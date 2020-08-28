S&P и Nasdaq снова идут к рекордному закрытию сессии
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Нью-Йорк, США, 28 августа 2020, 22:46 — REGNUM Индексы S&P 500 и Nasdaq фондового рынка США обновили исторические максимумы в ходе сессии 28 августа и приближаются к очередному рекордному закрытию.В источнике
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Finam.Ruвчера в 02:55