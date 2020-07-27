Экономика
ТАСССП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
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Экономика
В Минтруда Японии посоветовали не повышать минимальные зарплаты
Средняя минимальная почасовая заработная плата в Японии должна быть сохранена на нынешнем уровне, считает подкомитет Центрального совета по минимальной заработной плате правительства Японии, 23 июля сообщает издание The Mainichi.
ИА Красная Весна вчера в 18:08
Общество
Умерла автор знаменитого антиперестроечного манифеста Нина Андреева
В Санкт-Петербурге в возрасте 81 года умерла Нина Андреева — автор статьи «Не могу поступаться принципами», которая была опубликована в 1988 году в газете «Советская Россия».
BFM.ru 06:36
Происшествия
За сутки в Алтайском крае коронавирусом заразились 140 человек
За прошедшие сутки в Алтайском крае у 140 человек выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели 105 пациентов, скончались еще четыре носителя COVID-19, в том числе двое непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com 02:09
Политика
Врио главы Хабаровска пообещал выйти к народу вместе со Шнуровым
Врио главы Хабаровска Михаил Дегтярёв заявил о том, что выйдет на встречу с жителями вместе с музыкантом Сергеем Шнуровым.
News.ru 15:46
Политика
«КосмоКурс»: у Дегтярева сохраняется возможность полета в космос
В компании "КосмоКурс", которая является оператором суборбитальных полетов в космос, сообщили, что готовы предоставить врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву возможность полететь в космос в качестве испытателя.
Московский Комсомолец 19:34
Шоу-бизнес
Рыжий из «Иванушек» завел девушку на 30 лет моложе себя
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов, который накануне отметил свое 50-летие, стал встречаться с девушкой на 30 лет моложе себя.
Lenta.ru 20:12
Общество
В Японии создали разлагающиеся в воде пластиковые пакеты из тростника
Как сообщает ToDay News Ufa, в составе присутствует сахарный тростник. Пакеты могут разлагаться в течение целого года.
ToDay News Ufa 08:35
Игры
Авторы новой части Battletoads намекнули на скорый релиз игры
После презентации Xbox Games Showcase некоторые фанаты Battletoads указали разработчикам новой части на длительный перерыв в публикации каких-либо материалов по игре.
CyberSport.ru вчера в 16:59
Футбол
Андрей Талалаев назначен главным тренером ФК «Ахмат»
Говорит Москва 15:53
Общество
Дегтярев встретился с протестующими в поддержку Фургала
РИА Новости 08:16
Общество
Около 300 тысяч иностранцев получили гражданство России с начала года
За первые шесть месяцев текущего года около 300 тысяч иностранцев получили российское гражданство, рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.
Известия 19:55
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении российских «Панцирей» в Эфиопии
Два зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1» российского производства, находившиеся на вооружении армии Эфиопии, были уничтожены.
Lenta.ru 07:43
Происшествия
Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в аэропортах Москвы и Петербурга
«Поступило анонимное сообщение о минировании аэропортов Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы», — сказал представитель экстренных служб.
RT на русском 09:58
Экономика
Правительство одобрило выделение средств на выплаты безработным
Правительство одобрило выделение средств на выплату пособий безработным. Об этом сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 03:39
Происшествия
Медведь напал на человека в удаленном районе Камчатки
Ежегодно хищники выходят в населенных пункты полуострова. В 2019 году после встречи с бурыми медведями на Камчатке погибли четыре человека.
ТАСС 17:58
Общество
«Вектор» начнёт клинические испытания вакцины от коронавируса 27 июля
«Центр «Вектор» Роспотребнадзора получил 24.07 разрешение на проведение клинических испытаний вакцины», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 24 июля в 11:37
Хоккей
Пять россиян попали в состав «Рейнджерс» на матчи плей-офф
Национальная хоккейная лига на официальном сайте объявила состав «Нью-Йорк Рейнджерс» на предстоящий розыгрыш Кубка Стэнли.
Чемпионат 17:56
Игры
GSC опубликовала первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Первая часть игры «S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля» от украинской студии GSC вышла в 2007 году и стала одной из самых популярных RPG своего времени.
Sibnet Новости 24 июля в 04:19
Здоровье
Вологодская область выбилась в лидеры по количеству вшей у населения
Вологодской области досталось седьмое место. Там на 100 000 граждан – 108 случаев педикулеза.
Evo-rus.com 24 июля в 03:44
Происшествия
Мигрант из Руанды признался в поджоге собора XV века во Франции
Преступнику грозит до десяти лет тюрьмы и штраф в размере € 150 тыс. В поджоге собора Святых Петра и Павла во французском Нанте признался работавший в нем же 39-летний волонтер из Руанды, пишет Ouest France.
Газета.Ru 06:00
Авто
Раскрыта цена на новый седан Kia K5 для России
Седан Kia K5, который пришел на смену модели Kia Optima, будет доступен на рынке РФ в 7 вариантах исполнения.
Новые автомобили 11:54
Общество
За проверку автомобилей без аккредитации теперь могут арестовать
27 июля вступила в силу новая редакция УК РФ: к незаконному предпринимательству (ст. 171 УК РФ) теперь отнесена работа операторов ТО без аккредитации, если «это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству» (к примеру, при ДТП) или «сопряжено с извлечением крупного дохода».
Коммерсантъ 17:01
Политика
Германия выступила против приглашения России в G7
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в интервью газете Rheinische Post заявил, что его страна выступает против предложения американского президента Дональда Трампа вернуть Россию в переговоры «большой семерки» (G7).
РБК 18:39
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певице удалось сбросить 30 килограммов благодаря пяти продуктам. 80 килограммов — таким был вес Гагариной после рождения ребенка.
iReactor 10:49
Интернет
Telegram в тестовом режиме запустил функцию видеозвонков на iOS
Мессенджер Telegram выпустил обновленную версию приложения для iOS, в которой в тестовом режиме появилась возможность совершать видеозвонки.
Агентство Телеграф 10:06