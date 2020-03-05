Политика
ПРАЙМСПРАВКА: Межгосударственные отношения России и Турции
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана запланирована в четверг в Москве. Ниже приводится справочная информация о межгосударственных отношениях России и Турции.
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Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 0:1 (1-й период)
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Шоу-бизнес
Украинская певица объяснила свои слова о победе России на Евровидении
Украинской певице Jerry Heil (Яна Шемаева) пришлось оправдываться за свои слова о том, что российская группа Little Big может победить на Евровидении.
Биатлон
Губерниев опубликовал фрагмент документа по «делу Логинова»
Известный комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал фрагмент документа, на который ссылалась полиция перед обысками российского биатлониста Александра Логинова.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Общество
Зеленский встретил в Новых Санжарах эвакуированных после карантина
Шоу-бизнес
Глава «Муз-ТВ» Арман Давлетяров удивился обиде Леры Кудрявцевой
Главу телеканала Армана Давлетярова крайне удивила обида звезды. Он заявил, что составы ведущих меняются каждый год.
Энергетика
ОПЕК сократит добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки из-за вируса
Члены ОПЕК договорились дополнительно сократить добычу нефти во втором квартале в рамках соглашения ОПЕК+ на 1,5 млн барр. в сутки.
Общество
Погодный центр «Фобос» обещает «малиновое» лето в России
По словам Тишковца, окрас прогностических температурных карт напоминает цвет малины, потому он называет предстоящее лето «малиновым».
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Политика
Путин утвердил Основы госполитики в Арктике
Президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики РФ в Арктике до 2035 года.
Армия и оружие
Российское военное присутствие увеличилось в Сирии
Ранее ГЛАС сообщал, что турецкий F-16 попал под обстрел ракетами С-200 в Сирии.
Здоровье
В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Армия и оружие
Пентагон признал отставание США в разработке гиперзвукового оружия
Соединенные Штаты утратили лидерство в гиперзвуковых технологиях и теперь серьезно отстают от России и Китая в разработке современного оружия на их основе.
Футбол
Болельщики подрались во время матча «Ахмат»—«Зенит»
Матч Кубка России между «Зенитом» и «Ахматом» закончился со счетом 2:1 в пользу санкт-петербургской команды.
Политика
Памфилова объяснила пакетное голосование по поправкам в Конституцию РФ
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля.
Политика
В России упростили получение гражданства для украинцев и белорусов
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
Космос
Найден способ достичь скорости света
Хоккей
Россия может провести чемпионат мира по хоккею
Россия обратилась в Международную федерацию хоккея с предложением провести чемпионат мира 2020 года на тот случай, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за вспышки коронавируса.
Общество
В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Армия и оружие
Ракетная атака Израиля отражена сирийской ПВО
По данным государственного телевидения Сирии, силы противовоздушной обороны (ПВО) сирийской правительственной армии успешно отразила израильскую ракетную атаку.
Экономика
Проблемы с выплатой кредитов испытывает каждый четвёртый житель России
Примерно четверть жителей России не может в срок погасить задолженность по кредиту, сообщил 5 марта президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев в интервью РИА Новости.
Общество
Из-за коронавируса на Украине запретят массовые мероприятия
На Украине начнут вводить ограничения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Футбол
Матч Кубка России между «Шинником» и «Уралом» перенесен
Российский футбольный союз принял решение отложить четвертьфинальный поединок из-за неготовности поля на стадионе в Ярославле.
Политика
Кремль ответил муфтию Татарстана на критику поправки о русском народе
Муфтий Татарстана ранее заявил, что не видит перспектив в отражении в основном законе понятия о государствообразующей роли русского народа.
Общество
Разорившаяся «Когалымавиа» потребовала от Египта $200 миллионов
Обанкротившаяся после теракта над Синайским полуостровом авиакомпания "Когалымавиа" и турецкий туроператор Prince Group подали иск против Египта, потребовав компенсацию в 200 миллионов долларов.
Происшествия
Суд оштрафовал жителя Воронежа на 270 тыс. рублей за угрозы судье
Суд Москвы приговорил к штрафу в размере 270 тыс. рублей жителя Воронежа Михаила Квасова по обвинению в угрозах убийства столичному судье Станиславу Минину.
Общество
В Киеве вспышку коронавируса объяснили утечкой из лаборатории в Китае
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что распространение коронавирусной инфекции произошло в результате утечки из лаборатории в китайском Ухане.
Общество
Жительница США два года ухаживала за пластиковым цветком
Оказалось, женщина в течение двух лет ухаживала за цветком, не подозревая, что он пластиковый, передает "Газета.ру".