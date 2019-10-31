Экономика

ПРАЙМПРАЙМСП: Нацпроект «Экология» не учитывает глобальных изменений климата

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Нацпроект "Экология" не учитывает глобальных изменений климата, ущерб от которых российской экономике может достигать 2-3% ВВП в год, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга реализации этого национального проекта.
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