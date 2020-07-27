Исполнение расходов федерального бюджета Минкомсвязью РФ по итогам 2019 года составило 77,1%, говорится в отчете Счетной палаты.

СП: исполнение расходов бюджета Минкомсвязью в 2019 году составило 77%

Общество NYT: слепые прослушивания не способствуют расовому разнообразию в оркестрах По мнению автора публикации, практика слепых прослушиваний, введенная более 50 лет назад в Нью-Йоркском филармоническом и других оркестрах для обеспечения справедливости и беспристрастности при приеме музыкантов на работу, в свое время повлияла на ситуацию, в частности, в оркестрах заметно увеличился процент женщин. 3

Футбол Болельщики «Торпедо» попрощались со стадионом перед реконструкцией Болельщики московского "Торпедо" попрощались со стадионом имени Эдуарда Стрельцова на Восточной улице, который закрывается на реконструкцию.

Политика Ситуацию с затонувшим в Одессе танкером «Делфи» признали чрезвычайной Власти Одесской области Украины признали чрезвычайной ситуацию с затонувшим танкером "Делфи", соответствующее решение было принято региональной комиссией в воскресенье, сообщил глава области Максим Куцый. 11

Политика Англия объявила олигархов из России угрозой национальной безопасности Комитет по разведке и безопасности парламента Великобритании решил считать российских экспатов, проживающих в Англии, угрозой национальной безопасности страны. 1

Футбол Слуцкий высказался о ситуации с Тилем в «Спартаке» Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказал своё мнение о голландском полузащитнике «Спартака» Гусе Тиле.

Экономика К достройке нового аэропорта на Сахалине привлекут частного инвестора Для продолжения строительства аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске власти намерены привлечь частный капитал.

Экономика Россияне пристрастились к крепкому алкоголю На самоизоляции россияне пристрастились к крепкому алкоголю и начали больше потреблять виски, ром и текилу. 4

Футбол Криштиану Роналду выиграл третий трофей с «Ювентусом» и 31-й в карьере Туринский «Ювентус» за два тура до конца сезона стал победителем чемпионата Италии, обыграв в 36-м туре «Сампдорию» со счётом 2:0. Для 35-летнего португальского нападающего «старой синьоры» Криштиану Роналду это второй подряд выигранный трофей Серии А и третий в составе «Ювентуса», так как в 2018 году он также стал обладателем Суперкубка Италии.

Здоровье В Депздраве назвали отличия COVID-19 от гриппа Тяжельников отметил, что симптоматика гриппа хорошо изучена и четко описана, в то время как коронавирус может проявляться по-разному. 532

Наука Названа вызывающая расстройства психики инъекция от коронавируса По мнению специалистов, интерферон является ключевым фактором, влияющим на симптомы и выздоровление пациента, и лежит в основе успешных стратегий лечения COVID-19.

Происшествия Суд арестовал переплывшего по Нарве российско-эстонскую границу шведа Кингисеппский городской суд Ленинградской области арестовал на 30 суток 33-летнего гражданина Швеции, незаконно переплывшего по реке Нарве границу России и Эстонии. 11

Космос АО «Русские краски» окрасили ракетоноситель В военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" Московской области состоялось знаковое событие — открытие памятника-монумента ракета-носителя "Космос-3М".

Политика В Петербурге завершился Главный военно-морской парад В акватории Кронштадта завершился Главный военно-морской парад, он прошел в торжественной обстановке и при малом скоплении зрителей, передает корреспондент РИА Новости. 133

Шоу-бизнес Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина сбросила 30 килограммов Гагарина уверена, что обрела такую форму с помощью всего лишь 5 продуктов, среди которых обычная негазированная вода, овощной салат, бурый рис и морепродукты. 19