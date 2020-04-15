Политика
RT на русскомСПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
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Наука
Ученые узнали, с чем было связано массовое вымирание 444 млн лет назад
РЕН ТВ 14 апреля в 15:29
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В России выявили нулевого пациента с коронавирусом
REGNUM вчера в 08:18
Экономика
Forbes обновил рейтинг богатейших бизнесменов России
Москва, 16 апреля 2020, 10:00 — REGNUM Журнал Forbes представил 17-й по счету рейтинг богатейших бизнесменов России, в список вошли 15 новых имен, из которых 12 попадают в рейтинг впервые.
REGNUM 03:00
Экономика
МВФ предрек рост мировой экономики в 2021 году
«Исходя из предположения, что пандемия завершится во второй половине 2020 года, а меры, предпринимаемые странами по всему миру, окажутся эффективными для предотвращения массового банкротства фирм, продолжительной безработицы и глобальных финансовых проблем, мы прогнозируем рост глобальной экономики на 5,8% в 2021 году», — говорится в докладе.
Известия 14 апреля в 09:22
Общество
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об искусственном создании коронавирусной инфекции COVID-19 не подкреплена какими-либо доказательствами.
Известия 05:50
Общество
В Свердловской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
Сегодня, 16 апреля, в Свердловской области лабораторно подтвердили 6 новых случаев COVID-19, число заболевших в регионе достигло 111 случаев.
Уральский меридиан 03:58
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 07:11
Общество
ФНПР раскрыла реальное количество безработных в России
Шершуков отметил, что разница в данных по безработице связана с тем, что Минтруд дает сведения о зарегистрированных безработных, а не в целом о людях, фактически оставшихся без работы.
Интерфакс 04:34
Гаджеты
Освоение 3-нм техпроцесса компанией TSMC отстает от графика на полгода
Если с освоением 5-нм техпроцесса у TSMC не возникло трудностей – серийное производство по данным нормам уже ведется, то с 3-нм техпроцессом дела обстоят гораздо хуже – заявлено отставание от графика как минимум на 6 месяцев.
Faktom 03:04
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Здоровье
В Чувашии официально подтверждены 126 случаев заражения коронавирусом
По словам Степанова, в 40% случаев вирус подтвердился у тех, кто приехал в республику из других регионов.
Чебоксары 24 05:20
Происшествия
Задержан замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края
Заместитель министра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан при получении взятки в 2 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщает СУСК РФ по Алтайскому краю.
РИА Новости 03:07
Политика
В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ
В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
Общество
Виктор Томенко прокомментировал отпуск министра соцзащиты в Таиланде
Губернатор Виктор Томенко был удивлен реакцией людей и подачей информации о том, что министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде.
Алтайская правда 03:48
Общество
В России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 3338 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
Газета.Ru вчера в 04:57
Общество
За сутки в Ростовской области у 41 человека выявили коронавирус
В Ростовской области зарегистрировано 145 инфицированных. За сутки диагноз подтвердился у 41 человека.
Южная служба новостей 03:56
Происшествия
В Туле силовики пришли с обыском к анархистам
Как сообщила Cафонова «ОВД-Инфо», к ним в квартиру пришли силовики. Она уточнила, что дома находится только ее муж.
Медиазона 03:41
Хоккей
Экс-тренер сборной Канады Петерс возглавил ХК «Автомобилист»
Интерфакс - Россия вчера в 08:01
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
Известия вчера в 22:15
Политика
ДНР и Украина обменялись пленными
Коммерсантъ 02:56
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Общество
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
РИА Новости вчера в 18:49
Гаджеты
Apple презентовала новый iPhone SE
Компания Apple провела онлайн-презентацию, на которой продемонстрировала новый iPhone SE.
Peterburg2.ru вчера в 13:50
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Политика
Медведев: ситуация в некоторых отраслях экономики напоминает коллапс
В некоторых отраслях российской экономики ситуация уже напоминает коллапс.
EastRussia 01:06