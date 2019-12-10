Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Экономика Госдума продлевает срок выплаты накопительной пенсии на полгода Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении правительственный законопроект об увеличении периода выплаты накопительной пенсии на шесть месяцев с 1 января 2020 года.

Политика Белый дом заявил о важности встречи Трампа и Лаврова Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД России Сергеем Лавровым имеет ключевое значение для благосостояния США, заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли в интервью телеканалу Fox.

Политика Глава МВД Украины рассказал о перепалке Зеленского с Лавровым Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что во время проведения встречи в «нормандском формате» у украинского президента Владимира Зеленского «сдали нервы» и он «сорвался» на главу МИД России Сергея Лаврова.

Фигурное катание Чемпиона Европы обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке Сипре в паре с Ванессой Джеймс является шестикратным чемпионом Франции, чемпионом Европы (2019), бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017) и победителем финала Гран-при (сезон-2018/19).

Музыка Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение» Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.

Гаджеты В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.

Политика В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства Законопроект, предлагающий отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для граждан Украины и Белоруссии, свободно говорящих по-русски, представил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара поднялся на две копейки — до 63,61 рубля. Курс евро вырос на три копейки и составил 70,38 рубля.

Общество Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.