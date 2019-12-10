Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

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