СПЧ предлагает разрешить самоизолированным гулять на майских праздниках Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсуждают введение в Москве «зеленого пропуска», который позволил бы людям на законных основаниях выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».

с чего всё началось

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ". Глава организации Валерий Фадеев отметил, что людям нужно дать возможность подышать воздухом, кроме того, многие люди весной сажают картошку.

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