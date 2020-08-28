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REGNUM
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S&P и Nasdaq снова идут к рекордному закрытию сессии

Нью-Йорк, США, 28 августа 2020, 22:46 — REGNUM Индексы S&P 500 и Nasdaq фондового рынка США обновили исторические максимумы в ходе сессии 28 августа и приближаются к очередному рекордному закрытию.В источнике
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ИА Красная Весна

Фондовые индексы США снова бьют рекорды

ИА Красная Весна18:04
ПРАЙМ

Биржи США растут, S&P 500 установил рекорд

ПРАЙМвчера в 16:21
Finam.Ru

После достижения S&P500 отметки в 3500 пунктов игроки захотят зафиксировать прибыль

Finam.Ruвчера в 02:55
Интерфакс

Индекс S&P 500 достиг нового рекорда закрытия после заявлений Пауэлла

Интерфаксвчера в 00:59
Финмаркет

Фондовая Америка начала торги на подъеме

Финмаркетвчера в 10:34
Росбалт

Фондовые торги в США завершились смешанной динамикой

Росбалтвчера в 02:10
РБК

Индекс S&P500 впервые в истории превысил 3500 пунктов

РБК27 августа в 12:33

Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов

В июле российские вкладчики забрали с банковских депозитов $508,6 млн как из системно значимых, так и из мелких банков, свидетельствуют подсчеты РИА "Новости", основанные на статистике Банка России.
Валютные вклады в России сократились на полмиллиарда долларов
Газета.Ruвчера в 10:58
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ВЭБ.РФ в I полугодии увеличил активы на 4,2%

ВЭБ.РФ по итогам первого полугодия 2020 года нарастил активы на 4,2%, до 3,25 трлн рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), следует из отчетности госкорпорации.
ТАССвчера в 13:40

Импорт пальмового масла в Россию уменьшился на фоне пандемии

Москва, 28 августа 2020, 16:03 — REGNUM В течение первых шести месяцев текущего года импорт пальмового масла в Россию впервые за последние шесть лет снизился почти на 7%. Об этом 28 августа сообщили в Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка, передает РБК.
REGNUMвчера в 09:03
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Куба снова поднимает Андреевский флаг

Пристальный интерес российского политического и военного руководства к Кубе стал очевиден для всего мира осенью 2019 года, когда на Остров свободы приехал премьер-министр российского правительства Дмитрий Медведев.
ФАН26 августа в 12:46
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Верующие Черногории вышли на массовые протесты накануне дня тишины

Прихожане Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви (СПЦ) в пятницу вышли на массовые мирные молитвенные шествия в Подгорице и других крупных городах страны накануне дня тишины перед выборами в парламент, сообщил портал IN4S.
Взгляд.ру18:35

Коронавирусом в Амурской области заболели 25 человек

28 августа в Приамурье подтверждено 25 новых случаев COVID-19: больше всего в Благовещенске - 11, по три - в Свободном и Тамбовском районе, по два - в Архаринском и Благовещенском районах, по одному - в Белогорском, Бурейском, Михайловском и Тындинском районах.
Телепортвчера в 03:57
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Россиян предупредили о вещах, которые нельзя вывозить из Турции

В последнее время российских туристов стали чаще задерживать турецкие службы таможенного и пограничного контроля за вывоз предметов, которые могут иметь культурно-историческую и археологическую ценность, сообщает Генеральное консульство России в Анталье.
РИА Новостивчера в 05:59
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