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ТАСС
ТАСС

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.В источнике
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ИА Красная Весна

Счетная палата объяснила плохое исполнение бюджета Минкомсвязью в 2019 году

ИА Красная Весна23:18
ТАСС

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

ТАСС17:06
CNews

У Минкомсвязи нашли многомиллиардные нарушения в бюджетной отчетности

CNews19:49
Коммерсантъ

Минкомсвязь не потратила четверть из выделенных на цифровизацию экономики денег

Коммерсантъ19:30
ПРАЙМ

Минкомсвязь в 2019 г израсходовала только 77% своего бюджета - Счетная палата

ПРАЙМ17:15
Телеканал 360°

Счетная палата объяснила плохое выполнение бюджета «Цифровой экономики»

Телеканал 360°20:28
РБК

Счетная палата объяснила плохое выполнение бюджета «Цифровой экономики»

РБК17:01

Названо повышающее в 12 раз риск смерти при коронавирусе заболевание

Специалисты провели исследование и выяснили, что при наличии диабета заболевшие коронавирусом в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации, так как COVID-19 у них протекает тяжелее и, по сравнению с пациентами без диабета, они в 12 раз чаще умирают от коронавируса.
Известия17:51
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В Донбассе вступают в силу дополнительные меры прекращения огня

Позже в штабе операции объединенных сил Украины заявили, что ведется подготовка к перемирию и с 27 июля на каждой из украинских позиций дополнительный контроль за прекращением огня будут осуществлять специально командированные украинские военнослужащие.
РИА Новости18:23

В Петербурге умерла автор антиперестроечного манифеста Нина Андреева

В Петербурге 24 июля после тяжелой болезни умерла генеральный секретарь незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков и автор статьи против перестройки «Не могу поступаться принципами» Нина Андреева.
Телеканал RTVIвчера в 05:11
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