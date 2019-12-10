Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
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Счётная палата России предложила Генпрокуратуре проверить финансовые нарушения минсельхоза Ростовской области

Donnews.ruвчера в 10:42

Счетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО

161.ruвчера в 07:57

Счетная палата: господдержка сектора АПК недостаточно эффективна

Глас Народавчера в 01:13

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Российская газетавчера в 02:25

Госаудиторы раскритиковали субсидирование аграриев в Южном федеральном округе

Коммерсантъвчера в 05:58

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области

Интерфакс - Россиявчера в 01:12

Счётная палата выявила в ЮФО «аграрные» нарушения на 447 млн рублей

Евразия Dailyвчера в 01:10
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В Канаде совершил первый полет самолет на электричестве

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Российская фигуристка Алина Загитова снялась с показательного выступления в Турине после завершения соревновательной части финала Гран-при.
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Десятки машин столкнулись на трассе во Владивостоке

Массовое ДТП произошло на трассе Де-Фриз — Седанка во Владивостоке в среду, 11 декабря. Причиной аварии мог стать сильный снегопад.
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Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков

ЗакC.Ру вчера в 04:16
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Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб.
Коммерсантъ вчера в 23:58
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Восемь воспитанников академии продлили контракты с «Ростовом»

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В РФ нашли способ увеличить количество грузовиков на газовом топливе

Напомним, как сообщалось ранее, по данным издания «Коммерсантъ», Ассоциация европейского бизнеса обратилась к вице-премьер министру РФ Дмитрию Козаку с просьбой обнулить плату для газомоторных грузовиков свыше 12 тонн в рамках системы «Платон».
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Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Генассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о «проблеме милитаризации» Крыма и районов Азовского и Черного морей.
Коммерсантъ 09 декабря в 19:55
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Краснодар назвали самым комфортным для жизни городом в России

РИА Новости вчера в 20:05
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Россия и Украина договорились по транзиту газа

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал прошедшие переговоры конструктивными, но вопрос заключения транзитного контракта с Россией, по его словам, требует дальнейшего обсуждения.
Коммерсантъ 09 декабря в 15:45
Политика

«Нагло огрызнулся на Зеленского»: Соловьёв одним фото возмутил укроСМИ

"Российский топ-пропагандист нагло огрызнулся на Зеленского", - под таким заголовком вышла в одном из русофобских СМИ - украинском "Обозревателе" - новость о том, что Соловьёв дал ответ президенту Незалежной.
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Общество

Россияне смогут обращаться в поликлиники без полиса ОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) совместно с территориальным фондом ОМС Московской области разрабатывает сервис, который позволит обращаться в медорганизации без полиса ОМС.
RT на русском вчера в 22:00
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По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
Шоу-бизнес

Сестра Фриске рассказала о поведении Шепелева во время болезни певицы

Сестра российской певицы Жанны Фриске, скончавшейся в 2015 году, Наталья рассказала, как вел себя телеведущий Дмитрий Шепелев после новости о болезни супруги.
iReactor 09 декабря в 14:23
Политика

Эрнст признал ошибку в материалах «Первого канала» о сбившем MH17 истребителе

Коммерсантъ вчера в 21:47
Происшествия

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве двух девушек

В Екатеринбурге полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девушек летом 2018 года. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 01:00
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
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Полицейские задержали в Якутии «шамана» Габышева

Полицейские задержали на территории Якутии так называемого шамана Александра Габышева, подозреваемого в публичных призывах к экстремизму.
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Экономика

Правительство отложило финансирование БАМа на 2020 год

Средства предполагалось выделить в 2019 году на модернизацию Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской (Транссиб) магистралей, но пока компания получила только около половины суммы — 19,5 млрд руб. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что выделение из ФНБ около 20 млрд из 40 млрд руб. на проекты по модернизации БАМа и Транссиба перенесено на 2020 год.
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В Госдуме прокомментировали политику США по «Северному потоку — 2»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT заявил, что политика США в отношении проекта «Северный поток — 2» является нарушением суверенитета стран Евросоюза.
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Новые нарушения нашли в областной больнице на Сахалине

Поводом для проверки областной больницы стали заявления медсестер в СМИ о нарушении условий труда, применении просроченных лекарств и повторном использовании одноразовых расходных материалов.
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В Саратовской области мужчина с ножом напал на полицейских

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Когда стресс продлевает жизнь

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