Экономика
ПРАЙМСП: Нацпроект «Экология» не учитывает глобальных изменений климата
Нацпроект "Экология" не учитывает глобальных изменений климата, ущерб от которых российской экономике может достигать 2-3% ВВП в год, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам мониторинга реализации этого национального проекта.
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Общество
Сотовые операторы повысят стоимость тарифов
Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») повысится.
Общество
Что покупали россияне в новогодние праздники
В начале нового года жители России стали больше тратить на продукты по сравнению с первыми числами января 2019 года: средний чек вырос на 46% - до 1995 рублей.
Происшествия
Самолет с двумя мертвыми пассажирами экстренно приземлился в Шри-Ланке
Самолет авиакомпании Thai Airways совершил вынужденную посадку в международном аэропорту Шри-Ланки Бандаранаике из-за плохого самочувствия двух пассажиров, пишет ColomboPage в понедельник, 13 января, со ссылкой на представителей авиагавани.
Армия и оружие
Обстрел иракской авиабазы Балад возмутил Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео возмущен сообщениями о ракетном обстреле иракской авиабазы Балад, где размещен американский контингент.
Политика
Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Иран на переговоры
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему все равно, пойдет ли Тегеран на переговоры с Вашингтоном, но главное - чтобы у Ирана не было ядерного оружия, а в отношении протестующих в стране не применялось насилие.
Политика
Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года
Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
Происшествия
Врач прокомментировал падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева больше не прячет сыновей от Валерия Меладзе
Альбина Джанабаева, похоже, сняла «вето» на публикацию фотографий и видео своих сыновей, рожденных от Валерия Меладзе.
Энергетика
Украина не ведёт с РФ переговоры о прямых закупках газа — «Нафтогаз»
Россия и Украина не ведут переговоры, касающиеся прямых закупок газа Украиной, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 12 января в комментарии «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).
Армия и оружие
Турция планирует получить от России как можно больше технологии С-500
Турция хочет получить как можно больше технологий, таких как С-500.
Здоровье
Медики рассказали о симптоме диабета, который появляется во время еды
В современном мире многие люди страдают от диабета второго типа. Понять, что он у вас есть, можно во время приема пищи.
Общество
В Хабаровске эвакуируют школы из-за угрозы взрыва
Экономика
Россия увеличила экспорт ряда алкогольных напитков в 2019 году
Россия за первые семь месяцев 2019 года увеличила экспорт ряда алкогольных напитков на основе виноградного вина и выжимок винограда.
Космос
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
Политика
Валенса призвал Польшу признать историческую правду о Второй мировой
Авто
В Германии недорого распродают 34 военных Mercedes-Benz G-Class
Немецкий автодилер Autohaus Lorinser распродает 34 военных внедорожника Mercedes-Benz G-Class по бросовым ценам.
Политика
Меркель призвала довести до конца «Северный поток-2»
Канцлер Германии Ангела Меркель призвала довести до конца строительство газопровода «Северный поток-2», передает «Интерфакс».
Происшествия
Массовое ДТП с автобусом произошло в Ленобласти
Общество
Счетная палата выявила недостоверные данные о качестве дорог в России
Региональные власти предоставляют недостоверные сведения о сокращении аварийно опасных участков на дорогах, где происходят дорожно-транспортные происшествия (ДТП).
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали парные татуировки Напомним, что свой роман с Давидом Манукяном Ольга Бузова подтвердила в конце декабря, в финале романтического шоу "План Б", хотя слухи о том, что их связывает не просто дружба, появились еще в августе, когда блогер снялся в клипе певицы на песню "Лайкер".
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выписалась из больницы
Российские СМИ сообщают, что известную борющуюся с раком головного мозга актрису Анастасию Заворотнюк выписали из клиники после пяти месяцев лечения и отправили домой.
Происшествия
В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд
Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos поступил к российским дилерам
Новый компактный кроссовер KIA Seltos, о российских тестах которого «Автоновости дня» сообщили буквально на днях, добрался до дилеров.
Общество
FT: в Nissan готовят план возможного выхода из альянса с Renault
Политика
США потребовали у Китая отказаться от иранской нефти
США намерены добиться от китайских властей прекращения поставок нефти из Ирана в КНР.
Происшествия
В центре Москвы автомобиль сбил Ренату Литвинову
Происшествия
Спасатели достали из водоема на Украине автомобиль с четырьмя трупами
Спасатели извлекли из водоема в Днепропетровской области Украины автомобиль, внутри которого находились тела четырех человек.
Космос
Физик Кевин Грейзер: «Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора»
Физик Кевин Грейзер считает, что Юпитер нельзя назвать щитом для Земли от космического мусора, поскольку он способен перенаправлять проходящие мимо камни к внутренним каменистым планетам.
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Футбол