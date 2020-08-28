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S&P и Nasdaq снова идут к рекордному закрытию сессии

Нью-Йорк, США, 28 августа 2020, 22:46 — REGNUM Индексы S&P 500 и Nasdaq фондового рынка США обновили исторические максимумы в ходе сессии 28 августа и приближаются к очередному рекордному закрытию.В источнике
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ИА Красная Весна

Фондовые индексы США снова бьют рекорды

ИА Красная Весна18:04
Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10
Финмаркет

Фондовая Америка начала торги на подъеме

Финмаркетвчера в 10:34
Интерфакс

Индекс S&P 500 достиг нового рекорда закрытия после заявлений Пауэлла

Интерфаксвчера в 00:59
Finam.Ru

После достижения S&P500 отметки в 3500 пунктов игроки захотят зафиксировать прибыль

Finam.Ruвчера в 02:55
ПРАЙМ

Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

ПРАЙМвчера в 16:21
РБК

Индекс S&P500 впервые в истории превысил 3500 пунктов

РБК27 августа в 12:33

Совет директоров ПИК рекомендовал выплатить 15 млрд рублей дивидендов

Совет директоров девелоперской группы ПИК рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль компании за 2019 год и не выплачивать из нее дивиденды, но выплатить по 22,71 рубля на акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и чистой прибыли первого полугодия 2020 года, сообщается в материалах компании.
РИА Новости27 августа в 10:03

Минобороны РФ объяснило инцидент в Сирии с военными России и США

В Минобороны РФ подчеркнули, что российский военный патруль старался проехать по маршруту, который был оговорен заранее, после попыток американских военных блокировать движение колонны России.
Evo-rus.comвчера в 04:26
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Туротрасль попросила Мишустина продлить продажу туров с кэшбэком

Общественные объединения в сфере туризма и гостиничной индустрии 28 августа направили письмо председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой продлить в том числе на будущий год действие программы субсидирования внутреннего туризма, в рамках которой туристам начисляется кэшбэк на туры по нашей стране.
Известиявчера в 11:55
7

Правозащитники сообщили о задержании в Минске двух россиян

В столице Белоруссии у гостиницы «Минск» 28 августа были задержаны двое граждан России, члены циркового коллектива AirDance Сергей Сергеев и Михаил Фалин, сообщает незарегистрированный правозащитный центр «Весна».
Коммерсантъ17:11
9

Сын Лукашенко раскрыл свое отношение к оппозиции

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко раскрыл корреспонденту RT свое отношение к представителям белорусской оппозиции.
Lenta.ruвчера в 14:24
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Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ruвчера в 13:17