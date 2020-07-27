Экономика
ТАСССП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%
Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.
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Здоровье
Мясников назвал четыре ключевых показателя здоровья человека
Врач Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" перечислил критерии, по которым можно определить здоровье человека.
РИА Новости 10:13
Общество
NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах
По мнению автора публикации, практика слепых прослушиваний, введенная более 50 лет назад в Нью-Йоркском филармоническом и других оркестрах для обеспечения справедливости и беспристрастности при приеме музыкантов на работу, в свое время повлияла на ситуацию, в частности, в оркестрах заметно увеличился процент женщин.
ИА Красная Весна 14:48
Футбол
Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией
Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.
РИА Новости 10:40
Политика
Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной
Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый.
РИА Новости 12:29
Политика
Англия объявила олигархов из России угрозой национальной безопасности
Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании решил считать российских экспатов, проживающих в Англии, угрозой национальной безопасности страны.
LentaChel.ru 24 июля в 00:50
Футбол
Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке»
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.
RT на русском 12:16
Экономика
К достройке нового аэропорта на Сахалине привлекут частного инвестора
Для продолжения строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске власти намерены привлечь частный капитал.
EastRussia 24 июля в 01:13
Шоу-бизнес
Гузеева опровергла данные о приглашении стать ведущей «Дома-2»
Актриса Лариса Гузеева прокомментировала данные о том, что она станет ведущей шоу «Дом-2». Об этом сообщает издание URA.RU.
Lenta.ru 13:57
Здоровье
В телах умерших от коронавируса обнаружены странные повреждения
Патологоанатомы обнаружили неожиданные повреждения в телах умерших от коронавируса пациентов.
КТВ-Луч 23 июля в 07:51
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно завершаются. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Вечерняя Москва 08:52
Экономика
Россияне пристрастились к крепкому алкоголю
На самоизоляции россияне пристрастились к крепкому алкоголю и начали больше потреблять виски, ром и текилу.
Lenta.ru 17:55
Общество
На карты россиян придет новое пособие до 6 тыс. руб. до 31 августа
До 31 августа некоторые российские семьи получат на карточки пособие в размере до 6 тыс. рублей.
ToDay News Ufa 14:18
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко с дочерью три месяца не может возвратиться на родину
Как сообщает ToDay News Ufa, известная певица Виктория Дайнеко вот уже три месяца публикует фотографии из Нью-Йорка (США) на своей страничке в социальной сети.
ToDay News Ufa 08:01
Армия и оружие
Чем США усиливают свою авиацию для противостояния России и Китаю
Боятся войны с Россией или Китаем, считают эксперты. Соединенные штаты Америки фактически начали подготовку к войне с Россией или Китаем.
Территория новостей 11:30
Футбол
Криштиану Роналду выиграл третий трофей с «Ювентусом» и 31-й в карьере
Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0. Для 35-летнего португальского нападающего «старой синьоры» Криштиану Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе «Ювентуса», так как в 2018 году он также стал обладателем Суперкубка Италии.
Чемпионат 18:25
Здоровье
В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа
Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному.
РБК 05:38
Наука
Названа вызывающая расстройства психики инъекция от коронавируса
По мнению специалистов, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.
Lenta.ru 18:32
Происшествия
Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа
Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал на 30 суток 33-летнего гражданина Швеции, незаконно переплывшего по реке Нарве границу России и Эстонии.
РБК 07:50
Происшествия
В России кошки перевели раненую собаку через дорогу и попали на видео
В России две кошки перевели раненую собаку через через дорогу.
Lenta.ru 11:40
Космос
АО «Русские краски» окрасили ракетоноситель
В военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" Московской области состоялось знаковое событие — открытие памятника-монумента ракета-носителя "Космос-3М".
ADVIS.ru 23 июля в 01:51
Политика
В Петербурге завершился Главный военно-морской парад
В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 05:33
Кино
Голливудская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни
Дама Оливия де Хэвилленд родилась в семье британцев Токио, где ее отец вел адвокатскую практику. Карьеру актрисы она начала в 1930-е годы.
Интерфакс 12:26
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина сбросила 30 килограммов
Гагарина уверена, что обрела такую форму с помощью всего лишь 5 продуктов, среди которых обычная негазированная вода, овощной салат, бурый рис и морепродукты.
Вечерний курьер 15:47
Политика
Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 13:46
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру вчера в 04:05
Здоровье
Более 98% заболевших коронавирусом поправляются без особого лечения
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Юрия Киселёва "Известиям": "Более 98% заболевших поправляются без какого-либо лечения"
Известия 17:02