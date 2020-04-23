Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъСПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии

СПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии Покупатели из Европы и Азии на фоне падения цен на газ до исторических минимумов начинают массово отказываться от партий сжиженного газа из США с поставкой в июне. При этом цены на газ внутри страны растут на фоне ожиданий, что добыча сократится.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Сокращение экспорта СПГ в Европу и Азию в перспективе может быть позитивно для «Газпрома»

ПРАЙМ04:37

Новый рекорд падения цен на СПГ: ниже $ 40 за тысячу кубометров

Евразия Daily04:06

СПГ из США стал слишком дорогим для Европы и Азии

Коммерсантъвчера в 18:27

Ямальские СПГ-проекты развиваются на фоне снижения спроса на сжиженный газ

ФедералПресс02:43

Потребители отказываются от сжиженного газа

Вести.Ruвчера в 03:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 06:10, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны.
ТАСС 05:04
1K
Шоу-бизнес

Анна Семенович унизила мужчин с зарплатой в 100 тысяч рублей

Российская артистка Анна Семенович заявила, что не смогла бы жить с нищим мужчиной, который зарабатывает всего 100 тысяч рублей в месяц.
АМИТЕЛ 04:55
36
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
769
Политика

Горбачев назвал виновных в провале перестройки в СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев возложил ответственность за срыв перестройки в Советском Союзе на ГКЧП.
BFM.ru вчера в 08:38
2,6K
Здоровье

Медики в Ухане вылечили последнего тяжелобольного пациента в городе

Врачи китайского города Ухань, в котором впервые была зафиксирована вспышка нового коронавируса, вылечили последнего тяжелобольного пациента в местной больнице.
ТАСС 04:35
3
Политика

Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
107
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
398
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
639
Технологии

В России начали создание разгонного блока для ракеты «Союз-5»

RuNews24.ru 02:33
8
Здоровье

В Тверской области выявлено 27 новых случаев заболевания коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, в Тверской области на сегодняшний день подтверждено 27 новых случаев заболевания.
Все о Твери и Тверской области 22 апреля в 04:10
69
Общество

В России за сутки выявили 5849 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России медицинские сотрудники зарегистрировали 5849 новых случаев коронавируса.
Мой Брянск 03:46
Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции

Конкретной даты отмены режима самоизоляции в России нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 07:38
3K
Авто

Обновлённый Toyota Hilux: первые изображения

В Сети появились изображения рестайлингового пикапа Toyota Hilux.
Журнал Авто.ру 05:34
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Гаджеты

Ryzen 3 3100 и Ryzen 3 3300X не так похожи, как вам кажется

Как можно видеть, Ryzen 3 3100 использует оба блока CCX, то есть в каждом задействовано по два процессорных ядра из четырёх.
iXBT.com 05:04
Политика

Стены главного храма Минобороны украсят мозаиками с Путиным и Шойгу

News.ru 04:27
16
Музыка

Группа The Rolling Stones посвятила новую песню пандемии коронавируса

Музыкальная группа The Rolling Stones посвятила свою новую песню пандемии коронавируса.
OAnews 02:50
11
Происшествия

Россиянин ударил пенсионерку за несоблюдение дистанции в магазине

Lenta.ru 04:46
10
Футбол

Недоигранные внутренние турниры УЕФА не помешают проведению еврокубков

«Если внутренние соревнования досрочно прекращены по вышеперечисленным уважительным причинам, УЕФА потребует от соответствующей национальной ассоциации выбрать клубы для участия в еврокубковом сезоне-2020/21 на основании спортивных достижений на внутренней арене в сезоне-2019/20», — говорится в сообщении.
ИА Красная Весна вчера в 11:41
8
Культура

Церемония ZD AWARDS от «Звуковой дорожки» впервые пройдет онлайн

Церемония вручения музыкальной премии ZD AWARDS «Звуковой Дорожки» «МК» впервые пройдет онлайн.
Московский Комсомолец Псков вчера в 10:55
Гаджеты

Читалки на E Ink Print Color очень дорогие

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о том, что в продажу поступят электронные читалки на новых дисплеях E Ink Print Color.
Megaobzor.com 03:41
Общество

В Алтайском крае у 50 работников рудника подозревают коронавирус

Коронавирус подозревают ещё у 50 работников промплощадки Корбалихинского рудника АО "Сибирь-Полиметаллы" в Змеиногорском районе Алтайского края, где ранее COVID-19 подтвердился у 39 человек, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 11:17
21
Единоборства

Александр Емельяненко побрился налысо вслед за Кадыровым

Ранее боец ММА Магомед Исмаилов записал обращение к Емельяненко, предложив ему побрить голову вслед за главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Известия 22 апреля в 22:29
80
Общество

В Калужской области число заболевших коронавирусом достигло 444

Число заболевших коронавирусом в Калужской области продолжает увеличиваться.
Kaluga-poisk.ru вчера в 13:15
106
Шоу-бизнес

Дарья Мельникова пожалела о раннем материнстве

Мельникову и Смольянинова не зря считают идеальной семьёй – Дарья постоянно нахваливает главу семейства, и уверена, что Артур был рождён для отцовства.
Bimru.ru 04:29
Космос

Опубликована первая комплексная геологическая карта Луны

ИА Красная Весна вчера в 17:07
2
Общество

Жители регионов смогут оформить цифровые рабочие пропуска на 24 часа

Пропуска для выхода граждан на работу будут действовать 24 часа, рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов в эфире телеканала РБК.
РИА Новости 03:16
1,5K
Общество

Врач назвал основные правила посещения магазина в условиях пандемии

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах посещения магазинов в период пандемии коронавируса.
Мой Брянск 04:49
20
Общество

СМИ сообщили об отставке начальника новосибирской полиции

REGNUM 03:16
23
Общество

В России появился регион без коронавируса

В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное