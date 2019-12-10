Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
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Счётная палата России предложила Генпрокуратуре проверить финансовые нарушения минсельхоза Ростовской области

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Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области

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Госаудиторы раскритиковали субсидирование аграриев в Южном федеральном округе

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СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Российская газета02:25

Счетная палата: господдержка сектора АПК недостаточно эффективна

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161.ru07:57

Счётная палата выявила в ЮФО «аграрные» нарушения на 447 млн рублей

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Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

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После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
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В правительстве Сахалинской области Юлия Владимировна займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области.
АСТВ 17:24
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Гендиректор «Первого канала» признал ошибочным сюжет об украинском истребителе, якобы сбившем малазийский Boeing

В интервью журналу The New Yorker Константин Эрнст отметил, что это было сделано не специально, но при этом отказался признавать официальный отчет о трагедии, согласно ракета, сбившая рейс MH17 в небе над Донбассом, была выпущена из российской установки «Бук».
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В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
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Силуанов назвал сроки решения суда по долгу Украины

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Суд отказал Воеводиной в проведении ДНК-теста бывшему королю Малайзии

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Продемонстрировали обновленные Audi RS5 Coupe и RS5 Sportback

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