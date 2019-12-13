Эксперты международного агентства S&P считают, что возможное прекращение транзита российского газа через Украину вряд ли скажется на европейских потребителях.

S&P: «Прекращение транзита не скажется на Европе»

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