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ТАСС
ТАСС

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

В результате кассовое исполнение расходов по нацпрограмме составило только 73,3% (73,8 млрд руб.), а из запланированных 64 результатов достигнуто всего 36.В источнике
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ПРАЙМ

Минкомсвязь в 2019 г израсходовала только 77% своего бюджета - Счетная палата

ПРАЙМ17:15
ТАСС

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

ТАСС17:06
РБК

Счетная палата объяснила плохое выполнение бюджета «Цифровой экономики»

РБК17:01
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Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми

В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известиявчера в 16:27
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У Зеленского появился реальный шанс прекратить войну в Донбассе

В случае наступательной операции одной из сторон другая сторона может открыть ответный огонь только по приказу руководства (в Украине – ВСУ) и только в том случае, если попытка использовать координационный механизм СЦКК будет безуспешной.
Независимая газетавчера в 12:32

Макгрегор принял предложение Рамоса посетить тренировку «Реала»

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Газета.Ruвчера в 11:47

В Хабаровске завершилась несанкционированная акция в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу вечером завершилась уже вторая несанкционированная акция в поддержку арестованного за участие в ОПГ экс-губернатора края Сергея Фургала, передают местные СМИ.
Газета.Ru25 июля в 11:37
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