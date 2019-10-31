Экономика
ПРАЙМСП: Нацпроект «Экология» не учитывает глобальных изменений климата
Нацпроект "Экология" не учитывает глобальных изменений климата, ущерб от которых российской экономике может достигать 2-3% ВВП в год, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга реализации этого национального проекта.
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Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Происшествия
Пропавшая в Екатеринбурге 13-летняя девочка вернулась домой
Тринадцатилетняя девочка, которая пропала в Екатеринбурге 31 декабря, самостоятельно вернулась домой, сообщает в понедельник пресс-служба городского УМВД.
Происшествия
В СК рассказали о коррупционном происхождении миллиардов Захарченко
Бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД России Дмитрий Захарченко, осужденный летом прошлого года за коррупцию, мог получать ежемесячные взятки от группы компаний.
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Технологии
Упрощенную оплату товаров протестировали онлайн-ритейлеры
Онлайн-ритейлеры протестировали функцию «мгновенный счет» системы быстрых платежей, которая позволяет совершить покупку в Сети через сервис Центробанка РФ без QR-кода.
Происшествия
Модель Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы
По его данным, Ксения была в гостях у внука режиссёра Никиты Михалкова – Андрея Бакова.
Теннис
Александрова впервые в карьере вошла в топ-30 рейтинга WTA
Фигурное катание
Пермские фигуристы забрали золотые медали на юношеской Олимпиаде
Пермские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов показали лучший результат в спортивном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.
Хоккей
Форвард «Адмирала» Коростелев забил первый гол в КХЛ
Политика
После критики Путина Болгария ускорила строительство газовой сети
В Болгарии стали намного активнее строить газовую сеть после того, как президент России Владимир Путин упрекнул эту страну в затягивании строительства «Турецкого потока».
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Происшествия
Десять школ Владивостока эвакуировали из-за сообщений о минировании
Политика
Климкин назвал Украину сырьевым придатком
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные по уровню экспорта страной сельскохозяйственной продукции в ЕС.
Культура
Актер сериалов «Во все тяжкие» и «Клиника» совершил каминг-аут
Наука
Зеленый чай в определенных количествах приводит к продлению жизни
Зеленый заварной чай в больших количествах приводит к продлению жизни человека.
Кино
В России будет снят ремейк картины «Гостья из будущего»
Напомним, что оригинальная картина «Гостья из будущего» Павла Арсенова вышла на телевидении в 1985 году.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
Происшествия
Самолет из Челябинска в Москву не смог вылететь из-за неисправности
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из аэропорта Челябинска в понедельник утром в Москву из-за неисправности, рейс перенесли, сообщила пресс-служба аэропорта.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Биатлон
Биатлонистка Мякяряйнен прокомментировала свою победу в масс-старте
Хоккей
«Нью-Джерси» одержал волевую победу над «Тампа-Бэй» в матче НХЛ
«Тампа-Бэй Лайтнинг» в гостях уступила «Нью-Джерси Дэвилз» 13 января в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Культура
Генри Кавилл поблагодарил фанатов «Ведьмака»
Генри Кавилл, исполнивший Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix, обратился к фанатам.
Общество
В России подорожает стоимость тарифов у сотовых операторов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") подорожает, передает РИА "Новости".
Экономика
В Госдуме предложили отменить НДФЛ для имеющих доход ниже двух МРОТ
Депутаты Госдумы предложили освободить от уплаты НДФЛ россиян, чья зарплата не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Здоровье
В Якутии из-за вспышки кори было заказано еще 40 тысяч доз вакцин
Для нужд Якутии заказано дополнительно 40 тысяч вакцин против кори. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Политика
В Австрии выступили против санкций по «Северному потоку — 2»
Глава МИД Австрии Александер Шалленберг раскритиковал американские санкции против "Северного потока — 2".