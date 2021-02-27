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Коммерсантъ

S&P назвало три главных риска для России в 2021 году

Перспективы кредитного рейтинга России в 2021 году обсуждались аналитиками S&P Global Ratings на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ, сообщает РБК со ссылкой на презентацию агентства от 26 февраля.В источнике
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S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году

Аналитики кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings на вебинаре, посвященном суверенным рейтингам России и стран СНГ, назвали три ключевых риска, которые могут омрачить рейтинговые перспективы России.
РБК01:00
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S&P назвало три основных риска для российской экономики

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S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году

РИА Новости03:51

S&P назвало три ключевых риска для России в 2021 году

РБК01:00

Названы три ключевых риска для российской экономики в 2021 году

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Российская экономика может столкнуться с несколькими вызовами в 2021 году

ФАН02:17

S&P перечислило ключевые риски для России в 2021 году

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S&P назвало три главных риска для России в 2021 году

Коммерсантъ03:19
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Около десятой части российских компаний планируют закрытие в 2021 году

В 2021 году с серьезными проблемами может столкнуться каждая десятая компания МСП в России, пишет РБК со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, проводивший опрос среди 5 тыс. российских компаний.
Санкт-Петербург.ру25 февраля в 02:12