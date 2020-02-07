с чего всё началось

Главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование. Расходы на эту сферу растут, но по-прежнему отстают от развитых стран, говорится в отчете Счетной палаты «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации».

Экономика Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.

Происшествия Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.

Футбол Опубликован список самых подешевевших российских футболистов Журналисты издания «Чемпионат.com» выпустили материал, где рассказали, кто из российских футболистов заметно подешевел за последние пять лет.

Гаджеты Вышел браузер Microsoft Edge 80 В дальнейшем Microsoft намерена обновить старую UWP-версию браузера Edge до новой для всех пользователей Windows 10.

Авто Mazda запатентовала рядную «шестерку» и 8-скоростной «автомат» Японскому фан-сообществу Mazda удалось разведать заявки компании на оформление патентов на рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель и 8-диапазонную автоматическую гидромеханическую коробку передач.

Общество В Раде заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста Председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «Экономической правде» заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.

Здоровье Врач Мазо сообщила о пагубном влиянии курения на психическое здоровье Курение может оказывать пагубное влияние на психическое здоровье человека, заявила руководитель отделения эндокринологической психиатрии НИИ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Галина Мазо.

Политика Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.

Происшествия На поиски пропавшего сахалинского рыбака отправились спасатели Как сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС России по Сахалинской области, в Долинский район выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и сотрудники ГИМС.

Происшествия В Киевской области бывшие полицейские оборудовали нарколабораторию Служба безопасности Украины ликвидировала в Обухове, Киевской области мощную нарколабораторию по изготовлению синтетических психотропных веществ, созданную экс-правоохранителями.