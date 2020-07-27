Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Футбол Защитник «Химок» высказался о пенальти в матче с «Зенитом» Защитник «Химок» Евгений Гапон прокомментировал эпизод на 82-й минуте финального матча Олимп-Кубка России с «Зенитом» (0:1). 29-летний футболист сфолил в своей штрафной площади на нападающем сине-бело-голубых Малкоме, после чего арбитр Владимир Москалев назначил пенальти. 1

Армия и оружие Сатановский: в США очень боятся этой летающей российской штуки Если у России есть какая-то летающая штука, которую американцы боятся до состояния, в котором они начинают читать лекции об экологии и человечестве – это очень хорошая штука. 3

Авто Компания Fiat готовит к выходу два новых кроссовера Итальянский Fiat готовит к выходу два новых кроссовера для бразильского рынка.

Происшествия Кличко поймал двух художников-граффитчиков в Киеве Мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 26 июля, лично задержал двух художников, рисовавших в городе граффити.

Общество Россиян предупредили об опасном уровне ультрафиолетового излучения В Орловской, Брянской, Воронежской, Курской областях, Ставропольском, Краснодарском, Приморском краях, республике Адыгея и Забайкалье в ближайшие три дня прогнозируется опасно высокий индекс ультрафиолетового излучения. 8

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Происшествия Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека. 1

Общество Власти Читы предупредили горожан о дожде и сильном ветре Дождь и усиление ветра до 18 метров в секунду ожидаются в Чите 27 июля, сообщается в телеграмм-канале администрации города.

Политика Германия выступила против приглашения России в G7 Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7). 123

Здоровье Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса. 65

Происшествия В Амурской области скончалась медсестра с коронавирусом Первым погибшим среди заболевших коронавирусом медиков в Приамурье стал врач-кардиолог Благовещенской станции скорой помощи Андрей Котенков - его не стало в начале месяца.

Политика Жириновский заявил, что готов встать на колени перед хабаровчанами Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что готов встать на колени перед жителями Хабаровского края, чтобы показать, как фракция ценит их поддержку экс-главы региона Сергея Фургала. 689

Технологии Эксперт рассказал о новых интересных приложениях для смартфонов В ближайшее время интересными будут проекты, связанные с телемедициной, и некоторые игровые сервисы, рассказал агентству "Прайм" глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

Технологии Начат прием заявок во вторую акселерационную программу ОАО «РЖД» Сегодня ОАО «Российские железные дороги» начало прием заявок от стартап-проектов для участия во второй акселерационной кампании.