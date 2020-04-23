Энергетика
КоммерсантъСПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии
СПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии Покупатели из Европы и Азии на фоне падения цен на газ до исторических минимумов начинают массово отказываться от партий сжиженного газа из США с поставкой в июне. При этом цены на газ внутри страны растут на фоне ожиданий, что добыча сократится.
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Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
Шоу-бизнес
Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей
Российская артистка Анна Семенович заявила, что не смогла бы жить с нищим мужчиной, который зарабатывает всего 100 тысяч рублей в месяц.
АМИТЕЛ 04:55
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР
Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
Здоровье
Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента в городе
Врачи китайского города Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка нового коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местной больнице.
ТАСС 04:35
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Технологии
В России начали создание разгонного блока для ракеты «Союз-5»
RuNews24.ru 02:33
Здоровье
В Тверской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области на сегодняшний день подтверждено 27 новых случаев заболевания.
Все о Твери и Тверской области 22 апреля в 04:10
Общество
В России за сутки выявили 5849 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России медицинские сотрудники зарегистрировали 5849 новых случаев коронавируса.
Мой Брянск 03:46
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции
Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
Авто
Обновлённый Toyota Hilux: первые изображения
В Сети появились изображения рестайлингового пикапа Toyota Hilux.
Журнал Авто.ру 05:34
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Гаджеты
Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X не так похожи, как вам кажется
Как можно видеть, Ryzen 3 3100 использует оба блока CCX, то есть в каждом задействовано по два процессорных ядра из четырёх.
iXBT.com 05:04
Музыка
Группа The Rolling Stones посвятила новую песню пандемии коронавируса
Музыкальная группа The Rolling Stones посвятила свою новую песню пандемии коронавируса.
OAnews 02:50
Футбол
Недоигранные внутренние турниры УЕФА не помешают проведению еврокубков
«Если внутренние соревнования досрочно прекращены по вышеперечисленным уважительным причинам, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне-2019/20», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 11:41
Культура
Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн
Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков вчера в 10:55
Гаджеты
Читалки на E Ink Print Color очень дорогие
Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что в продажу поступят электронные читалки на новых дисплеях E Ink Print Color.
Megaobzor.com 03:41
Общество
В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус
Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 11:17
Единоборства
Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым
Ранее боец ММА Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Известия 22 апреля в 22:29
Общество
В Калужской области число заболевших коронавирусом достигло 444
Число заболевших коронавирусом в Калужской области продолжает увеличиваться.
Kaluga-poisk.ru вчера в 13:15
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова пожалела о раннем материнстве
Мельникову и Смольянинова не зря считают идеальной семьёй – Дарья постоянно нахваливает главу семейства, и уверена, что Артур был рождён для отцовства.
Bimru.ru 04:29
Космос
Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны
ИА Красная Весна вчера в 17:07
Общество
Жители регионов смогут оформить цифровые рабочие пропуска на 24 часа
Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
Общество
Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах посещения магазинов в период пандемии коронавируса.
Мой Брянск 04:49
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44