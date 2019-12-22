В случае окончательного решения швейцарской Allseas не участвовать в прокладке труб на дне Балтийского моря в рамках строительства газопровода «Северный поток-2», России придется искать альтернативные корабли.

S&P нашло еще одну сложность для строительства «Северного потока-2»

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