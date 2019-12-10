Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
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В Ростовской области аграрии получали господдержку с многочисленными нарушениями

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Счётная палата России предложила Генпрокуратуре проверить финансовые нарушения минсельхоза Ростовской области

Donnews.ruвчера в 10:42

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области

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СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Российская газетавчера в 02:25

Счетная палата: господдержка сектора АПК недостаточно эффективна

Глас Народавчера в 01:13

Счетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО

161.ruвчера в 07:57

Счётная палата выявила в ЮФО «аграрные» нарушения на 447 млн рублей

Евразия Dailyвчера в 01:10
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Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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