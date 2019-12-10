Экономика
Российская газетаСП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
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Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области
Интерфакс - Россия01:12
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Обвиняемого в убийстве сотрудника СК мужчину направят на лечение
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Общество
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Фигурное катание
Чемпиона Европы обвиняют в домогательствах к 13-летней девочке
Сипре в паре с Ванессой Джеймс является шестикратным чемпионом Франции, чемпионом Европы (2019), бронзовым призером чемпионата мира (2018) и чемпионата Европы (2017) и победителем финала Гран-при (сезон-2018/19).
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Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса
На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Общество
Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план
Займитесь накоплением и планированием, но пока не спешите действовать. ♒️ Водолей Ваши конкуренты не оставят вам шансов на развитие.
Музыка
Маргарита Овсянникова прокомментировала планы Бузовой на «Евровидение»
Марго считает Бузову харизматичной, но при этом не отрицает расхожее утверждение о том, что исполнительница хита "Мало половин" не наделена какими-либо особыми, выдающимися данными.
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Названы победители литературной премии «Большая книга»
Гаджеты
В 2020 году WhatsApp перестанет работать на многих телефонах
По информации источника, WhatsApp не будет работать на телефонах с Windows Mobile после 31 декабря этого года, на Android 2.3.7 и iPhone iOS 8 — с февраля 2020.
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В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
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Политика
В МВД предложили упростить украинцам и белорусам получение гражданства
Законопроект, предлагающий отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для граждан Украины и Белоруссии, свободно говорящих по-русски, представил во вторник статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара поднялся на две копейки — до 63,61 рубля. Курс евро вырос на три копейки и составил 70,38 рубля.
Общество
Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck
Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
Шоу-бизнес
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Происшествия
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Общество
Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан
Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Общество
Умер бывший мэр столицы Юрий Лужков
Гаджеты
Xiaomi представила смартфон Redmi K30
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Песков рассказал о встрече Путина и Зеленского один на один
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели краткую встречу тет-а-тет и без переводчиков на полях «нормандского» саммита в Париже, который состоялся 9 декабря, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.