Экономика
Finam.RuS&P 500 и Dow закрылись на новых рекордных уровнях
В среду, 15 января, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом S&P 500 и Dow достигли новых рекордных уровней. Более того, индекс Dow впервые в истории преодолел отметку в 29000 пунктов.
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Футбол
Московское «Динамо» согласовало трансфер Александра Соболева
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Наука
Рекомендовано специалистами: 6 советов для тех, кто борется с бессонницей
Если в течение длительного времени (две недели и больше) вы не можете заснуть, или просыпаетесь в неурочное время, или утром чувствуете себя разбитым (хотя вроде бы крепко спали) — вам точно стоит показаться специалисту.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Авто
Стала известна дата выхода «Русского Прадо» от УАЗ
Модернизированный внедорожник УАЗ «Патриот», известный по прозвищу «Русский Прадо», появится во второй половине 2021 года, а не в 2020 году, как предполагалось ранее.
Кино
Вышел трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето про ученого-вампира
Главную роль ученого-вампира с редким заболеванием крови исполнил актер Джаред Лето.
Политика
Путин объяснил необходимость поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин рассказал на встрече с членами рабочей группы по разработке предложений по внесению изменений в Конституцию о смысле предложенных им поправок.
Политика
Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост главы правительства
Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос о даче согласия президенту РФ Владимиру Путину на назначение на пост председателя правительства РФ нынешнего руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.
Общество
Греф рассказал о страхе россиян перед реформами
Россияне привыкли испытывать страх перед реформами, которые могут быть проведены в любое время, заявил глава Сбербанка Герман Греф в ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» в рамках Гайдаровского форума в РАНХиГС, передает корреспондент «Ленты.ру».
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за работу
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил за работу ушедшее в отставку правительство, отметив, что за прошедшие годы было проделано многое.
Происшествия
SSJ-100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ-100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Общество
Мишустин пообещал поддержку «Яндексу»
Кандидат на должность премьера РФ Михаил Мишустин пообещал поддержать «Яндекс».
Экономика
Ледоколу «Лидер» дали зеленый свет
Правительство РФ выпустило постановление о строительстве атомохода Белый дом выделит 127,576 млрд руб. на строительство мощнейшего в мире атомного ледокола «Лидер».
Политика
Зеленский понизил возраст призыва в армию на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о снижении минимального возраста призыва на военную службу до 18 лет.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Происшествия
Подозреваемый по делу о пропаже подростков покончил с собой на Алтае
Мужчина, подозреваемый в пропаже девушки и подростка на Алтае, свел счеты с жизнью в отделе полиции.
Общество
Louis Vuitton купил один из крупнейших алмазов в мире
Исполнительный директор модного дома Майкл Бёрки отказался назвать цену приобретения, однако сообщил, что она составляет миллионы.
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
Политика
В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны
Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений в пенсионной системе
Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ, отвечая на вопрос о возможности отмены внесённых ранее изменений в пенсионное законодательство, заявил, что лучше "ничего не трогать", а работать над проблемой доходов россиян.
Космос
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сотрудники АО "Российские космические системы" предложили создать специальные наземные станции блокировки сигнала спутников, которые бы защищали территорию нашей страны от незаконной слежки из космоса.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Происшествия
Главу МВД Коми задержали по подозрению в получении взятки
Следователи задержали главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова по подозрению в получении взятки.
Общество
Умер контрразведчик Иван Устинов
Авто
Появилась информация о новом Lada 4x4 NG
Долгожданный дебют внедорожника LADA 4x4 новой генерации (NG) состоится в 2023 году, что на два года позже по сравнению с изначально озвучиваемыми сроками.
Здоровье
Россияне за 10 лет вдвое сократили потребление алкоголя
Потребление спиртных напитков за десять лет в России сократилось почти в два раза.