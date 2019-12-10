Экономика
Кубанские новостиСчетная палата нашла нарушения в системе господдержки АПК в ЮФО
В Ростовской области в 2017-2018 годах 60-100% помощи получали от одной до трех организаций. Кроме того, проверка обнаружила финансовые нарушения при использовании средств государственной поддержки на общую сумму 447 млн рублей. Нарушения Минсельхоза России из этой суммы составили 380,5 млн рублей.
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В Ростовской области аграрии получали господдержку с многочисленными нарушениями
Блокнот Ростов-на-Дону01:25
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области
Интерфакс - Россиявчера в 01:12
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Источник: Хачериди покинет брестское «Динамо», не сыграв за клуб ни минуты
Стороны заключили соглашение сроком на два года — с тех пор футболист не сыграл за брестский клуб ни минуты.
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Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев
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Рейс «Краснодара» в Испанию задержан из-за тумана
Делегация «Краснодара» не сумела вовремя вылететь в Испанию, где завтра, 12 декабря, команда должна сыграть с «Хетафе» в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.
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Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.
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