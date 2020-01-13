Общество

Российская газетаРоссийская газетаСП: Финансирование и реализация нацпроектов идут с опозданием

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, свыше 100 млрд рублей из запланированного на реализацию национальных проектов не будут пущены в дело по итогам 2019 года, так как некоторые мероприятия в планах реализации формулировали и уточняли до середины прошлого года.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2019 года №1814. О разработке, утверждении и корректировке федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами

ADVIS.ru10 января в 02:03

СП: Финансирование и реализация нацпроектов идут с опозданием

Российская газета02:22

Счетная палата раскритиковала Минприроды за реализацию нацпроекта «Экология»

Интерфаксвчера в 17:07

СП указала на проблемы в финансировании и исполнении нацпроекта «Экология»

Собеседник05:09

Счетная палата РФ: нацпроект «Экология» провален

Красная весна06:06

СП: Нацпроект «Экология» не учитывает глобальных изменений климата

ПРАЙМвчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7039 источников, обновлено в 07:08, Ашберн
Общество

Медведев поручил выделить до 22 млн рублей на закупку лекарств детям

До 22 млн рублей будет выделено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения детей.
REGNUM 06:10
Шоу-бизнес

Принц Уильям заявил, что принц Гарри стал ему чужим

Недавно стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл отреклись от британского престола.
Pravda.Ru вчера в 09:35
Футбол

Антон Миранчук пошутил, что сменил имидж ради журналистов

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящих сборов команды и подготовки к весенней части чемпионата России сезона-2019/2020.
Чемпионат 06:36
Общество

СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР

Коммерсантъ вчера в 16:30
Гаджеты

Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году

Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
ФАН 03:16
Происшествия

Директор школы попросила бывших учеников убить жену своего любовника

Вести.Ru 05:08
Происшествия

Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве

Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Политика

Враждующие стороны Ливии подпишут в РФ соглашение о прекращении огня

"Главное командование Ливийских арабских вооруженных сил объявляет о прекращении огня в комнате военных операций в Западном регионе, при условии, что в это время противоположная сторона будет соблюдать соглашение о прекращении огня, и ответ будет грубым за любое нарушение этого перемирия", - заявил пресс-секретарь Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мосмари.
РЕН ТВ 00:59
Происшествия

Киллеры террористки Окуевой совершили еще два заказных убийства

Подозреваемые в убийстве жены выходца из Чечни Осмаева, который ранее обвинялся в покушении на президента России, террористки Окуевой совершили еще минимум два заказных убийства, считают в украинской полиции.
ИА Новороссия 06:52
Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru вчера в 11:56
Армия и оружие

В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой

Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
РИА Новости 04:17
Здоровье

Депутаты Хакасии выступают за запрет никотиносодержащих смесей

Депутаты Хакасии выступили за скорейший запрет никотиносодержащих смесей на федеральном уровне.
Республиканская Телевизионная Сеть 03:48
Общество

Систему оплаты труда учителей поменяют в России

Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Газета.Ru вчера в 15:27
Здоровье

Грипп и ОРВИ отступают от Смоленской области

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ с 30 декабря по 5 января был ниже порога на 65,7%. В сравнении с предыдущей неделей число заболевших упало на 32,9%. Результаты еженедельного мониторинга представили в Роспотребнадзоре по Смоленской области.
SmolDaily 02:25
Экономика

Россиян с доходом менее двух МРОТ могут освободить от уплаты НДФЛ

Депутатами Государственной думы от фракции ЛДПР разработан проект закона, в соответствии с которым россияне, чьи доходы составляют менее двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), могут быть освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Южный Федеральный 03:38
Футбол

«Барселона» рассматривает двух форвардов на замену Суаресу

Руководство каталонской «Барселоны» начало подыскивать замену уругвайскому нападающему Луису Суаресу, который надолго выбыл из строя из-за операции на правом колене.
Евро-футбол.ру 03:25
Происшествия

Суд снова арестовал активы Абызова на сумму более 1 млрд рублей

Как уточнил адвокат обвиняемого Сергей Дрозд, арест наложен на личный счет несовершеннолетнего сына господина Абызова, на недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги на сумму более 1 млрд руб. Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года.
Коммерсантъ 04:58
Экономика

Социальную поддержку получат 45 малоимущих донских семей

Финансовые выплаты получат 45 малоимущих семей Морозовского района Ростовской области, передает 12 января ДОН24.RU.
Красная весна вчера в 12:12
Гаджеты

Компания AMD предъявила миру 64-ядерный микропроцессор AMD Ryzen

Стали известны параметры нового 64-ядерного микропроцессора Ryzen Threadripper 3990X.
Красная весна 05:31
Экономика

Белоруссия и Россия не смогли договориться по тарифам на транзит нефти

Представители антимонопольных ведомств Белоруссии и России не смогли достичь договоренности по тарифам на транзит российской нефти и нефтепродуктов, передает БелТА.
Газета.Ru 05:20
Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 02:57
Политика

МИД рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран ночью

Министерство иностранных дел России рекомендовало авиакомпании «Аэрофлот» выполнять рейсы из Москвы в Тегеран и обратно только в светлое время суток.
Дождь 07:04
Политика

Миллер: Россия собственными силами достроит «Северный поток-2»

RuNews24.ru вчера в 07:39
Политика

Иран признал Пентагон террористической организацией

Президент Ирана Хасан Рухани одобрил предложенный парламентом законопроект, который подразумевает признание Пентагона террористической организацией.
Вести.Ru 06:11
Кино

HBO показал видео к премьере «Нового папы»

HBO опубликовал видео к премьере «Нового папы» от режиссера Паоло Соррентино.
Собака.ru вчера в 04:22
Политика

Депутаты не изменяют своей полезности

Эксперты представили рейтинг членов Государственной думы Сегодня в Москве политологи Алексей Мартынов и Дмитрий Гусев представили очередной рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы».
Коммерсантъ 06:01
Политика

Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима

Российская газета вчера в 23:54
Происшествия

СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Газета.Ru 01:55
Кино

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Интерфакс 00:45
Футбол

Слуцкий назвал самого влиятельного человека в российском футболе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал самого влиятельного, на его взгляд, человека в российском футболе.
Sport24.ru 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное