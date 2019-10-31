Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСП: Финансирование и реализация нацпроектов идут с опозданием

2 фото
По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, свыше 100 млрд рублей из запланированного на реализацию национальных проектов не будут пущены в дело по итогам 2019 года, так как некоторые мероприятия в планах реализации формулировали и уточняли до середины прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Счетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта «Экология»

Интерфаксвчера в 17:07

СП: Нацпроект «Экология» не учитывает глобальных изменений климата

ПРАЙМвчера в 16:16

СП: Финансирование и реализация нацпроектов идут с опозданием

Российская газета02:22
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:06, Ашберн
Политика

Вице-президент Абхазии заявил об отказе Хаджимбы от участия в выборах

Рауль Хаджимба, ушедший в отставку с поста президента Абхазии, не намерен выставлять свою кандидатуру для участия в повторных выборах главы республики.
РБК 03:10
Общество

Сотовые операторы повысят стоимость тарифов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Lenta.ru вчера в 21:51
Общество

СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа.
RT на русском 01:17
Политика

МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января.
РБК 01:58
Кино

Кассовые сборы: «Звездные войны» не получили миллиард

Фильм «Джуманджи» получил уже 632 миллиона долларов, а совсем скоро в топ ворвется очередной ужастик «Проклятие» и боевик «Плохие парни навсегда».
Телепрограмма 03:44
Происшествия

В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Российская газета 02:49
Политика

«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину

Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
РБК 01:50
Культура

Генри Кавилл поблагодарил фанатов «Ведьмака»

Генри Кавилл, исполнивший Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix, обратился к фанатам.
Cyber.sports.ru вчера в 06:15
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Политика

Завершены переговоры Путина и Меркель

Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11 января в 10:28
Политика

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за крушения Boeing

Известия 03:52
Политика

Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»

RuNews24.ru вчера в 07:39
Происшествия

На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой

Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Газета.Ru вчера в 11:46
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Политика

Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой

Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.
Известия вчера в 19:49
Политика

Поклонская призвала российские СМИ не транслировать русофобию из Киева

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская призвала российские СМИ не освещать русофобские выпады, которые делают политики в Киеве.
Евразия Daily 03:11
Происшествия

В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата

РИА Новости 11 января в 09:32
Гаджеты

Появились живые фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G

В Сети появились первые реальные фотографии нового смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G.
Shraibikus News 03:37
Общество

Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок

Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал о ремонте санузла в одной из поселковых школ. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 03:01
Кино

Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные

Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, общие сборы фильма за три недели проката составили 2,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
РИА Новости 03:27
Кино

Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»

Известия 00:37
Происшествия

Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину

Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
Российская газета вчера в 13:10
Происшествия

В Китае от неизвестного ранее коронавируса умер первый человек

МонаВиста 11 января в 02:38
Происшествия

Самолет Thai Airways приземлился с двумя мертвыми пассажирами на борту

Инфорос 03:22
Кино

Третий сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 15 марта

HBO опубликовал новый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» — научно-фантастического сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой при участии Джей Джей Абрамса по мотивам романа Майкла Крайтона.
Мир фантастики 03:09
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись 15 машин

РИА Новости 02:39
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Общество

В России упал спрос на майонез в предновогодний период

По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни.
Известия 00:49
Футбол

Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар

Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
РИА Новости 02:18
Футбол

Полузащитник «Спартака» Крал заинтересовал «Ньюкасл»

Напомним, что Крал летом перешел из «Славии» в «Спартак» за 12 миллионов евро.
ODDS.ru 02:33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Счётная палата Российской Федерации
Высший постоянно действующий орган внешнего государственного контроля (аудита) Российской Федерации. Действует на основе 41-ФЗ.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное