Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Экономика В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.

Общество Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия». 571

Происшествия За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений. 814

Политика «КосмоКурс»: у Дегтярева сохраняется возможность полета в космос В компании "КосмоКурс", которая является оператором суборбитальных полетов в космос, сообщили, что готовы предоставить врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву возможность полететь в космос в качестве испытателя. 5

Шоу-бизнес Рыжий из «Иванушек» завел девушку на 30 лет моложе себя Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, который накануне отметил свое 50-летие, стал встречаться с девушкой на 30 лет моложе себя.

Игры Авторы новой части Battletoads намекнули на скорый релиз игры После презентации Xbox Games Showcase некоторые фанаты Battletoads указали разработчикам новой части на длительный перерыв в публикации каких-либо материалов по игре. 3

Общество Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года За первые шесть месяцев текущего года около 300 тысяч иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. 3

Происшествия Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека. 1

Хоккей Пять россиян попали в состав «Рейнджерс» на матчи плей-офф Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.

Игры GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени. 558

Происшествия Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France. 187

Общество За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать 27 июля вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода».