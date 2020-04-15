Политика

RT на русскомRT на русскомСПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
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Ученые узнали, с чем было связано массовое вымирание 444 млн лет назад

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Экономика

Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России

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Экономика

МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году

«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
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Общество

В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
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Общество

В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
Уральский меридиан 03:58
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Политика

Путин перед заседанием правительства выступит с обращением

Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
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Общество

ФНПР раскрыла реальное количество безработных в России

Шершуков отметил, что разница в данных по безработице связана с тем, что Минтруд дает сведения о зарегистрированных безработных, а не в целом о людях, фактически оставшихся без работы.
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Освоение 3-нм техпроцесса компанией TSMC отстает от графика на полгода

Если с освоением 5-нм техпроцесса у TSMC не возникло трудностей – серийное производство по данным нормам уже ведется, то с 3-нм техпроцессом дела обстоят гораздо хуже – заявлено отставание от графика как минимум на 6 месяцев.
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Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
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Здоровье

В Чувашии официально подтверждены 126 случаев заражения коронавирусом

По словам Степанова, в 40% случаев вирус подтвердился у тех, кто приехал в республику из других регионов.
Чебоксары 24 05:20
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Политика

В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ

В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
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Общество

Виктор Томенко прокомментировал отпуск министра соцзащиты в Таиланде

Губернатор Виктор Томенко был удивлен реакцией людей и подачей информации о том, что министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде.
Алтайская правда 03:48
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Общество

В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Общество

За сутки в Ростовской области у 41 человека выявили коронавирус

В Ростовской области зарегистрировано 145 инфицированных. За сутки диагноз подтвердился у 41 человека.
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В Туле силовики пришли с обыском к анархистам

Как сообщила Cафонова «ОВД-Инфо», к ним в квартиру пришли силовики. Она уточнила, что дома находится только ее муж.
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Экс-тренер сборной Канады Петерс возглавил ХК «Автомобилист»

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Политика

ДНР и Украина обменялись пленными

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Здоровье

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