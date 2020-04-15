Политика

РИА НовостиРИА НовостиСПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой

"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
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