Экономика
РБКS&P 500 рекордно упал после сообщений о начале импичмента Трампу
Индекс S&P 500 на закрытии торгов во вторник упал на 0,84% до 2966,6 пункта, показав максимальное дневное падение за месяц (в последний раз столь серьезное падение было зафиксировано 23 августа).
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Культура
В Москве завершился фестиваль «Круг света»
ТВ Центр 15:36
Политика
СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
Президент Владимир Путин в минувший четверг направил в столицы ряда стран, включая членов НАТО, послание с предложением ввести мораторий на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа.
РИА Новости 19:06
Политика
В Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США начинает процедуру импичмента президента Дональда Трампа.
РИА Новости 20:28
Здоровье
Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь
Алтапресс 22 сентября в 23:49
Футбол
Жена Мамаева анонсировала интервью с супругом
Жена полузащитника Павла Мамаева Алана анонсировала выход интервью с супругом, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru вчера в 11:58
Шоу-бизнес
Лечащий врач Александра Числова подтвердил наличие у актера ВИЧ
Лечащий врач российского актера Александра Числова предоставил сведения о наличии у своего пациента ВИЧ-инфекции.
Дни24 07:45
Гаджеты
Новые модели iPhone продаются в России лучше предыдущих
По данным представителей «Билайн», в первые часы после начала продаж спрос на новые модели iPhone вырос в четыре раза по сравнению с новинками 2018 г. В интернет-магазине Ozon первая партия новых моделей разошлась за 4 часа, рассказали представители компании.
Ведомости 22 сентября в 14:48
Армия и оружие
В России начали производить новый аналог американской винтовки AR-15
Российская компания ORSIS наладила серийное производство винтовки ORSIS-AR15J, которая является аналогом американского стрелкового оружия полуавтоматической винтовки AR-15.
Политическая Экспертиза 21:11
Политика
Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости 08:00
Общество
Миграционный отток из Забайкалья сохранится вопреки всему до 2030 года
Правительство Забайкальского края спрогнозировало сохранение оттока населения из региона до 2030 года вопреки различным мерам развития экономики, проект социально-экономического прогноза опубликован на официальном портале Забайкалья.
Чита.Ру 20:55
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Космос
Робот Фёдор станет отцом нового поколения космонавтов
Говоря о количестве роботов, отцом которых может стать «Фёдор», представители компании разработчика отметили, что это может быть несколько десятков разных роботов.
ЦДИ ПО 03:42
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»
Стали известны имена юных исполнителей, которые поедут в этом году на «Детское Евровидение-2019».
Телепрограмма 19:44
Здоровье
25 севастопольцев сегодня пользуются «Службой сиделок»
Севастополь.ру 08:02
Игры
The Last of Us: Part II выйдет 21 февраля в пяти изданиях
Игромания.ру 17:07
Театры
Пласидо Доминго ждут два расследования в США
Появление Доминго в среду в "Макбете" знаменует первое в новом сезоне выступление в США девятикратного триумфатора премии "Грэмми" и обладателя звезды на Аллее славы в Голливуде после публикации двух скандальных расследований агентства, в которых многие женщины признались, что Пласидо сексуально преследовал их или занимался "иным непристойным поведением".
Российская газета вчера в 19:10
Экономика
Богатейшие семьи спешно запасаются наличными
Внес свою лепту в атмосферу мрачных ожиданий ближайшего будущего и Всемирный банк.
Expert.ru 05:38
Политика
Кремль отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам
Невыдача Вашингтоном виз российским дипломатам требует жестких мер как со стороны Москвы, так и со стороны Организации Объединенных Наций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 сентября.
Красная весна 07:32
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала об изнасиловании и предательстве матери
Одна из самых высокооплачиваемых в прошлом голливудских актрис Деми Мур дала откровенное интервью программе Good Morning America, в котором рассказала о самых печальных моментах своей жизни, в том числе о том, что она была изнасилована в подростковом возрасте по вине ее матери.
Kinonews.ru 09:53
Политика
Полицейские получат право объявлять гражданам о предостережении
Государственная дума во вторник, 24 сентября, приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который закрепляет за сотрудниками полиции права объявлять гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия.
РБК 09:36
Космос
Обнаружены «врата» для комет, входящих во внутреннюю Солнечную систему
В результате ученым удалось обнаружить «врата» для комет, которые входят в Солнечную систему.
Территория новостей вчера в 02:31
Армия и оружие
Оккупанты сообщили о потерях на Донбассе
На Донбассе погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре оккупационной операции.
Rusvesna.su 15:56
Авто
Дали добро. Теперь Haval H9 будет собираться в Тульской области
Как сообщает Motor.ru, автомобиль получил сертификат ОТТС, что позволяет продавать собранную в Узловой модель в России и странах Таможенного союза.
Тульская пресса 05:37
Наука
Патент недели: как найти трещину с помощью тепла
Патент: 2696933 Авторы: Владимир Вавилов, Владимир Ширяев, Арсений Чулков Патентообладатель: Национальный исследовательский Томский политехнический университет Корпуса космических кораблей, громоздких станков, реакторов и силовых машин часто изготавливаются методом "сплошного литья": композитный материал или металл заливают в крупную форму, которую потом снимают с уже готового корпуса.
Популярная механика 09:19
Футбол
Сборную России по футболу могут не пустить на ЧМ-2022
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может не допустить футбольную сборную России до чемпионата мира по футболу, который пройдет в Катаре в 2022 году.
Live24 05:49