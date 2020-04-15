Политика
RT на русскомСПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
Читать в источнике
Оценить382
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Единоборства
Турнир UFC 249 может пройти 9 мая
UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv вчера в 03:31
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Происшествия
Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку
В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
В Новосибирской области введены дополнительные ограничения
В Постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» внесены изменения, согласно которым все религиозные объединения региона должны временно приостановить посещение культовых зданий и мест захоронения.
Континент Сибирь Online вчера в 22:48
Общество
В Тульской области еще 44 человека заразились коронавирусом
Остальные контактировали с инфицированными. На данный момент в Тульской области зафиксировано 174 случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:50
Политика
Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных.
Lenta.ru 03:47
Общество
В Татарстане выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом
За последние сутки в Татарстане зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Республика Татарстан 03:55
Наука
Собак признали возможным переносчиком коронавируса
РИА Новости вчера в 18:08
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Общество
«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне
«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
Общество
Еще 189 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
В Москве выздоровели еще 189 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города.
Агентство Москва вчера в 04:14
Общество
В Москве снизился суточный рост новых случаев заражения COVID-19
В Москве зафиксировано снижение числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:11
Армия и оружие
В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты
Газета.Ru 01:43
Общество
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Транспорт
Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков
Московский профсоюз таксистов попросил освободить водителей от проверки электронных пропусков у пассажиров.
Коммерсантъ 02:59
Технологии
Приложение для выявления симптомов COVID-19 создано в России
Мобильное приложение, определяющее вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2, разработала российская компания «Софттри», 15 апреля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 03:16
Политика
Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге
Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами
Депутаты Госдумы предложили отменить подоходный налог в 13% для россиян, чей ежемесячный доход ниже двух МРОТ.
Известия 14 апреля в 18:22
Общество
В России коронавирусом за сутки заболели 3448 человек
Почему идея отмены ЕГЭ из-за эпидемии очень сомнительна, в подкасте «Росбалта» объясняет директор «Президентского физико-математического лицея № 239» Максим Пратусевич.
Росбалт 03:50
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Общество
Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 13 тыс. человек
Новые 1489 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве.
ТАСС 14 апреля в 04:04