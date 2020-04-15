«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

Общество Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 820

Экономика Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. 3,5K

Экономика Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов. 659

Происшествия Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,7K

Общество В Новосибирской области введены дополнительные ограничения В Постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» внесены изменения, согласно которым все религиозные объединения региона должны временно приостановить посещение культовых зданий и мест захоронения. 34

Политика Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198. 843

Общество Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных. 481

Общество В Татарстане выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом За последние сутки в Татарстане зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. 117

Общество В Москве снизился суточный рост новых случаев заражения COVID-19 В Москве зафиксировано снижение числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю за распространением коронавируса.

Общество В России приостановлена плановая вакцинация Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.

Политика Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.