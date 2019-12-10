Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Господдержку предприятиям АПК в Южном федеральном округе в 2017-2019 годах предоставляли с нарушениями, установила Счетная палата (СП) по итогам проверки.
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В Ростовской области аграрии получали господдержку с многочисленными нарушениями

Блокнот Ростов-на-Дону01:25

Счётная палата России предложила Генпрокуратуре проверить финансовые нарушения минсельхоза Ростовской области

Donnews.ruвчера в 10:42

СП: Господдержку аграриям в ЮФО предоставляли с нарушениями

Российская газетавчера в 02:25

Счетная палата нашла нарушения в сфере сельского хозяйства в ЮФО

161.ruвчера в 07:57

Счетная палата: господдержка сектора АПК недостаточно эффективна

Глас Народавчера в 01:13

Счетная палата обратилась в Генпрокуратуру по нарушениям Минсельхозпрода Ростовской области

Интерфакс - Россиявчера в 01:12

Счётная палата выявила в ЮФО «аграрные» нарушения на 447 млн рублей

Евразия Dailyвчера в 01:10
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Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

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RuNews24.ru вчера в 10:37
Общество

На МКС сломался американский туалет

Туалет на американском сегменте Международной космической станции опять не работает, астронавты используют аналогичное устройство на российском сегменте, следует из переговоров между экипажем МКС и наземными специалистами, трансляцию которых ведет НАСА.
РИА Новости 03:49
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В Турции пригрозили закрыть для США авиабазу Инджирлик

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RuNews24.ru 01:06
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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МК-Спорт вчера в 05:18
Общество

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В Роструде напомнили, что первая рабочая неделя в 2020 году будет двухдневной.
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Компания «Лотофиш» (на 90% принадлежит АО «Крокус» Араза Агаларова) победила на торгах по продаже имущества Лотошинского рыбокомбината в Подмосковье.
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Общество

В Минтруде напомнили о запрете чиновникам получать и дарить подарки

В министерстве напомнили, что лицам, занимающим государственные и муниципальные должности, а также государственным и муниципальным служащим, работникам отдельных организаций запрещено получать подарки от их коллег и подчиненных в связи с выполнением ими служебных обязанностей.
РБК 03:24
Политика

Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором теракта в Москве

Глава государства назвал убитого организатором взрывов в московском метро, сообщает РБК. Я знаю, что в Берлине погиб человек.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 02:44
Экономика

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления о выдаче льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей и получателей бесплатного гектара на Дальнем Востоке.
Газета.Ru 09 декабря в 09:30
Политика

Путин выступил за приглашение на Парад Победы нынешних героев

ТАСС вчера в 09:25
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Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия вчера в 08:41
Политика

Зеленский сообщил об итогах переговоров с Путиным по транзиту газа

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам саммита в «нормандском формате» заявил, что на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным вопрос о компенсации $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража в споре «Нафтогаза» и «Газпрома» удалось снять, передает корреспондент РБК.
РБК 09 декабря в 19:52
Происшествия

На лакокрасочном заводе в Екатеринбурге произошёл крупный пожар

В Екатеринбурге произошёл пожар в одном из цехов Уральского завода лакокрасочных изделий на площади 800 кв. м, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.
RT на русском 03:22
Общество

Краснодар назван самым комфортным для жизни городом России

Краснодар возглавил список самых комфортных и доступных для жизни городов России.
RT на русском вчера в 23:51
Политика

Меркель назвала Путина победителем на переговорах в Париже

Канцлер ФРГ Ангела Меркель по завершении саммита «нормандской четверки» в Париже назвала российского лидера Владимира Путина победителем, сообщает 11 декабря «Коммерсантъ».
REGNUM 00:33
Происшествия

СК опроверг слухи о новом уголовном деле против якутского «шамана»

В якутском управлении СК РФ в среду опровергли слухи о возбуждении нового уголовного дела в отношении местного "шамана" Александра Габышева.
РИА Новости 02:33
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Происшествия

Генпрокурор проявил себя генадвокатом

В результате на днях генпрокурор Юрий Чайка лично вынес постановление о незаконности привлечения господ Ершова и Наумова к уголовной ответственности.
Коммерсантъ вчера в 17:42
Футбол

Анчелотти покинул пост главного тренера «Наполи»

Карло Анчелотти покинул пост главного тренера итальянского футбольного клуба "Наполи", сообщается на официальной странице команды в Twiter.
РИА Новости вчера в 23:23
Общество

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон

На 62 году жизни после продолжительной болезни скончалась участница музыкальной группы Roxette Мари Фредрикссон.
Би-порт вчера в 08:05
Политика

Путин защитил свое решение присвоить Кадыровым звания Героев России

Президент России Владимир Путин не согласился с режиссером Александром Сокуровым, который предложил переосмыслить звание Героя России из-за того, что его получили такие люди, как глава Чечни Рамзан Кадыров и его отец Ахмат.
Коммерсантъ вчера в 14:52
Общество

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РИА Новости 03:42
Общество

Илон Маск сбил ограждение за рулём Tesla Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск решил лично проехаться за рулём недавно представленного пикапа Cybertruck и протаранил небольшой столб ограждения при повороте.
CarsWeek.ru вчера в 04:12
Фигурное катание

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Общество

Россияне назвали справедливой зарплату в 50 тысяч рублей

Чуть меньшее число респондентов - 31 процент - назвало справедливым доходом сумму в 40-50 тысяч рублей.
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Авто

Volkswagen представил обновленный Teramont

В 2021 году Atlas/Teramont станет еще больше, по крайней мере, снаружи, с увеличением общей длины на 7,6 см. Представители Volkswagen рассказали, что эти 7 см составляет обновленный передний бампер, который имеет больше амортизирующей пены для повышения безопасности пешеходов.
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Здоровье

Врач рассказал, когда мороженое может быть полезно для горла

Полезные свойства лакомства в интервью радио Sputnik перечислил врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
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