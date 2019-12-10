Экономика
Российская газетаСП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями
Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
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В Ростовской области аграрии получали господдержку с многочисленными нарушениями
Блокнот Ростов-на-Дону01:25
Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области
Интерфакс - Россиявчера в 01:12
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