Политика

RT на русскомRT на русскомСПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
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Клишас ответил на аргументы СПЧ по дате окончания Второй мировой

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СПЧ попросил не переносить День окончания Второй мировой войны из-за Беслана

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URA.Ruвчера в 15:50

СПЧ потребовал не переносить дату окончания ВОВ из-за Беслана

Московский Комсомолецвчера в 13:20

СПЧ просит Совфед не назначать 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны

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Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 04:25, Ашберн
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
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Экономика

Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат

Российский малый и средний бизнес безвозмездно получит деньги от государства на решение самых неотложных задач, сообщил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Lenta.ru вчера в 09:18
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Общество

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
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Единоборства

Турнир UFC 249 может пройти 9 мая

UFC 249, запланированный на 18 апреля, пройдет 9 мая.
Piter.tv вчера в 03:31
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Кино

Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

Piter.tv 02:04
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Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
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Происшествия

Замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края задержан за взятку

В Следственном комитете РФ по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона.
Pravda.Ru 03:54
Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
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Общество

В Новосибирской области введены дополнительные ограничения

В Постановление губернатора Новосибирской области от 27 марта 2020 года №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» внесены изменения, согласно которым все религиозные объединения региона должны временно приостановить посещение культовых зданий и мест захоронения.
Континент Сибирь Online вчера в 22:48
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Общество

В Тульской области еще 44 человека заразились коронавирусом

Остальные контактировали с инфицированными. На данный момент в Тульской области зафиксировано 174 случая заражения коронавирусом.
Тульская пресса 03:50
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Политика

Трамп выразил готовность передать России аппараты ИВЛ

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 24,5 тысячи случаев заражения, выздоровели 1 986 человек, умерли 198.
Российская газета вчера в 19:39
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Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом за последние сутки: в 78 регионах выявили 3448 зараженных.
Lenta.ru 03:47
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Общество

В Татарстане выявлен 21 новый случай заражения коронавирусом

За последние сутки в Татарстане зарегистрирован 21 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Республика Татарстан 03:55
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Наука

Собак признали возможным переносчиком коронавируса

РИА Новости вчера в 18:08
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Здоровье

Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших

Lenta.ru вчера в 20:30
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Шоу-бизнес

Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой

Gazeta.SPb вчера в 19:50
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Общество

«РИА Новости» обвинили «Медузу» во вранье из-за статьи о Борисе Джонсоне

«РИА Новости» рассматривают возможность подачи иска к «Медузе» из-за сообщения о якобы выдуманной новости по возможному подключению премьера Великобритании Бориса Джонсона к аппарату ИВЛ.
Rambler News Service вчера в 13:02
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Общество

В Брянске скончался 89-летний пациент с коронавирусом

REGNUM 03:41
10
Общество

Еще 189 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

В Москве выздоровели еще 189 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в больницах города.
Агентство Москва вчера в 04:14
254
Общество

В Москве снизился суточный рост новых случаев заражения COVID-19

В Москве зафиксировано снижение числа новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперштаб по контролю за распространением коронавируса.
Газета.Ru 04:11
Армия и оружие

В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты

Газета.Ru 01:43
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Общество

В России приостановлена плановая вакцинация

Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
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Транспорт

Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков

Московский профсоюз таксистов попросил освободить водителей от проверки электронных пропусков у пассажиров.
Коммерсантъ 02:59
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Технологии

Приложение для выявления симптомов COVID-19 создано в России

Мобильное приложение, определяющее вероятность заражения коронавирусом SARS-CoV-2, разработала российская компания «Софттри», 15 апреля сообщает ТАСС.
ИА Красная Весна 03:16
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Политика

Захарова назвала виновных в сносе памятника Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняло не руководство Чехии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
РИА Новости вчера в 18:24
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В Госдуме предложили отменить НДФЛ для россиян с низкими доходами

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В России коронавирусом за сутки заболели 3448 человек

Почему идея отмены ЕГЭ из-за эпидемии очень сомнительна, в подкасте «Росбалта» объясняет директор «Президентского физико-математического лицея № 239» Максим Пратусевич.
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В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом

Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Общество

Число зараженных коронавирусом в Москве превысило 13 тыс. человек

Новые 1489 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве.
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