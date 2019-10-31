Экономика
ПРАЙМСП: Нацпроект «Экология» не учитывает глобальных изменений климата
Нацпроект "Экология" не учитывает глобальных изменений климата, ущерб от которых российской экономике может достигать 2-3% ВВП в год, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга реализации этого национального проекта.
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Политика
Парламент Абхазии принял отставку президента Хаджимбы
Парламент Абхазии на внеочередном заседании принял отставку президента республики Рауля Хаджимбы, передает "Интерфакс".
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Армия и оружие
В НАТО анонсировали ответ на размещение «Искандеров-М» с новой ракетой
Североатлантический альянс намерен в этом году отреагировать на размещение российских комплексов "Искандер-М" с вызвавшей споры ракетой типа 9М729, передает немецкий телеканал N-tv.
Гаджеты
Появилось первое фото флагмана Samsung Galaxy S20+
Компания Samsung представит новую линейку флагманов Galaxy S20 11 февраля, однако в сети уже появились фотографии старшей модели.
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение про винегрет
Осужденный за взятку экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев написал два стихотворения, одно из которых посвящено Новому году.
Армия и оружие
Обнародована полная хронология катастрофы украинского самолета в Иране
Американское издание The New York Times воссоздало и обнародовало полную хронологию катастрофы самолета Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины» в Иране.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева отдаст все свое имущество детям
Известная телеведущая Лариса Гузеева рассказала в эфире передачи "Давай поженимся!", что передаст свои деньги и имущество своим детям.
Экономика
Три британских офшора начнут передавать ФНС данные о счетах россиян
Три британских офшора — острова Мэн, Гернси и Джерси в 2020 году намерены уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) о счетах и активах россиян в своих юрисдикциях.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время прохождения седьмого этапа ралли-рейда «Дакар».
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Исторически крайне низкие запасы и очень плохой урожай ржи в 2019 году в России привели к росту стоимости ржи и муки из нее и как следствие — к росту цен на черный хлеб.
Общество
Японский миллиардер ищет подругу для полета на Луну
Армия и оружие
Украинские каратели за сутки десять раз нарушили перемирие в ДНР
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Технологии
При создании STALKER 2 могут применять фотограмметрию
На старте года разработчики заявили о создании проекта STALKER 2 на базе Unreal Engine 4, прикрепив скриншот «прошлогоднего батона».
Общество
Экс-главред «Ведомостей» Татьяна Лысова перешла работать в «Медузу»
Бывший главный редактор газеты «Ведомости» Татьяна Лысова займет должность начальника московского бюро и первого заместителя главного редактора издания «Медуза».
Теннис
Теннисисты Сербии выиграли финал ATP Cup у команды Испании
Общество
ФСБ облегчила пограничный режим у побережья Крыма
Сенатор объяснил популярность курортов Крыма среди украинцев Изменения призваны обеспечить более комфортный отдых на побережье полуострова, а также облегчить правила прибрежного рыболовства.
Гаджеты
Смартфоны Honor 9X и Honor 9X Pro получат ОС Android 10
Напоминаем, что это пока только публичное бета-тестирование фирменной оболочки EMUI 10 для пользователей смартфонов Honor 9X и Honor 9X Pro китайского рынка.
Кино
Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи".
Кино
Появился тизер нового сезона «Мир Дикого Запада»
Политика
СБУ готовила теракт перед проездом Путина по Крымскому мосту
Спецслужбы Украины предприняли попытку помешать проезду президента России Владимира Путина по Крымскому мосту.
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Общество
На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль
Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
Здоровье
Онколог назвал симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной
Обнаружить панкреатит и рак поджелудочной железы - недуги имеют похожие симптомы - сложнее.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Политика
МИД подтвердил мирные переговоры по Ливии в Москве
Министерство иностранных дел России подтвердило, что командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия (ПНС) встретятся в Москве 13 января.
Кино
В США вручили премии «Выбор критиков»
Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.