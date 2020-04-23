Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии

СПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии Покупатели из Европы и Азии на фоне падения цен на газ до исторических минимумов начинают массово отказываться от партий сжиженного газа из США с поставкой в июне. При этом цены на газ внутри страны растут на фоне ожиданий, что добыча сократится.
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Ямальские СПГ-проекты развиваются на фоне снижения спроса на сжиженный газ

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СПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии

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Европа готова заплатить за отказ от американского СПГ

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Потребители отказываются от сжиженного газа

Вести.Ruвчера в 03:18

Покупатели в Азии и Европе отменили около 20 июньских погрузок СПГ в США

ПРАЙМвчера в 01:58
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В Свердловской области за сутки подтвердились 33 случая коронавируса

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На пожаре в Раздольненском районе ночью погибли женщина и ее двухлетний ребенок, передает пресс-служба ГСУ СК по республике, ссылаясь на старшего помощника руководителя ведомства Ольгу Постнову.
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Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
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В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
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СМИ рассказали о гигантских очередях из голодных американцев

Руководитель продовольственного банка в Сан-Антонио Эрик Купер рассказал, что никогда не видел таких огромных очередей за продуктами.
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Министр здравоохранения Приамурья покинула свой пост

Благовещенск, 24 апреля 2020, 10:28 — REGNUM Министр здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова в пятницу, 24 апреля, покинула свой пост, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.
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В Минздраве рассказали о необычном течении пневмонии при коронавирусе

Коронавирус вызывает необычное течение пневмонии, рассказал в интервью "Российской газете" главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.
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В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека

В Челябинской области коронавирусом заразились ещё 72 человека. Прирост произошёл за сутки, заявил на брифинге губернатор Алексей Текслер.
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В Кремле прокомментировали слова Грефа о налоге на доходы по вкладам

В начале апреля президент России Владимир Путин подписал закон, облагающий 13%-ным налогом доход по вкладам и инвестициям в ценные бумаги размером более 1 млн руб. Новый порядок заработает с 2021 года.
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Когда-то Шюррле был большим футболистом, это факт. Но когда от него отказались все немецкие клубы — это был тревожный звоночек.
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Общая сумма требований к структурам ритейлера достигла рекордных 242 млн руб. Иски были поданы к ООО "Атлас" — на 36 млн руб. и ООО "Агат" — на 141 млн руб. Требования к ООО "ДНС Лоджистик" ранее составили 65 млн руб. РСП с 2009 г. собирает "налог на болванки" с производителей и импортеров электроники в пользу авторов музыкальных произведений (1% от стоимости товара).
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