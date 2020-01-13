Общество
Российская газетаСП: Финансирование и реализация нацпроектов идут с опозданием
По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, свыше 100 млрд рублей из запланированного на реализацию национальных проектов не будут пущены в дело по итогам 2019 года, так как некоторые мероприятия в планах реализации формулировали и уточняли до середины прошлого года.
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Общество
Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям
До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
Шоу-бизнес
Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим
Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Футбол
Антон Миранчук пошутил, что сменил имидж ради журналистов
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящих сборов команды и подготовки к весенней части чемпионата России сезона-2019/2020.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Враждующие стороны Ливии подпишут в РФ соглашение о прекращении огня
"Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил объявляет о прекращении огня в комнате военных операций в Западном регионе, при условии, что в это время противоположная сторона будет соблюдать соглашение о прекращении огня, и ответ будет грубым за любое нарушение этого перемирия", - заявил пресс-секретарь Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мосмари.
Происшествия
Киллеры террористки Окуевой совершили еще два заказных убийства
Подозреваемые в убийстве жены выходца из Чечни Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента России, террористки Окуевой совершили еще минимум два заказных убийства, считают в украинской полиции.
Политика
Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову
Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Здоровье
Депутаты Хакасии выступают за запрет никотиносодержащих смесей
Депутаты Хакасии выступили за скорейший запрет никотиносодержащих смесей на федеральном уровне.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Здоровье
Грипп и ОРВИ отступают от Смоленской области
Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ с 30 декабря по 5 января был ниже порога на 65,7%. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших упало на 32,9%. Результаты еженедельного мониторинга представили в Роспотребнадзоре по Смоленской области.
Экономика
Россиян с доходом менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ
Депутатами Государственной думы от фракции ЛДПР разработан проект закона, в соответствии с которым россияне, чьи доходы составляют менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Футбол
«Барселона» рассматривает двух форвардов на замену Суаресу
Руководство каталонской «Барселоны» начало подыскивать замену уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который надолго выбыл из строя из-за операции на правом колене.
Происшествия
Суд снова арестовал активы Абызова на сумму более 1 млрд рублей
Как уточнил адвокат обвиняемого Сергей Дрозд, арест наложен на личный счет несовершеннолетнего сына господина Абызова, на недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги на сумму более 1 млрд руб. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
Экономика
Социальную поддержку получат 45 малоимущих донских семей
Финансовые выплаты получат 45 малоимущих семей Морозовского района Ростовской области, передает 12 января ДОН24.RU.
Гаджеты
Компания AMD предъявила миру 64-ядерный микропроцессор AMD Ryzen
Стали известны параметры нового 64-ядерного микропроцессора Ryzen Threadripper 3990X.
Экономика
Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти
Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА.
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Политика
МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран ночью
Министерство иностранных дел России рекомендовало авиакомпании «Аэрофлот» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток.
Политика
Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»
Политика
Иран признал Пентагон террористической организацией
Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией.
Кино
HBO показал видео к премьере «Нового папы»
HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино.
Политика
Депутаты не изменяют своей полезности
Эксперты представили рейтинг членов Государственной думы Сегодня в Москве политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили очередной рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Происшествия
СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко
СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Футбол
Слуцкий назвал самого влиятельного человека в российском футболе
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал самого влиятельного, на его взгляд, человека в российском футболе.