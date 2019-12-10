Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В Ростовской области аграрии получали господдержку с многочисленными нарушениями

Блокнот Ростов-на-Дону01:25

Счётная палата России предложила Генпрокуратуре проверить финансовые нарушения минсельхоза Ростовской области

Donnews.ruвчера в 10:42

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области

Интерфакс - Россиявчера в 01:12

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Российская газетавчера в 02:25

Счетная палата: господдержка сектора АПК недостаточно эффективна

Глас Народавчера в 01:13

Счетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО

161.ruвчера в 07:57

Счётная палата выявила в ЮФО «аграрные» нарушения на 447 млн рублей

Евразия Dailyвчера в 01:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7087 источников, обновлено в 01:54, Ашберн
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон На 62-м году жизни в шведском Дандерюде скончалась певица Мари Фредрикссон, которую весь мир знал благодаря феноменальной популярности дуэта Roxette.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Происшествия

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК вчера в 14:21
Здоровье

Володин о саратовских больницах: «У главврачей были любимые уборщицы, которые получали по 80 тысяч»

В интервью ГТРК «Саратов», фрагмент которого вчера, 10 декабря, был опубликован на YouTube-канале компании, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что проблему с низкими зарплатами учителей и врачей в регионе «удалось с мертвой точки сдвинуть».
FreeNews-Volga 00:52
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Эссен» провел пуск «Калибров» в Черном море

Фрегат ВМФ России "Адмирал Эссен" провел стрельбу "Калибрами" в Черном море, сообщает Минобороны.
РИА Новости вчера в 22:11
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Известия вчера в 18:28
Футбол

Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»

Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.
РИА Новости вчера в 23:23
Политика

Путин обвинил Ленина в заложении мины под государственность РФ

Президент России Владимир Путин обвинил вождя пролетариата и создателя СССР Владимира Ленина в том, что тот заложил "мину под российскую государственность".
РЕН ТВ вчера в 11:02
Культура

Самыми популярными людьми на Украине стали Зеленский и Заворотнюк

Культуромания 01:32
Общество

Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

Вести.Ru вчера в 04:43
Происшествия

Семья волгоградских врачей погибла в аварии под Воронежем

9 декабря в Волгограде Олег Соловьёв отметил свой 60-летний юбилей. 10 декабря семья Соловьёвых отправилась на отдых.
REGNUM 01:29
Политика

Путин ответил главе СПЧ на слова о наказании за бумажный стаканчик

Ранее Фадеев на заседании совета заявил, что для СПЧ «важно, чтобы судебные решения были соразмерны содеянному».
РБК вчера в 10:41
Общество

Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

Самым комфортным и доступным для жизни городом в России является Краснодар.
РИА Новости вчера в 20:05
Единоборства

Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 09 декабря в 19:55
Финансы

Доллар и евро продолжают падать

Доллар и евро продолжают падать Курс валют на 11 декабря.
Экспресс газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Диана Шурыгина строит отношения с миллионером

Миллионер Денис Ребров рассказал о своем знакомстве с Дианой Шурыгиной в своем Инстаграм.
Вести Подмосковья 01:34
Общество

ПФР объяснил требования к пенсионерам приходить за выплатами лично

Фонд отмечает, что при оформлении выплат по доверенности пенсионера предупреждают о существующем порядке и он письменно обязуется раз в год подтверждать свою регистрацию.
РБК 09 декабря в 07:57
Общество

Скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

REGNUM вчера в 04:18
Происшествия

В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек

РИА Новости 00:31
Политика

Президент Бразилии оскорбил Грету Тунберг

Бразильский лидер Жаир Болсонару высмеял экологическую активистку Грету Тунберг после ее высказывания о попытке коренных жителей Амазонии защитить леса региона.
Lenta.ru вчера в 21:29
Происшествия

Около 20 машин столкнулись во Владивостоке из-за снегопада

Как видно на опубликованных в сети кадрах с места ДТП, не менее 18 автомобилей стали участниками нескольких ДТП на дороге из Надеждинского района Приморья во Владивосток перед низководным мостом.
ТАСС вчера в 20:37
Политика

Соловьёв считает позором слова Зеленского о его дорогих туфлях

Владимир Соловьёв считает эти слова Владимира Зеленского о его дорогих туфлях настоящим позором.
HotGeo вчера в 07:07
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые испытали в Воркуте

Комиинформ 08 декабря в 06:01
Баскетбол

Тульский «Арсенал» не попадет на чемпионат из-за договорного матча

Тульский БК «Арсенал» исключен из чемпионата России за договорной матч. Соответствующее решение озвучили в Российской федерации баскетбола.
Тульская служба новостей вчера в 10:07
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
Происшествия

В Волгоградской области перевернулся рейсовый автобус

РИА Новости вчера в 15:42
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Происшествия

Гендиректора петербургского Метростроя арестовали по делу о растрате

Дзержинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения генеральному директору петербургского ОАО "Метрострой" Николаю Александрову, обвиняемому в присвоении или растрате денежных средств в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов.
РИА Новости вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Алена Шишкова спародировала Анастасию Решетову

Пять лет назад Шишкова родила дочь Алису, а Решетова этой осенью — сына Ратмира.
StarHit.ru вчера в 13:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное