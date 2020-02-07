Экономика

ИзвестияИзвестияСП назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки

Главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование. Расходы на эту сферу растут, но по-прежнему отстают от развитых стран, говорится в отчете Счетной палаты «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации».
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала
 и науку.
Телеканал 360°06 февраля в 17:48

Подробнее о событии

Счетная палата поставила под сомнение продуктивность российской науки

Невские Новости18:50

Обнародованы данные о «токсичных» проблемах российской науки

Московский Комсомолецвчера в 09:13

Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед

ТАСС Наука 06 февраля в 16:24

Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки

Коммерсантъ06 февраля в 22:25

Счетная палата назвала госфинансирование науки «токсичным»

Телеканал 360°06 февраля в 18:06

«Токсично» не госфинансирование, а подход современного государства к науке

REGNUMвчера в 05:06

Счетная палата назвала главные проблемы российской науки

РБК06 февраля в 16:00
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Происшествия

В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке

РИА Новости 06:22
Экономика

Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса

Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
Коммерсантъ вчера в 08:12
Происшествия

Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула

Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
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Киберспорт

Astralis впервые в истории выбыла из турнира, проиграв все матчи

Впервые в истории датская команда Astralis, возглавляющая мировой рейтинг по дисциплине CS:GO, покинула турнир без единой победы.
Чемпионат 14:53
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Журналисты издания «Чемпионат.com» выпустили материал, где рассказали, кто из российских футболистов заметно подешевел за последние пять лет.
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Турция перебрасывает сотни единиц техники к Идлибу

Турция перебрасывает в Идлиб подкрепления. Кроме того, в приграничной турецкой провинции Хатай накапливаются сотни единиц военной техники.
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Гаджеты

Вышел браузер Microsoft Edge 80

В дальнейшем Microsoft намерена обновить старую UWP-версию браузера Edge до новой для всех пользователей Windows 10.
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Авто

Mazda запатентовала рядную «шестерку» и 8-скоростной «автомат»

Японскому фан-сообществу Mazda удалось разведать заявки компании на оформление патентов на рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель и 8-диапазонную автоматическую гидромеханическую коробку передач.
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Общество

В Раде заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста

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RT на русском вчера в 07:06
Здоровье

Врач Мазо сообщила о пагубном влиянии курения на психическое здоровье

Курение может оказывать пагубное влияние на психическое здоровье человека, заявила руководитель отделения эндокринологической психиатрии НИИ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Галина Мазо.
Экономика сегодня 14:33
Политика

Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами

Pravda.Ru 05:41
Политика

Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова

Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
ТАСС вчера в 07:48
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru 06 февраля в 16:37
Здоровье

В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек

РИА Новости вчера в 19:40
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EGS сделал скидку на Metro Exodus за неделю до выхода игры в Steam

Игра студии 4A Games изначальна должна была выйти в магазине от Valve, но позже разработчики подписали контракт с Epic Games на годовую эксклюзивность в EGS.
RuNews24.ru 02:14
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Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте

Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
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О симптомах заболеваний щитовидной железы поведали медики

Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
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Армия и оружие

В Афганистане обстреляли американских военных

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Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте

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Происшествия

На поиски пропавшего сахалинского рыбака отправились спасатели

Как сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС России по Сахалинской области, в Долинский район выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и сотрудники ГИМС.
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Кино

Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов

Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
RuNews24.ru 01:06
Происшествия

В Киевской области бывшие полицейские оборудовали нарколабораторию

Служба безопасности Украины ликвидировала в Обухове, Киевской области мощную нарколабораторию по изготовлению синтетических психотропных веществ, созданную экс-правоохранителями.
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«Правило 90». О чем стоит знать всем офисным работникам

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РИА Новости 19:05
Общество

Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай

Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
РИА Новости 05:45
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Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил разобраться с вопросом завышения цен на медицинские маски в региона.
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Экономика

В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля

В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Известия вчера в 08:03
Политика

Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
BFM.ru 09:35
Политика

В России могут упростить получение гражданства

Российское правительство может ввести упрощенную процедуру получения российского гражданства.
Expert.ru 06 февраля в 23:28
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