирь-С", приведенные в полную боевую готовность, они развернулись и улетели в неизвестном направлении.
Тульская служба новостей вчера в 05:32
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RT на русском 09:13
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина вышла на связь впервые после госпитализации
Певица впервые после госпитализации смогла выйти на связь и лично рассказать о своём состоянии.
News.ru вчера в 12:15
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Армия и оружие
Глава КСИР приказал атаковать корабли США в случае конфликта
Иран уничтожит американские военные корабли, угрожающие безопасности страны, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Салами, передает Reuters.
РБК вчера в 08:43
Общество
Мантуров раскрыл возможные сроки выпуска вакцины от коронавируса
Москва, 24 апреля 2020, 18:31 — REGNUM Выпуск вакцины от коронавируса планируется начать до конца 2020 года.
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Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
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Авто
Полиция Филиппин получила грузовики «Урал»
Автоновости дня вчера в 03:01
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
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Общество
«Союзмультфильм» хочет отобрать у японцев права на Чебурашку
Инфо24 вчера в 15:42
Политика
Донецк решили переименовать в Сталино в честь Ленина
«Исполком считает, что символом, характеризующим нашего великого вождя тов. Ленина — будет "сталь", и решил переименовать г. Юзовку — в город Сталино», — цитируют «Новости Донбасса» документ заседания Пленума Юзовского Окрисполкома от 8 марта 1924 года.
Новая газета 06:24
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Наука
Мутации коронавируса могут сделать его более агрессивным
Китайские ученые пришли к выводу, что мутации могут сделать вирус более агрессивным.
Euromag.ru 22 апреля в 03:54