Общество
Газета.RuS&P назвало сложность для строительства «Северного потока-2»
В случае отказа швейцарского морского подрядчика Allseas от прокладки труд российского газопровода "Северный поток-2" у России могут возникнуть проблемы с поиском новых кораблей. Об этом сообщает американской агентство S&P Global Platts.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 22:28, Ашберн
Политика
Кипр не намерен закупать оружие у США после снятия Вашингтоном эмбарго
Кипр не намерен приобретать американское оружие даже после принятого властями США решения об отмене эмбарго на поставки вооружений в республику.
Политика
В МИД РФ ответили на введение санкций США против «Северного потока-2»
«С интересом наблюдаем за тем, как США переходят знаковую грань во внешней политике, начиная вводить санкции, к которым Россия давно привыкла, против собственных союзников», - говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ.
Армия и оружие
Украинских военных обяжут изучать английский язык
Со следующего года в украинской армии значительно усилят изучение английского языка с помощью инструкторов НАТО.
Политика
Гончарук рассказал о последствиях газового соглашения для украинцев
Премьер Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение на пятилетний транзит российского газа через Украину.
Общество
Появление портретов Сталина на улицах Москвы сочли незаконным
Акция с размещением проекций портрета бывшего лидера СССР Иосифа Сталина на фасадах зданий Москвы является незаконной.
Общество
Открылась продажа субсидируемых авиабилетов на Дальний Восток
Российские авиаперевозчики "Аэрофлот" и S7 Airlines начали продавать авиабилеты по субсидируемым тарифам в экономическом классе на следующий год в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград.
Футбол
Число пострадавших в беспорядках у «Камп Ноу» превысило 60 человек
Как сообщает 20minutos, в среду до 24 часов в службу экстренной медицинской помощи обратилось 64 человека, пять из них - с переломами.
Космос
NASA представило концепт нового космического телескопа HabEx
Музыка
Шнуров высмеял участника шоу «Голос», оскорбившего Гагарину
Наставник на шоу "Голос" Сергей Шнуров пошутил над бывшим участником телепроекта из Екатеринбурга Арсением Курчаниным, поведение которого во время выступления оскорбило Полину Гагарину.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак грубо прокомментировала фото Яны Рудковской
Телеведущая грубо прокомментировала фото Рудковской, посоветовав ей оголить другую, более интимную часть тела.
Авто
Джереми Кларксон выбрал лучшие и худшие автомобили 2019 года
Знаменитый телеведущий Джереми Кларксон назвал лучшие и худшие автомобили 2019 года.
Политика
Зюганов допустил проведение досрочных президентских выборов в России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что в России возможны досрочные президентские выборы.
Единоборства
Корейский Зомби в первом раунде нокаутировал Эдгара
Экс-чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар уступил Корейскому Зомби в главном бою UFC Fight Night 165. Кореец победил американца нокаутом.
Единоборства
Лебедев проиграл Мчуну в бою за титул WBC Silver
Российский боксер Денис Лебедев проиграл южноафриканцу Табисо Мчуну в поединке за титул WBC Silver в первом тяжелом весе.
Кино
Названа десятка худших фильмов 2019 года
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в использовании лазерного оружия на Донбассе
Украинская сторона обвинила непризнанные республики Донбасса в минометном обстреле своих позиций из орудий 82-мм калибра, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Общество
Роскачество составило рейтинг российских игристых вин
Наука
Обнаружен древнейший на планете ископаемый лес
Ученые из США и Великобритании изучали древние почвы около города Кайро в штате Нью-Йорк и обнаружили следы обширной корневой системы леса, существовавшего в девоне, 385 миллионов лет назад.
Армия и оружие
«Севмаш» в 2020 году поставит флоту четыре атомные подлодки
Речь идет об АПЛ «Белгород», ракетном подводном крейсере стратегического назначения проекта 955А «Князь Олег», а также двух многоцелевых атомных подлодок проекта 885 М «Казань» и «Новосибирск».
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Космос
Как проходил первый полет к Плутону
«Новые горизонты» — космический аппарат, который был в центре всей его работы в течение последних 14 лет, — чуть больше чем через неделю должен был оказаться у своей цели — самой далекой планеты из всех, которые когда-либо исследовали с помощью зондов.
Хоккей
Молодежная сборная России разгромила казахов в товарищеском матче
Хоккеисты молодежной сборной России (игроки не старше 20 лет) разгромили сверстников из Казахстана в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.
Политика
МИД Украины разъяснил запрет ездить в Россию по внутреннему паспорту
Запрет украинцам посещать Россию по внутреннему паспорту связан с «дополнительными гарантиями» для граждан.
Общество
В России планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости
В будущем российские власти планируют снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч.
Происшествия
Посетители кафе в Пермском крае отравились газом
В ресторане быстрого питания в городе Березники Пермского края посетители отравились, предположительно, газом.
Общество
В правительстве объяснили разрыв в зарплатах врачей в регионах России
Разница в зарплатах врачей в регионах России связана c разными порядками установления окладов, объяснила вице-премьер Татьяна Голикова.
Авто
Представлен седан Hyundai Aura дешевле и меньше «Соляриса»
Компания Hyundai готовится вывести на рынок новый субкомпактный седан, которому дали название Aura.
Шоу-бизнес
Отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным
Отец певицы Жанны Фриске Владимир прокомментировал скандал, который произошел между ним и Иосифом Пригожиным.
Политика
«Газпром» ради сделки может выплатить Украине $3 млрд
В ходе большой пресс-конференции 19 декабря глава государства, отвечая на вопрос о возможной газовой войне между Москвой и Киевом, назвал решение Стокгольма о взыскании с «Газпрома» порядка $3 млрд политическим.