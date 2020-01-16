В среду, 15 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом S&P 500 и Dow достигли новых рекордных уровней. Более того, индекс Dow впервые в истории преодолел отметку в 29000 пунктов.

S&P 500 и Dow закрылись на новых рекордных уровнях

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