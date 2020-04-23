СПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии Покупатели из Европы и Азии на фоне падения цен на газ до исторических минимумов начинают массово отказываться от партий сжиженного газа из США с поставкой в июне. При этом цены на газ внутри страны растут на фоне ожиданий, что добыча сократится.

СПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии

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Общество Министр здравоохранения Приамурья покинула свой пост Благовещенск, 24 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в пятницу, 24 апреля, покинула свой пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства. 1

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Общество СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсантъ». 1