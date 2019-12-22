Общество
РБКS&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.
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Экономика
Миронов предложил раздать гражданам России триллион рублей
Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил выплатить гражданам РФ «13-ю зарплату» из неизрасходованного 1 триллиона рублей.
Происшествия
В Уфе локализовали пожар на нефтехимическом заводе
Происшествия
Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Единоборства
Емельяненко отреагировал на вызов Кадырова сразиться в бою
Участник смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил на вызов главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова сразиться с ним в бою.
Общество
В Японии остановят два атомных реактора из-за террористической угрозы
Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря японская компания Tokyo Electric Power сообщила, что извлечение топливных стрежней на первом и втором реакторах АЭС «Фукусима-1» планируется перенести на 2028 год.
Единоборства
Денис Лебедев проиграл Табисо Мчуну
Только что в Красноярске завершился поединок за вакантный титул WBC Silver в первом тяжелом весе между вернувшимся на ринг 40-летним экс-чемпионом мира в этом весе Денисом Лебедевым и 31-летним южноафриканцем Табисо Мчуну.
Общество
Утверждено расписание ЕГЭ в 2020 году
По приказу Минпросвещения и Рособрнадзора (есть в распоряжении "РГ") основная волна ЕГЭ-2020 в следующем году начнется 25 мая и закончится 16 июня.
Авто
Toyota RAV4 после «лосиного» теста перенастроят ESP
Как рассказали представители Toyota, клиенты смогут сами выбирать один из двух вариантов настроек электронной системы стабилизации (VSC): первая будет срабатывать, как обычно, а вторая – чуть раньше, с выраженным акцентом на экстремальные ситуации, как, например, маневр «лосиный тест».
Экономика
В ПФР рассказали об индексации пенсий уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров индексируется после их увольнения с 2016 года.
Наука
Найден древнейший ископаемый лес на планете
При обследовании заброшенного песчаного карьера в штате Нью-Йорк (США) ученые обнаружили ископаемые деревья, возраст которых составляет 386 млн лет.
Происшествия
Неизвестные ограбили безработного на 9,5 млн рублей в Москве
Двое неизвестных в медицинских масках избили и ограбили безработного в подъезде жилого дома на юго-востоке Москвы.
Происшествия
Полицейский скончался от огнестрельного ранения в Саратове
Сотрудник полиции в Саратове скончался в ночь на воскресенье, 22 декабря, в больнице после получения огнестрельного ранения.
Политика
МИД Украины объяснил запрет на въезд в Россию по внутреннему паспорту
Ранее стало известно о введении в марта следующего года запрета украинским гражданам на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Фламенго» в финале клубного чемпионата мира
В финале клубного чемпионата мира по футболу английский «Ливерпуль» оказался сильнее бразильского «Фламенго».
Политика
Минфин США ввёл санкции против «Северного потока-2». Работы встали
Ведомство мотивировало своё решение тем, что Дональд Трамп подписал закон об оборонном бюджете с включенными в него санкциями в отношении судов-трубоукладчиков, участвующих в реализации проекта.
Политика
На Украине назвали поражением США протокол по газу с Россией
Подписав протокол по транзиту газа, Россия и Украина вышли победителями, а США в этой ситуации выглядят проигравшими, считает главный редактор «Страна.ua» Игорь Гужва.
Футбол
Слуцкий рассказал, почему принял решение возглавить «Рубин»
Российский специалист Леонид Слуцкий ответил, почему принял решение возглавить «Рубин».
Авто
5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году
В 2020 году в России вступят в силу 5 законов, которые совсем не обрадуют автовладельцев.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе
Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Армия и оружие
Опытный образец обновленного Су-34 создадут к 2022 году
Опытный образец модернизированного истребителя-бомбардировщика Су-34 поколения 4++ создадут к 2022 году.
Политика
Экс-депутат Рады обозвал Порошенко «тупым и ущербным существом»
Культура
Джоан Роулинг возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых писателей
Британская писательница Джоан Роулинг оказалась на первом месте в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes.
Хоккей
«Авангард» подписал новый контракт с Хартли
О подписании нового контракта Хартли рассказал после завершения встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против «Салавата Юлаева».
Общество
ГИБДД могут дать право проверять всех водителей на алкоголь
В МВД подготовили проект изменений в правила освидетельствования водителей, согласно которому сотрудники ГИБДД смогут проверять всех водителей на алкоголь и наркотики.
Спорт
Шанава выиграл спринт свободным стилем на этапе КМ в Словении
Французский лыжник Люка Шанава одержал победу в спринтерской гонке свободным стилем на этапе Кубка мира в словенской Планице.
Футбол
«Монако» разгромил «Лилль» в матче Лиги 1
Футбольный клуб «Монако» нанес поражение в разгромным счетом команде «Лилль» в матче девятнадцатого тура французской Лиги 1.
Политика
Миллер раскрыл детали соглашения с Украиной по газовому транзиту
Транзит газа через Украину при установлении конкурентного тарифа составит 65 миллиардов кубометров в следующем году и по 40 миллиардов в период с 2021 по 2024 год, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Политика
В Польше ответили на слова Путина о Второй мировой войне
МИД Польши встревожен после заявлений президента Владимира Путина о причинах и виновниках Второй мировой войны.