Экономика
ТАСССП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
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Счетная палата объяснила плохое исполнение бюджета Минкомсвязью в 2019 году
ИА Красная Веснавчера в 23:18
Минкомсвязь не потратила четверть из выделенных на цифровизацию экономики денег
Коммерсантъвчера в 19:30
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Политика
Главный военно-морской парад завершился в Санкт-Петербурге
Москва 24 вчера в 05:56
Политика
Глава МИД ФРГ выступил против возвращения России в G7
В Германии выступили против возвращения России в G7 и расширения формата в целом.
Российская газета 02:37
Общество
В России предложили ввести уголовную статью за налоговое мошенничество
Отмечается, что связанные с налогами преступления, как правило, квалифицируются по статьям 198-199.2 УК.
Lenta.ru вчера в 21:57
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 27 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 27 июля.
RT на русском 01:30
Общество
За нелегальный техосмотр в России введут уголовную ответственность
Госавтоинспекция получила право на контрольную закупку диагностических карт в случае, если есть подозрение, что оператор техосмотра ими торгует без проведения диагностики машины.
Российская газета вчера в 23:58
Здоровье
В Челябинской области умерли трое мужчин с коронавирусом
Челябинск, 26 июля 2020, 12:38 — REGNUM В Челябинской области за 25 июля скончались трое мужчин с коронавирусом.
REGNUM вчера в 05:38
Общество
В Роскачестве рассказали, хлеб с какой плесенью наиболее опасен
Как поясняют эксперты Роскачества, самыми ядовитыми считаются желтая плесень (Aspergillus flavus) и черная гниль (Aspergillus fumigatus).
Российская газета 01:29
Экономика
Выдачи ипотеки вернулись к двузначным темпам роста
В июне банки преодолели вызванный пандемией провал в ипотечном сегменте: выдачи новых кредитов на жилье показали двузначные темпы роста относительно прошлого года, следует из статистики Объединенного кредитного бюро (есть у РБК).
РБК вчера в 23:01
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Липецкой области
В Липецкой области сегодня, 27 июля, в 07:25 в дежурную службу поступило сообщение о пожаре в жилом доме по адресу: Грязинский район, село Двуречки, ул. Маяковского, 34.
ГТРК Липецк 02:19
Здоровье
Названы увеличивающие риск смерти при COVID-19 заболевания
Любые хронические заболевания повышают риск смерти от COVID-19, заявил главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин.
РИА Новости 01:46
Происшествия
Около 30 человек выстроились в цепь для спасения утопающей в Перми
В Перми около 30 человек выстроились в живую цепь, взявшись за руки, чтобы вытащить из воды женщину, которая начала тонуть на середине реки, а также мужчину, который бросился ей на выручку и доставил к берегу.
Известия вчера в 16:27
Общество
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 25 июля в 21:48
Кино
Элизабет Мосс сыграет в сериале «Сияющие» у Леонардо Ди Каприо
РИА Новости вчера в 23:59
Происшествия
Почти 60 полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Почти 60 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в американском городе Сиэтл, 47 участников столкновений были задержаны.
RT на русском 00:55
Армия и оружие
Латвийцы получили буклеты от Минобороны: Готовимся к кризису
Жители Латвии стали получать через систему электронного декларирования (EDS) Службы госдоходов (VID/СГД) письма с буклетом, подробно рассказывающим о том, как продержаться первые 72 часа в случае кризисной ситуации.
Евразия Daily 24 июля в 02:36
Экономика
«ЛУКОЙЛ» купит 40% в сенегальском нефтяном проекте RSSD
"ЛУКОЙЛ" сообщил, что заключил соглашение с Cairn Energy PLC о покупке 40% в углеводородном проекте RSSD (Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep) в Сенегале за $300 млн.
Интерфакс 02:18
Транспорт
Международный терминал D в «Шереметьево» снова работает
С 1 августа Россия возобновит авиасообщение с тремя странами – Турцией, Англией и Танзанией.
RuNews24.ru 01:59
Общество
Исследование показало разницу зарплат в Москве и регионах
Врачи, учителя, продавцы, охранники и водители могут зарабатывать в Москве на 40-50% больше, чем в регионах, показало июльское исследование сервиса "Работа.ру".
РИА Новости вчера в 20:11
Футбол
ЦСКА сообщил об итогах заседания совета директоров клуба
Совет директоров московского ЦСКА на сайте клуба опубликовал итоги заседания и экономические показатели деятельности спортивной организации.
МонаВиста 25 июля в 12:28
Экономика
В ВЭБе оценили влияние антикризисных мер на экономику и доходы россиян
Благодаря антикризисным мерам правительства, которые Институт ВЭБ.РФ оценивает суммарно в 3,4–3,5% ВВП, спад экономики в 2020 году будет меньше, чем если бы правительство ничего не делало: минус 4,5% против минус 6,3%. Стимул в 1,8 п.п. будет обеспечен в основном за счет поддержки доходов бизнеса и во вторую очередь — населения.
РБК вчера в 22:33
Происшествия
В Крыму установлена причина смерти найденного трехлетнего мальчика
Причиной смерти трехлетнего мальчика Мусы в симферопольской Строгановке стало утопление.
Российская газета вчера в 12:22
Происшествия
Кузнецова попросит проверить данные о насилии над детьми в монастыре
Связались с коллегой уполномоченным по правам ребенка (в регионе - ред). По предварительной информации, в настоящее время в монастыре находится 16 несовершеннолетних, некоторые - с родителями, органы опеки осуществляют проверки еженедельно.
РИА Новости 00:05
Экономика
Россия увеличила экспорт сахара в четыре раза
В сезоне с октября 2019 года по конец сентября 2020-го Россия поставит за рубеж почти 1,8 млн т сахара и выйдет на седьмое место по мировому экспорту, следует из презентации Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.
Коммерсантъ 01:48
Футбол
«Зенит» отметил золотой дубль световым шоу на Дворцовом мосту
Инсталляцию посвятили победе клуба в чемпионате и Кубке страны.
Телеканал Санкт-Петербург 01:42
Кино
Из-за коронавируса отложен 11 сезон «Ходячих мертвецов»
Ранее издание UfaTime.ru сообщало о том, что из-за пандемии коронавируса отложены премьеры Disney и Paramount.
UfaTime.ru вчера в 10:36
Политика
Кадыров ответил на обвинения США в нарушении прав человека в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя обвинения американских властей в нарушении прав человека, пошутил в эфире телеканала "Россия 1" о присвоении ему Нобелевской премии мира.
РИА Новости вчера в 15:45
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости вчера в 13:46
Музыка
Подписчики раскритиковали новую песню бойфренда Бузовой и его образ
Поклонники не оценили попытки блогера привлечь их внимание. Они раскритиковали его за подражание, сравнивая с рэпером Моргенштерном.
SM News 24 июля в 08:48
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс вчера в 12:26