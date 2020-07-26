В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
В случае наступательной операции одной из сторон другая сторона может открыть ответный огонь только по приказу руководства (в Украине – ВСУ) и только в том случае, если попытка использовать координационный механизм СЦКК будет безуспешной.
Бывший обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе Конор Макгрегор принял предложение защитника сборной Испании Серхио Рамоса посетить тренировку мадридского "Реала".