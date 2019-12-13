Политика
Нефтегазовая вертикальS&P: «Прекращение транзита не скажется на Европе»
Эксперты международного агентства S&P считают, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину вряд ли скажется на европейских потребителях.
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Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Ситуация с транзитом Действующий контракт на транзит газа из России через Украину заканчивается в конце этого года.
Политика
Песков прокомментировал «повышенные тона» на нормандском саммите
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя министра иностранных дел России Андрея Руденко о "повышенных тонах" во время обсуждений на саммите в Париже.
Культура
Лещенко оправдался за мат в шоу Галкина на YouTube
Фигурное катание
Загитова объяснила решение сделать паузу в карьере
"Полтора года просила паузу" Тренер спортсменки Этери Тутберидзе рассказала, что решение Загитовой приостановить спортивную карьеру не стало неожиданным.
Политика
Путин оставил автограф на новом грузовике «КамАЗ»
Президент России Владимир Путин ознакомился с новейшими разработками компании КамАЗ и оставил автограф на одном из грузовиков.
Биатлон
Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Происшествия
Аваков рассказал об изъятой у подозреваемого в убийстве Шеремета мине
Происшествия
Чебоксарская студентка напала на преподавателя колледжа с ножом
В Чебоксарах вооруженная ножом студентка напала на преподавателя колледжа, - сообщают в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.
Политика
Зеленский заявил о намерении изменить Минские соглашения
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что будет пытаться изменить некоторые положения Минских соглашений.
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Историк Соколов не выходил на связь с родными убитой аспирантки
Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, не выходил на связь с родственниками Ещенко и не пытался компенсировать ущерб, заявила адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы матери убитой.
Экономика
«Газпром» станет вести новую дивидендную политику
Правление "Газпрома" утвердило проект дивидендной политики компании в новой редакции.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал на 2 месяца подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева в пятницу арестовал на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие считает исполнительницей убийства журналиста Павла Шеремета, следует из трансляции.
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Политика
Белый дом ограничил чиновникам доступ к телефонным разговорам Трампа
Белый дом сократил число лиц, которым разрешено слушать телефонные разговоры Дональда Трампа с другими мировыми лидерами.
Происшествия
Спасатели нашли тела погибших при извержении вулкана в Новой Зеландии
Тела шести погибших удалось обнаружить на Белом острове, где 9 декабря произошло извержения вулкана.
Шоу-бизнес
Дима Билан рассказал о своих проблемах с алкоголем
Политика
Проект изменений в конституцию Украины внесен в Верховную раду
Законопроект о внесении изменений в конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, внесен на рассмотрение в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским.
Происшествия
СК проверяет обстоятельства смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Шоу-бизнес
Успенская раскритиковала Лозу за слова о финансировании ВСУ
Певица Любовь Успенская раскритиковала композитора Юрия Лозу после его слов о том, что часть средств с концертов российских артистов на Украине идет на финансирование ВСУ.
Политика
Год без транзита газа: Украина сама себя перехитрила
В теории, осталась только одна возможность сохранить транзит газа через Украину: заключить соглашение на год, но "Навтогаз" уперся и гнет свою линию.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Игры
Авторы PUBG анонсировали новую игру
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Футбол
Гинер оценил переход 75% акций ЦСКА под контроль компании «ВЭБ»
Президент московского ЦСКА Евгений Гинер оценил переход 75% акций футбольного клуба под контроль корпорации «ВЭБ.РФ».
Футбол
Грушевский назвал российских арбитров бригадой «бесславных ублюдков»
Грушевский заявил, что подписывается под каждым его словом.
Политика
Украина надеется на проведение нормандского саммита в апреле 2020 года
Глава МИД Украины Пристайко надеется, что следующая встреча "нормандской четврки" состоится в апреле, и отмечает, что до этого времени Киеву следует принять ряд ключевых решений в законодательной плоскости для усиления своей позиции на переговорах.
Экономика
Госдума отказалась отменять транспортный налог
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене транспортного налога, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.