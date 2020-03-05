Политика

ПРАЙМПРАЙМСПРАВКА: Межгосударственные отношения России и Турции

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Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована в четверг в Москве. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Турции.
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