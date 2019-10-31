Экономика
Российская газетаСП: Финансирование и реализация нацпроектов идут с опозданием
По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, свыше 100 млрд рублей из запланированного на реализацию национальных проектов не будут пущены в дело по итогам 2019 года, так как некоторые мероприятия в планах реализации формулировали и уточняли до середины прошлого года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 04:06, Ашберн
Политика
Вице-президент Абхазии заявил об отказе Хаджимбы от участия в выборах
Рауль Хаджимба, ушедший в отставку с поста президента Абхазии, не намерен выставлять свою кандидатуру для участия в повторных выборах главы республики.
Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Общество
СК назвал мотив убийства российских журналистов в ЦАР
Журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссёр Александр Расторгуев были убиты в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) в 2018 году с целью грабежа.
Политика
МИД подтвердил встречу Хафтара и Сараджа в Москве
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и лидер Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж примут участие в переговорах, которые пройдут в Москве 13 января.
Кино
Кассовые сборы: «Звездные войны» не получили миллиард
Фильм «Джуманджи» получил уже 632 миллиона долларов, а совсем скоро в топ ворвется очередной ужастик «Проклятие» и боевик «Плохие парни навсегда».
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Культура
Генри Кавилл поблагодарил фанатов «Ведьмака»
Генри Кавилл, исполнивший Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix, обратился к фанатам.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Завершены переговоры Путина и Меркель
Переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель заершены, передает РИА "Новости".
Политика
Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Политика
Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой
Варшава должна была пригласить президента России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения Освенцима и сказать прямо, что концлагерь освободили русские, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.
Политика
Поклонская призвала российские СМИ не транслировать русофобию из Киева
Депутат Государственной думы Наталья Поклонская призвала российские СМИ не освещать русофобские выпады, которые делают политики в Киеве.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Гаджеты
Появились живые фото нового Samsung Galaxy S20+ 5G
В Сети появились первые реальные фотографии нового смартфона Samsung Galaxy S20+ 5G.
Общество
Мэр Миасса похвастался школьными туалетами без перегородок
Мэр Миасса Григорий Тонких рассказал о ремонте санузла в одной из поселковых школ. Фотографию он выложил на своей странице в Instagram.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко возглавила российский прокат, собрав за выходные 315,5 миллиона рублей, общие сборы фильма за три недели проката составили 2,3 миллиарда рублей, сообщил портал kinobusiness.com в понедельник.
Кино
Умер режиссер «Чародеев» и «Приключений Электроника»
Происшествия
Рената Литвинова рассказала о том, как попала под машину
Сбитой сегодня, в свой день рождения, в центре Москвы актрисе, режиссеру и телеведущей Ренате Литвиновой наложили швы на лицо.
Происшествия
В Китае от неизвестного ранее коронавируса умер первый человек
Кино
Третий сезон «Мира Дикого Запада» выйдет 15 марта
HBO опубликовал новый тизер третьего сезона «Мира Дикого Запада» — научно-фантастического сериала Джонатана Нолана и Лизы Джой при участии Джей Джей Абрамса по мотивам романа Майкла Крайтона.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись 15 машин
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
Общество
В России упал спрос на майонез в предновогодний период
По данным компании Ozon, которая зафиксировала снижение спроса на майонез на 60%, это связано с модой на здоровый образ жизни.
Футбол
Кокорин и Малком отправились с «Зенитом» на сборы в Катар
Нападающий Александр Кокорин и полузащитник Малком вошли в список футболистов петербургского "Зенита", которые отправились на зимний сбор в Катар, сообщается на официальной странице команды в Twitter.
Футбол
Полузащитник «Спартака» Крал заинтересовал «Ньюкасл»
Напомним, что Крал летом перешел из «Славии» в «Спартак» за 12 миллионов евро.