В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

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Общество В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря японская компания Tokyo Electric Power сообщила, что извлечение топливных стрежней на первом и втором реакторах АЭС «Фукусима-1» планируется перенести на 2028 год.

Единоборства Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.

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Авто Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».

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Политика Минфин США ввёл санкции против «Северного потока-2». Работы встали Ведомство мотивировало своё решение тем, что Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете с включенными в него санкциями в отношении судов-трубоукладчиков, участвующих в реализации проекта.

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