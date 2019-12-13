Политика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальS&P: «Прекращение транзита не скажется на Европе»

Эксперты международного агентства S&P считают, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину вряд ли скажется на европейских потребителях.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Эксперты оценили риски Европы от завершения газового договора

News.ru15:49

Европа нашла способ выжить при прекращении транзита газа через Украину

Ruposters.ru11:47

S&P: «Прекращение транзита не скажется на Европе»

Нефтегазовая вертикаль10:34

Эксперты оценили риски клиентов «Газпрома» в Европе из-за спора с Киевом

РБК10:16

Европа приняла меры на случай прекращения транзита российского газа

Pravda.Ru10:16

Эксперты придумали, как Европе отказаться от транзита газа через Украину

Деловое.ТВ10:04

Для Европы нашли способы прожить без транзита газа через Украину

Lenta.ru09:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Музыка

Участник шоу «Голос» оскорбил Полину Гагарину

РЕН ТВ 17:06
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
РИА Новости 16:47
Политика

Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Газета.Ru 16:51
Культура

Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube

РИА Новости 16:58
Фигурное катание

Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере

"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
РИА Новости 15:50
Политика

Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»

Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Известия 11:13
Биатлон

Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Sportbox.RU 09:49
Происшествия

Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине

RT на русском 16:33
Происшествия

Чебоксарская студентка напала на преподавателя колледжа с ножом

В Чебоксарах вооруженная ножом студентка напала на преподавателя колледжа, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.
АиФ Чебоксары 07:45
Политика

Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
Накануне.Ru 05:58
Происшествия

Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
РИА Новости 11 декабря в 10:06
Экономика

«Газпром» станет вести новую дивидендную политику

Правление "Газпрома" утвердило проект дивидендной политики компании в новой редакции.
Газета.Ru вчера в 08:53
Происшествия

Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
РИА Новости 16:34
Общество

Под Ростовом учитель оскорбил школьника из-за шутки в адрес депутата

Известия 14:53
Игры

Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения

Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Astera 05:48
Политика

Белый дом ограничил чиновникам доступ к телефонным разговорам Трампа

Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с другими мировыми лидерами.
Вести.Ru 16:37
Происшествия

Спасатели нашли тела погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии

Тела шести погибших удалось обнаружить на Белом острове, где 9 декабря произошло извержения вулкана.
Российская газета вчера в 23:18
Футбол

Юрген Клопп продлил контракт с «Ливерпулем» до 2024 года

ODDS.ru 06:46
Шоу-бизнес

Дима Билан рассказал о своих проблемах с алкоголем

Газета.Ru 12:57
Политика

Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду

Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
REGNUM 16:49
Происшествия

СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»

РИА Новости вчера в 08:05
Шоу-бизнес

Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ

Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
РИА Новости 11 декабря в 17:46
Политика

Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила

В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Sputnik Таджикистан 10:45
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Игры

Авторы PUBG анонсировали новую игру

Moi-portal.ru 04:40
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ 05:31
Футбол

Гинер оценил переход 75% акций ЦСКА под контроль компании «ВЭБ»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил переход 75% акций футбольного клуба под контроль корпорации «ВЭБ.РФ».
RT на русском 10:54
Футбол

Грушевский назвал российских арбитров бригадой «бесславных ублюдков»

Грушевский заявил, что подписывается под каждым его словом.
ProstoProSport 07:19
Политика

Украина надеется на проведение нормандского саммита в апреле 2020 года

Глава МИД Украины Пристайко надеется, что следующая встреча "нормандской четврки" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Киеву следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.
ИА Новороссия 15:31
Экономика

Госдума отказалась отменять транспортный налог

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
REGNUM вчера в 08:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное