Нью-Йорк, США, 24 августа 2020, 23:08 — REGNUM Индекс S&P фондового рынка США за день дважды обновил исторический максимум — на старте и в самом конце торговой сессии 24 августа на Уолл-стрит.

S&P обновил исторический максимум к концу сессии на Уолл-стрит

Политика Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму Шесть государств — партнеров Европейского союза присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России по Крыму. 1,6K

Происшествия «Умершая» жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV.

Общество Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии. 549

Общество Московским школьникам разрешили учиться дистанционно Московские школьники смогут учиться дистанционно, если их родители примут такое решение. 220

Футбол «Матч ТВ» впервые в сезоне покажет три матча чемпионата России Телеканал «Матч ТВ» опубликовал программу на текущую неделю, из которой стало понятно, что зрители смогут увидеть прямые трансляции сразу трёх матчей пятого тура Российской Премьер-лиги.

Общество В Госдуме предложили перенести на октябрь начало учебного года Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову рассмотреть возможность переноса начала учебного года на октябрь из-за эпидемиологической ситуации. 828

Шоу-бизнес Кудрявцева показала поклонникам фигуру после удаления имплантов На снимках с отдыха, опубликованных в Instagram-аккаунте знаменитости, Кудрявцева шикарно выглядит в облегающем купальнике после недавней операции по удалению грудных имплантов. 31

Гаджеты Samsung Galaxy Note20 продается в 10 раз хуже, чем Galaxy Note20 Ultra Слова инсайдера подтверждает статистика популярных торговых площадок: Samsung Galaxy Note20 продается примерно в 10 раз хуже, чем более дорогая модель Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Политика Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального. 805

Интернет Роскачество выявило в WhatsApp новую схему мошенничества Злоумышленники в WhatsApp и других популярных мессенджерах стали использовать новые способы мошенничества, применяя методы социальной инженерии. 29

Авто Дебютировал компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta Компания Toyota представила новый небольшой паркетник Urban Cruiser, ценник на который окажется ниже, чем на Hyundai Creta. 42

Общество «Роскосмос» пока не выяснил причину падения давления на МКС 21 августа экипаж МКС закрылся в российском модуле «Звезда». Все эти дни идет проверка давления в американском сегменте космической станции. 3

Экономика В Башкирии снизился индекс промышленного производства Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве. 12