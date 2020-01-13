Общество
ПРАЙМСП: Нацпроект «Экология» не учитывает глобальных изменений климата
Нацпроект "Экология" не учитывает глобальных изменений климата, ущерб от которых российской экономике может достигать 2-3% ВВП в год, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга реализации этого национального проекта.
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Политика
Около 50% депутатов не будут переизбраны в 2021 году – эксперты
В ходе составления рейтинга выяснилось, что самая активная возрастная категория среди депутатов – 50–60 лет.
Экономика
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается России
Экологический налог на транзит нефти по Белоруссии не касается российской стороны. Об этом сообщает источник РИА Новости.
Происшествия
Задержавших Голунова полицейских заподозрили в превышении полномочий
Уголовное дело было возбуждено против сотрудников МВД России, говорил на пресс-конференции 19 декабря прошлого года президент России Владимир Путин.
Шоу-бизнес
Дочь Аллы Пугачевой спела «Миллион алых роз»
Дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина исполнила песню «Миллион алых роз».
Политика
СБУ планировала взорвать Крымский мост перед проездом Путина
«Была даже попытка помешать проезду президента РФ, устроив теракт на Крымском мосту за неделю до того, как он там проехал», — сказал Затулин.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
Пытавшихся помочь пострадавшим в ДТП под Псковом сбила машина
В Псковском районе около деревни Стяглы сбили двух мужчин, которые стали очевидцами ДТП и бросились на помощь пострадавшим.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Общество
По миру прошла акция «В метро без штанов»
По всему мира прошла акция "В метро без штанов", суть которой заключается в том, чтобы спуститься в подземку с оголенными ногами.
Автоспорт
Экипаж Каргинова стал лидером восьмого этапа ралли «Дакар-2020»
Экипаж команды «КАМАЗ-мастер» под управлением Андрея Каргинова показал лучшее время на восьмом этапе ралли «Дакар-2020».
Авто
Opel расширит линейку автомобилей в России до шести моделей
Opel намерен расширить линейку своих автомобилей в России до шести моделей.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на российского президента.
Общество
ФАС заинтересовалась повышением тарифов сотовыми операторами
Федеральная антимонопольная служба изучит обоснованность повышения тарифов сотовыми операторами.
Политика
Путин и премьер Индии обсудили ситуацию в Персидском заливе
Обсуждена и ситуация в регионе Персидского залива, а также в Ливии. Как передает сайт Кремля, подтверждены новые личные встречи.
Происшествия
Архангельские подростки рассказали, зачем убили сверстницу
Две 17-летние жительницы Архангельска предстанут перед судом по обвинению в жестоком убийстве ровесницы.
Экономика
Борис Ротенберг проиграл суд скандинавским банкам
Окружной суд в Хельсинки отклонил иск бизнесмена Бориса Ротенберга к четырем скандинавским банкам, которые отказались обслуживать его счета из-за санкций США.
Политика
МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» не летать в Тегеран по ночам
МИД России рекомендовал «Аэрофлоту» выполнять рейс Москва – Тегеран и обратно только в светлое время суток, сообщает РБК со ссылкой на два источника.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Армия и оружие
Военные из Дании плакали во время ракетного обстрела Ирака
Датский телеканал TV 2 взял интервью у датского сержанта по имени Джон, который находился во время иранского ракетного обстрела на базе Айн-Аль-Асад в Ираке.
Политика
Путин поручил освободить врачей от наказания за потерю наркотиков
Президент Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в действующее законодательство поправок, предусматривающих освобождение врачей от уголовной ответственности за потерю наркотических и психотропных препаратов.
Гаджеты
Microsoft рекомендует пользователям Windows 7 обновить ПК
Microsoft решили подойти к этому делу основательно и выпустили целый текстовый материал, в котором рекомендуется пользователям Windows 7 приобрести новый ПК.
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Политика
МИД подтвердил мирные переговоры по Ливии в Москве
Министерство иностранных дел России подтвердило, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж встретятся в Москве 13 января.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.