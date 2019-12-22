Общество

РБКРБКS&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

РБКвчера в 14:11

Названа еще одна сложность для строительства «Северного потока-2»

Lenta.ruвчера в 17:15

S&P: трубоукладчик «Северного потока — 2» не сможет подойти к Дании

Телеканал 360°вчера в 17:11

S&P заявило, что судно «Фортуна» не достроит датский участок «Северного потока - 2»

ТАССвчера в 22:59

S&P обнаружило ещё одну сложность для «Северного потока — 2»

Life.ruвчера в 18:15

Новая проблема грозит проекту «Северный поток — 2»

News.ruвчера в 17:57

S&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»

Газета.Ruвчера в 20:54
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Экономика

Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Амур.инфо 20 декабря в 20:08
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В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе

РИА Новости 00:55
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета вчера в 05:33
Общество

В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости

В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
RT на русском 20 декабря в 12:01
Единоборства

Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою

Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
РБК вчера в 20:12
Общество

В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря японская компания Tokyo Electric Power сообщила, что извлечение топливных стрежней на первом и втором реакторах АЭС «Фукусима-1» планируется перенести на 2028 год.
REGNUM вчера в 22:40
Единоборства

Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну

Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Allboxing.ru вчера в 12:38
Общество

Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году

По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Российская газета вчера в 09:30
Авто

Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP

Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Автоновости дня 19 декабря в 04:33
Экономика

В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров

Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Известия 00:19
Наука

Найден древнейший ископаемый лес на планете

При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Дилетант вчера в 08:48
Происшествия

Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве

Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Известия 00:47
Происшествия

Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове

Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Известия вчера в 17:29
Политика

МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту

Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
РИА Новости вчера в 18:30
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира

В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
RT на русском вчера в 15:10
Политика

Минфин США ввёл санкции против «Северного потока-2». Работы встали

Ведомство мотивировало своё решение тем, что Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете с включенными в него санкциями в отношении судов-трубоукладчиков, участвующих в реализации проекта.
Новый День вчера в 04:19
Политика

На Украине назвали поражением США протокол по газу с Россией

Подписав протокол по транзиту газа, Россия и Украина вышли победителями, а США в этой ситуации выглядят проигравшими, считает главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва.
Ридус вчера в 12:35
Общество

Зимнее солнцестояние. Как в мире отмечают самую длинную ночь в году

РИА Новости 00:00
Футбол

Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»

Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Vprognoze.ru вчера в 03:22
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Уфимские Заметки 20 декабря в 15:11
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе

Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
ГЛАС.RU вчера в 03:07
Армия и оружие

Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году

Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Известия 01:06
Политика

Экс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»

Газета.Ru вчера в 21:09
Культура

Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей

Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
ТАСС вчера в 07:31
Хоккей

«Авангард» подписал новый контракт с Хартли

О подписании нового контракта Хартли рассказал после завершения встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Салавата Юлаева».
ProstoProSport вчера в 13:35
Общество

ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь

В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
RT на русском 20 декабря в 03:21
Спорт

Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Словении

Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице.
РИА Новости вчера в 09:42
Футбол

«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1

Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
REGNUM 00:03
Политика

Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту

Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
РИА Новости вчера в 12:35
Политика

В Польше ответили на слова Путина о Второй мировой войне

МИД Польши встревожен после заявлений президента Владимира Путина о причинах и виновниках Второй мировой войны.
News.ru 00:32
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