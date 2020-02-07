Экономика
ИзвестияСП назвала недостаточное финансирование главной проблемой науки
Главной проблемой российской науки остается недостаточное финансирование. Расходы на эту сферу растут, но по-прежнему отстают от развитых стран, говорится в отчете Счетной палаты «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации».
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с чего всё началось
Счетная палата России в рамках своего доклада, в котором оценила стратегические планы федеральных ведомств на 2019–2024 годы, проанализировала и науку.Телеканал 360°06 февраля в 17:48
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Счетная палата считает, что наука не двигает социально-экономическое развитие РФ вперед
ТАСС Наука 06 февраля в 16:24
Счетная палата заявила о «токсичности» госфинансирования для российской науки
Коммерсантъ06 февраля в 22:25
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Происшествия
В Казахстане восемь человек погибли в массовой драке
Экономика
Китайские торговцы медью объявили форс-мажор из-за коронавируса
Китайские торговцы медью сообщили своим контрагентам в разных странах мира — от Чили до Нигерии и Сомали — об отмене или приостановке заказов на поставку меди, сославшись на эпидемию коронавируса как на форс-мажорное обстоятельство.
Происшествия
Пропавшая неделю назад в Петербурге девушка утонула
Родные и друзья 22-летней девушки, которая пропала неделю назад в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, выяснили, что она упала в Неву и утонула.
Киберспорт
Astralis впервые в истории выбыла из турнира, проиграв все матчи
Впервые в истории датская команда Astralis, возглавляющая мировой рейтинг по дисциплине CS:GO, покинула турнир без единой победы.
Культура
Татьяна Устинова: Я не люблю себя
Шоу-бизнес
Дочь Ларисы Гузеевой: «Надеюсь, что засну и никогда не проснусь»
Вчера Лариса Гузеева опубликовала в социальных сетях снимок из комнаты дочери Оли с подписью «проверка психического состояния».
Футбол
Опубликован список самых подешевевших российских футболистов
Журналисты издания «Чемпионат.com» выпустили материал, где рассказали, кто из российских футболистов заметно подешевел за последние пять лет.
Армия и оружие
Турция перебрасывает сотни единиц техники к Идлибу
Турция перебрасывает в Идлиб подкрепления. Кроме того, в приграничной турецкой провинции Хатай накапливаются сотни единиц военной техники.
Гаджеты
Вышел браузер Microsoft Edge 80
В дальнейшем Microsoft намерена обновить старую UWP-версию браузера Edge до новой для всех пользователей Windows 10.
Авто
Mazda запатентовала рядную «шестерку» и 8-скоростной «автомат»
Японскому фан-сообществу Mazda удалось разведать заявки компании на оформление патентов на рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель и 8-диапазонную автоматическую гидромеханическую коробку передач.
Общество
В Раде заявили о неизбежности повышения пенсионного возраста
Председатель комитета Верховной рады по социальной политике и защите прав ветеранов Галина Третьякова в интервью «Экономической правде» заявила о неизбежности повышения пенсионного возраста на Украине.
Здоровье
Врач Мазо сообщила о пагубном влиянии курения на психическое здоровье
Курение может оказывать пагубное влияние на психическое здоровье человека, заявила руководитель отделения эндокринологической психиатрии НИИ психиатрии и неврологии имени Бехтерева Галина Мазо.
Политика
Поклонская сравнила Украину с сомалийскими пиратами
Политика
Мэрия Львова отказалась передать России останки разведчика Кузнецова
Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
Здоровье
В Китае число жертв коронавируса выросло до 722 человек
Киберспорт
EGS сделал скидку на Metro Exodus за неделю до выхода игры в Steam
Игра студии 4A Games изначальна должна была выйти в магазине от Valve, но позже разработчики подписали контракт с Epic Games на годовую эксклюзивность в EGS.
Общество
Защита Винника подала апелляцию на решение суда Парижа о его аресте
Защита экстрадированного из Греции во Францию россиянина Александра Винника подала апелляцию на решение парижского суда о содержании его под стражей.
Здоровье
О симптомах заболеваний щитовидной железы поведали медики
Медики рассказали, на что обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание щитовидной железы.
Армия и оружие
В Афганистане обстреляли американских военных
Общество
Пранкеры сняли реакцию москвичей на портрет Путина в лифте
Еще одна девушка в шутку решила помолиться портрету. Бабушка с собачкой призналась, что вошла и испугалась, увидев в лифте Путина.
Происшествия
На поиски пропавшего сахалинского рыбака отправились спасатели
Как сообщил оперативный дежурный ГУ МЧС России по Сахалинской области, в Долинский район выдвинулись спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова и сотрудники ГИМС.
Кино
Netflix опубликовал список запрещенных к показу фильмов
Речь идет о фильмах, запрещенных к показу на платформе с 2015 по 2020 годы.
Происшествия
В Киевской области бывшие полицейские оборудовали нарколабораторию
Служба безопасности Украины ликвидировала в Обухове, Киевской области мощную нарколабораторию по изготовлению синтетических психотропных веществ, созданную экс-правоохранителями.
Здоровье
«Правило 90». О чем стоит знать всем офисным работникам
Осаночный сколиоз – типичное "офисное" заболевание, которое появляется из-за неправильно расположения тела на рабочем месте.
Общество
Самолет МЧС с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Транспортный самолет МЧС России Ил-76 вылетел в Китай с подмосковного аэродрома Жуковский с медицинскими препаратами и средствами индивидуальной защиты, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Здоровье
Осипов потребовал разобраться с завышением цен на маски
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поручил разобраться с вопросом завышения цен на медицинские маски в региона.
Экономика
В Кузбассе ответили на отказ Польши от импорта российского угля
В случае отказа Польши от российского угля Кузбасс перенаправит высвободившиеся объемы на другие рынки, в том числе стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Политика
Зеленский рассказал, что Папа Римский назвал его «президентом мира»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Европе, по словам Папы Римского, его считают «президентом мира».
Политика
В России могут упростить получение гражданства
Российское правительство может ввести упрощенную процедуру получения российского гражданства.