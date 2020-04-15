Политика
РИА НовостиСПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
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«Матери Беслана» выступили против праздника в день памяти жертв терактов
Кавказский узелвчера в 09:46
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Армия и оружие
Последний штурм: 75 лет назад началась Берлинская операция
Российская газета 02:45
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Победивший коронавирус 17-летний пациент предупредил подростков
У 17-летнего Брэндона Фэйа – жителя ирландского города Дублин, начали развиваться симптомы, чрезвычайно похожие на проявления пневмонии COVID-19.
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Единоборства
Уайлдер назвал Фьюри ненастоящим чемпионом
Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что нокаутировавший его во втором их бою британец Тайсон Фьюри является ненастоящим чемпионом.
ProstoProSport 02:39
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30
Здоровье
В Саратовской области выявлено 14 новых случаев коронавируса
В Саратовской области выявлено 14 новых подтвержденных лабораторными исследованиями случаев коронавируса, впервые заболевшие зарегистрированы на территории еще трех районов области.
Российская газета 02:32
Происшествия
В центре Петербурга водитель большегруза съехал в Неву и погиб
Санкт-Петербург, 16 апреля 2020, 08:46 — REGNUM В центре Петербурга водитель большегруза по неустановленной причине потерял управление, съехал в Неву и погиб.
REGNUM 01:46
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Марсель»
Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции, пишет FcInterNews.К 27-летнему португальцу проявляет интерес "Марсель".
Soccer.ru вчера в 01:50
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Технологии
Мобильное приложение поможет выявить угрозу заражения коронавирусом
Компания «Софттри» рынка Национальной технологической инициативы «Сэйфнет» запустила мобильное приложение, которое оценивает степень вероятности заражения COVID-19, сообщает Evo-RUS.com.
Evo-rus.com 02:12
Футбол
Интервью комментатора, которого любят все. Казанский — о подкасте с Сычевым, хоккее с Путиным и «Что? Где? Когда?»
В голосовании на форуме абонентов «НТВ-Плюс» по итогам 2019-го Казанский вошел в топ-три лучших комментаторов.
Sport24.ru вчера в 12:30
Общество
Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку
Всего была протестирована творожная масса 19 брендов по цене от 22 до 60 рублей за 100 граммов. Каждый образец проверили по 67 показателям.
Российская газета 01:00
Здоровье
В Приморье оборудуют 400 дополнительных коек для больных коронавирусом
Поставки необходимого оборудования начнутся уже в пятницу, 17 апреля, которое будет размещено в больнице №4 и дополнительно создадут 400 коек.
Владивосток-Новости 02:02
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
Общество
Соловьев ответил на предложение Уткина о поединке
Телеведущий Владимир Соловьев отказался от предложения видеоблогера Василия Уткина выяснить отношения в очном поединке.
Московский Комсомолец вчера в 07:07
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Общество
В ВОЗ заявили об отсутствии пика коронавируса в мире
Ситуация с распространением коронавируса в некоторых странах начала улучшаться, однако своего пика пандемия в мире не достигла.
РБК 14 апреля в 07:44
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Украина может нанести ракетный удар по российским объектам инфраструктуры, заявил в интервью censor.net директор украинского Павлоградского химзавода Леонид Шиман.
РИА Новости вчера в 10:56
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент.
Lenta.ru вчера в 09:18
Экономика
Forbes представил новый рейтинг 200 богатейших россиян
Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг 200 богатейших бизнесменов России.
РБК 01:54
Шоу-бизнес
Брухунова раскритиковала Ивлееву, назвав ее катастрофой
Gazeta.SPb вчера в 19:50
Шоу-бизнес
Галкин показал домашнюю Пугачеву в ее 71-й день рождения
Во вторник 15 апреля Алле Пугачевой исполнился 71 год.
Слово и Дело вчера в 12:10
Армия и оружие
Названы сроки возвращения в строй флагмана ЧФ крейсера «Москва»
Флагман Черноморского флота - гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер "Москва" вернется в состав флота к 9 мая.
Военное обозрение 02:18
Общество
Аллерголог рассказала о новом переносчике коронавируса
Потенциальным переносчиком коронавируса и мощным фактором, повышающим заражаемость, может стать тополиный пух, заявила 15 апреля врач иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина.
Известия вчера в 22:14
Наука
Блокирующий коронавирус препарат обнаружили вирусологи в Канаде
В Journal of Biological Chemistry канадские вирусологи опубликовали результаты исследования, по итогам которого подтвердили эффективность неочевидного лекарственного средства в деле борьбы с коронавирусом.
Live24 вчера в 00:35
Футбол
Сетьен: «Рассчитываю на Коутиньо в новом сезоне»
Наставник каталонской «Барселоны» Кике Сетьен высказался относительно будущего в команды бразильского полузащитника Кике Сетьена.
Евро-футбол.ру 01:17
Общество
Аксенов пообещал отправить полмиллиона крымчан в санатории
В случае победы над коронавирусом Полмиллиона крымчан могут направить в санатории за счет бюджета после победы над коронавирусом.
SM News вчера в 16:17