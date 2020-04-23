Энергетика
КоммерсантъСПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии
СПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии Покупатели из Европы и Азии на фоне падения цен на газ до исторических минимумов начинают массово отказываться от партий сжиженного газа из США с поставкой в июне. При этом цены на газ внутри страны растут на фоне ожиданий, что добыча сократится.
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Политика
Скандал в Хакасии: депутаты сорвали сессию Верховного совета
Абакан, 24 апреля 2020, 10:17 — REGNUM В Хакасии депутаты Верховного совета (парламента) сорвали сессию, которая должна была состояться 24 апреля.
REGNUM 03:17
Политика
Путин призвал банкиров избегать абстрактных обещаний
«Абстрактные обещания, которые на жизнь людей не влияют, никому не нужны, и эффект от таких решений, от выделяемых ресурсов будет низким», — сказал глава государства.
BFM.ru вчера в 08:24
Общество
В Псковской области резко увеличилось число зараженных коронавирусом
23 апреля вечером Михаил Ведерников в инстаграме сообщил о резком росте числа заболевших коронавирусом в Псковской области — теперь в регионе 93 случая (утром 23 апреля было 73).
Луки.ру 02:00
Общество
В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса
В Свердловской области за сутки официально подтвердились еще 33 случая коронавируса, сообщил Znak.com источник.
Znak.com 01:21
Происшествия
В Казахстане умерла заражённая коронавирусом россиянка
В Нур-Султане умерла заразившаяся коронавирусом COVID-19 гражданка России.
RT на русском 03:19
Происшествия
Женщина с двухлетним ребенком погибли в результате поджога в Крыму
На пожаре в Раздольненском районе ночью погибли женщина и ее двухлетний ребенок, передает пресс-служба ГСУ СК по республике, ссылаясь на старшего помощника руководителя ведомства Ольгу Постнову.
Аргументы и Факты - Крым 03:20
Шоу-бизнес
Призвала оставаться дома голая Вера Брежнева с подоконника
Evo-rus.com вчера в 08:58
Общество
В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса
«За последние сутки в России подтверждено 5642 новых случая коронавируса в 78 регионах», — говорится в сообщении оперштаба.
URA.Ru 21 апреля в 03:38
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
Технологии
Разработан новый стандарт Wi-Fi, делающий соединение более скоростным и надежным
В сети появилась достаточно интересная информация о том, что был разработан новый стандарт Wi-Fi, делающий соединение более скоростным и надежным.
Ferra 02:59
Происшествия
В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек
В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ 22 апреля в 17:57
Общество
СМИ рассказали о гигантских очередях из голодных американцев
Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных очередей за продуктами.
Известия вчера в 18:35
Общество
Министр здравоохранения Приамурья покинула свой пост
Благовещенск, 24 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в пятницу, 24 апреля, покинула свой пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
REGNUM 03:28
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Здоровье
В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
РИА Новости вчера в 20:15
Здоровье
В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека
В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека. Прирост произошёл за сутки, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.
REGNUM 03:09
Экономика
В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам
В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
RT на русском 22 апреля в 06:02
Общество
На Ставрополье коронавирусом заразились 358 человек
Newstracker.ru 01:21
Общество
СПЧ предложит ослабить ограничения из-за COVID-19 на майские праздники
Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) готовится подать новую порцию предложений в правительство в связи с карантинными мерами, принятыми в стране, узнала газета «Коммерсантъ».
РБК 03:29
Футбол
«Пришло время расширить РПЛ и сократить число профессиональных клубов». Газзаев — о футболе после коронавируса
Когда-то Шюррле был большим футболистом, это факт. Но когда от него отказались все немецкие клубы — это был тревожный звоночек.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Политика
Помпео: Китай заплатит цену за сокрытие данных о коронавирусе
«КПК заплатит цену за то, что они сделали, по крайней мере перед США», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.
REGNUM вчера в 22:55
Экономика
Чистая прибыль «Северстали» упала почти в шесть раз на фоне пандемии
Чистая прибыль «Северстали» в первом квартале 2020 года упала почти в шесть раз относительного аналогичного периода прошлого года — с $428 млн до $72 млн, сообщила пресс-служба компании.
РБК 02:30
Здоровье
В Москве на иммунитет к коронавирусу проверят врачей и медсестёр
По информации РБК, правительство Москвы закупило в Нидерландах 200 тысяч экспресс-тестов производителя Biozek Medical для выявления антител к коронавирусу.
Говорит Москва 03:20
Культура
Участники шоу «Маска» перед финалом раскроют зрителям секреты
В финале оказались четверо – Лев, Попугай, Олень и Волк. А вот кто эти финалисты – станет известно в это воскресенье.
ToDay News Ufa вчера в 10:20
Экономика
Союз правообладателей требует с DNS рекордную сумму
Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).
Adindex.ru вчера в 22:44
Шоу-бизнес
В приложении Tik Tok нашли двойника Ольги Бузовой
"Копию" певицы нашли в популярном приложении для записи коротких роликов Tik Tok.
Дни24 вчера в 04:38