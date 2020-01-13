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Происшествия На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на российского президента.

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Политика МИД подтвердил мирные переговоры по Ливии в Москве Министерство иностранных дел России подтвердило, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) Фаиз Сарадж встретятся в Москве 13 января.