Коронавирус
КоммерсантъСПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ". Глава организации Валерий Фадеев отметил, что людям нужно дать возможность подышать воздухом, кроме того, многие люди весной сажают картошку.
Читать в источнике
Оценить682
с чего всё началось
СПЧ предлагает разрешить самоизолированным гулять на майских праздниках Члены президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсуждают введение в Москве «зеленого пропуска», который позволил бы людям на законных основаниях выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».Коммерсантъвчера в 12:24
Подробнее о событии
Показать все источники
В СПЧ предложили разрешить прогулки в парках Москвы на майские праздники
ИА Красная Веснавчера в 17:29
«Миллионы сажают картошку». СПЧ просит разрешить людям гулять в майские праздники
ФедералПрессвчера в 14:03
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 06:22, Ашберн
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Общество
Глава Подмосковья призвал готовиться к «еще более сложному периоду»
Ситуация с эпидемией коронавируса может стать еще более сложной, о чем предупредил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главными врачами подмосковных медицинских учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 11:15
Наука
О безумных экспериментах с коронавирусом китайцев рассказал учёный
Профессор Петр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта РАН, заявил, что китайские ученые в лаборатории в Ухане проводили безумные эксперименты с коронавирусом.
ToDay News Ufa вчера в 14:17
Общество
Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России
Минкомсвязи России получило от 21 региона страны заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков.
Rambler News Service 22 апреля в 13:24
Общество
За сутки в России выявлено 5849 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировано 5849 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 03:36
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
Общество
Первый очаг заражения коронавирусом был выявлен в Псковской области
В Псковской области был выявлен первый очаг заражения коронавирусом, - им стала больница города Острова.
NewInform 05:08
Киберспорт
В Call of Duty: Modern Warfare снова пройдут бесплатные выходные
В Call of Duty: Modern Warfare вновь пройдут бесплатные выходные в мультиплеере, доступ предоставится через королевскую битву Call of Duty: Warzone.
The GEEK вчера в 14:05
Общество
В Саратовской области назначили нового министра здравоохранения
Распоряжением губернатора Саратовской области от 24 апреля исполнение обязанностей министра здравоохранения региона возложено на Олега Костина.
Medvestnik.ru 06:01
Общество
СМИ сообщили об отставке начальника новосибирской полиции
Новосибирск, 24 апреля 2020, 10:16 — REGNUM В Новосибирской области увольняется начальник управления МВД России Юрий Стерликов.
REGNUM 03:16
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Общество
Москву не станут украшать к 1 Мая
RT на русском 04:29
Общество
В Белом доме предложили лечить коронавирус солнечным светом
Президент США Дональд Трамп, присутствовавший на брифинге, тут же предложил лечить больных коронавирусом при помощи ультрафиолетового излучения.
ForPost 02:53
Общество
Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса
«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
44 человека за сутки заболели коронавирусом в Самарской области
По информации оперштаба на 11:30, пятницы, 24 апреля, на территории Самарской области подтверждены еще 44 случая заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 04:36
Здоровье
В Сыктывкаре из больницы сбежал зараженный коронавирусом
Известно, что 16 марта ответчик поступил в КРКБ на стационарное лечение переводом из Эжвинской горбольницы больницы и по результатам лабораторных исследований у него был подтвержден диагноз COVID-19.
Pro Город Сыктывкар 05:55
Общество
В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим
Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
Политика
Совфед проанализирует закон о контрсанкциях
Закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» определяет список запретов, которые российские власти могут применять в ответ на санкции иностранных государств против России.
Коммерсантъ вчера в 18:27
Здоровье
Ученые обнаружили новый симптом коронавируса
Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
Футбол
Месси назван лучшим футболистом мира за последние 25 лет
Барселона, Испания, 24 апреля 2020, 12:03 — REGNUM Лучшим футболистом за последние 25 лет признан нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.
REGNUM 05:03
Общество
Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге
Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
Политика
Путин подписал закон о развитии искусственного интеллекта в Москве
Президент России Владимир Путин подписал закон об эксперименте по развитию искусственного интеллекта в Москве.
Комсомольская правда 06:10
Экономика
ЦБ продлил срок перевода пенсий и других соцвыплат на любые карты
Банк России разрешил банкам продолжать перечисление пенсий и других социальных выплат из Пенсионного фонда РФ на карты международных платежных систем до 1 октября 2020 года.
Российская газета 03:27
Биатлон
Драчев не участвовал в созыве отчетно-выборной конференции СБР
Глава СБР Владимир Драчев заявил, что не участвовал в решении созвать внеочередную отчетно-выборную конференцию союза, информирует РИА "Новости".
ProstoProSport вчера в 06:00