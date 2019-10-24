Экономика
ПРАЙМСПРАВКА: Обвал на Нью-Йоркской фондовой бирже (Черный четверг) – начало Великой депрессии
Девяносто лет назад на Нью-Йоркской фондовой бирже произошло резкое снижение акций, ознаменовавшее начало крупнейшего в истории мирового экономического кризиса — Великой депрессии. Ниже приводится справочная информация.
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Футбол
Александр Мостовой: «Холанн? Вот игрок для „Спартака“, в „Зените“ он не заиграет»
Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой, обсуждая вопрос, какой чемпионат более подходит для восходящей звезды мирового футбола форварда «Зальцбурга» Эрлинга Холанна, рекомендовал красно-белым обратить внимание на 19-летнего норвежца.
Футбол
Игрок ЦСКА Сантос ответил на вопрос о попадании в сборную Бразилии
Бразильский футболист московского ЦСКА Лукас Сантос ответил на вопрос, возможно ли попасть в национальную команду, играя в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.
Армия и оружие
В Китае назвали сдерживающий США от нападения на Россию фактор
Общество
Опубликовано видео испытаний на прочность Крымского моста
Железнодорожную часть Крымского моста через Керченский пролив испытывают на прочтность.
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
Политика
Россия направит Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера
Протестное обращение Нота протеста уже поступила в МИД и в ближайшее время будет передана по дипломатическим каналам армянской стороне, рассказал источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.
Общество
Сбербанк прокомментировал сообщения о новой утечке данных клиентов
Сбербанк не подтверждает информацию ряда СМИ о продаже злоумышленниками в интернете базы данных клиентов кредитного учреждения, передаёт ТАСС.
Общество
Госпитализирована Елена Малышева
Госпитализирована телеведущая Елена Малышева. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден дал интервью американскому телеведущему Джо Рогану, в котором признался, что оказался в ловушке, когда попал в Россию.
Общество
Выпуск шоу Малахова о разрушении красноярских дамб сняли с эфира
Посвящённый прорыву дамб в Красноярском крае выпуск шоу «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым на телеканале «Россия-1» удалили практически со всех сайтов — с сайта телеканала, из соцсетей и из YouTube.
Политика
В Минкомсвязи пояснили ситуацию с блокировкой Telegram
Попытки Роскомнадзора заблокировать Telegram на территории России не означают, что юзеры не могут пользоваться этим мессенджером, сообщил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин.
Происшествия
Медведь напал на дрессировщика в цирке в Карелии
Медведь набросился на дрессировщика во время выступления цирка в городе Олонец в Карелии, передает телеканал РЕН-ТВ.
Хоккей
Андрей Василевский признан первой звездой дня в НХЛ
Космос
Китайский луноход отправил новую фотографию загадочного вещества
Появилась новая фотографию этого вещества, и вместе с ней увеличилось количество предположений по поводу того, что оно собой представляет.
Происшествия
На Урале уволенную из-за откровенных фото педагога вызвали на допрос
Уволенная из-за откровенных фотографий 20-летней давности тренер юношеского центра в Магнитогорске сообщила о продолжении преследований.
Происшествия
В британском графстве Эссекс обнаружены в грузовике 39 тел
Полицейские британского графства Эссекс обнаружили сегодня в грузовике 39 тел, в том числе подростка.
Политика
Путин: Россия списала странам Африки более $20 млрд
«К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 млрд долларов», — заявил российский лидер, отметив, что таким образом Россия участвует в инициативе по «облегчению долгового бремени стран Африки».
Общество
В Forbes назвали самых богатых женщин России
Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.
Происшествия
В Якутии людей эвакуировали с судов, застрявших во льдах
Из ледяного плена в Якутии спасены 15 человек. Их эвакуировали сразу с трех судов Ленского речного пароходства.
Шоу-бизнес
Меган Маркл рассказала о жизни в королевской семье
В картине 38-летняя Меган рассказала о том, с какими трудностями она регулярно сталкивается, с тех пор как стала членом королевской семьи.
Общество
На Украине напомнили об обращении хора имени Веревки к россиянам
Кино
Сериал «Триада» получит продолжение
Экономика
Выручка Mail.ru Group по МСФО в третьем квартале выросла на 25,1%
Совокупный сегментный показатель EBITDA увеличился на 33%, до 7,207 млрд руб.
Экономика
90 лет со дня краха Уолл-стрит и начала Великой депрессии
24 октября 1929 года фондовый рынок США рухнул, спровоцировав мировой кризис, голод и нищету.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 23 октября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Политика
Россияне доверяют президенту меньше, чем армии
Второй год подряд россияне больше доверяют армии, чем президенту, следует из данных «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Космос
Роскосмос перенес запуск корабля «Прогресс» на МКС на 1 декабря
По данным агентства, ранее старт был запланирован на 6 декабря, однако в начале октября представитель NASA сообщил «РИА Новости» что американская сторона попросила Роскосмос перенести запуск на другую дату, чтобы не мешать стыковке американского грузового корабля Dragon, намечающейся на этот же день.
Общество
Почему остановилась прокладка газопровода «Северный поток-2»
Судно-трубоукладчик Solitaire компании Allseas проложило 2-ю нитку газопровода «Северный поток-2» до экономической зоны Дании в Балтийском море, поставило заглушку и ушло в эстонский порт Мууга.
Армия и оружие
В ВКС РФ объяснили полет в ЮАР бомбардировщиков Ту-160
Минобороны РФ сообщило накануне, что два российских стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС приземлились на аэродроме Ватерклоф ЮАР.
Экономика
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.