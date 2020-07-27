Экономика
ТАСССП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
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