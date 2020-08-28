Коронавирусом в Амурской области заболели 25 человек

28 августа в Приамурье подтверждено 25 новых случаев COVID-19: больше всего в Благовещенске - 11, по три - в Свободном и Тамбовском районе, по два - в Архаринском и Благовещенском районах, по одному - в Белогорском, Бурейском, Михайловском и Тындинском районах.