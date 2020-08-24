Экономика
REGNUMS&P обновил исторический максимум к концу сессии на Уолл-стрит
Нью-Йорк, США, 24 августа 2020, 23:08 — REGNUM Индекс S&P фондового рынка США за день дважды обновил исторический максимум — на старте и в самом конце торговой сессии 24 августа на Уолл-стрит.
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Происшествия
В Перми на ТЭЦ эвакуируют сотрудников из-за сообщения о минировании
Pro Город Пермь вчера в 09:42
Здоровье
Eще одну российскую вакцину от коронавируса зарегистрируют в сентябре
В России в сентябре могут зарегистрировать еще одну вакцину от COVID-19. Ее создали ученые центра "Вектор" Роспотребнадзора России.
ГТРК Ставрополье вчера в 12:19
Политика
Шесть стран присоединились к санкциям Евросоюза по Крыму
Шесть государств — партнеров Европейского союза присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год санкций в отношении России по Крыму.
Известия вчера в 22:07
Происшествия
«Умершая» жительница Детройта открыла глаза в похоронном бюро
Жительница американского Детройта, которую признали мертвой, открыла глаза в похоронном бюро, сообщает местный телеканал WXYZ-TV.
РИА Новости вчера в 17:42
Общество
Счетная палата выявила проблемы с начислением пенсий россиянам
Счетная палата обнаружила ошибки в системе персонифицированного учета в Пенсионном фонде России (ПФР), которые приводили к тому, что граждане недополучали пенсии.
Известия вчера в 22:08
Общество
Роспотребнадзор проверит летучих мышей в России на коронавирусы
РБК вчера в 22:14
Общество
Московским школьникам разрешили учиться дистанционно
Московские школьники смогут учиться дистанционно, если их родители примут такое решение.
Вести.Ru вчера в 07:00
Футбол
«Матч ТВ» впервые в сезоне покажет три матча чемпионата России
Телеканал «Матч ТВ» опубликовал программу на текущую неделю, из которой стало понятно, что зрители смогут увидеть прямые трансляции сразу трёх матчей пятого тура Российской Премьер-лиги.
LiveResult.Ru вчера в 08:53
Шоу-бизнес
Оперная певица Максакова заявила о возможном родстве со Сталиным
Оперная певица Мария Максакова заявила, что может быть внучкой Иосифа Сталина.
Вечерняя Москва вчера в 15:42
Общество
В Госдуме предложили перенести на октябрь начало учебного года
Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов предложил главе Минпросвещения Сергею Кравцову рассмотреть возможность переноса начала учебного года на октябрь из-за эпидемиологической ситуации.
RT на русском вчера в 22:16
Общество
Глава Тувы сообщил о повторном заражении коронавирусом
Известия вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Кудрявцева показала поклонникам фигуру после удаления имплантов
На снимках с отдыха, опубликованных в Instagram-аккаунте знаменитости, Кудрявцева шикарно выглядит в облегающем купальнике после недавней операции по удалению грудных имплантов.
CT news вчера в 06:16
Гаджеты
Samsung Galaxy Note20 продается в 10 раз хуже, чем Galaxy Note20 Ultra
Слова инсайдера подтверждает статистика популярных торговых площадок: Samsung Galaxy Note20 продается примерно в 10 раз хуже, чем более дорогая модель Samsung Galaxy Note20 Ultra.
iXBT.com вчера в 03:39
Авто
Компания Nio начала предлагать в аренду аккумуляторы для электрокаров
Китайская компания Nio придумала оригинальный способ снизить стоимость своих электрокаров, запустив эксклюзивную услугу аренды аккумуляторов.
Автоновости дня 22 августа в 13:40
Политика
Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального
Немецкий канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Германии Хайко Маас в совместном заявлении призвали власти России к прозрачному и всеобъемлющему расследованию ухудшения состояния здоровья Алексея Навального.
РБК вчера в 12:28
Интернет
Роскачество выявило в WhatsApp новую схему мошенничества
Злоумышленники в WhatsApp и других популярных мессенджерах стали использовать новые способы мошенничества, применяя методы социальной инженерии.
МонаВиста вчера в 15:23
Гаджеты
Nokia представила кнопочные телефоны с поддержкой 4G-сетей
Деловое.ТВ вчера в 06:30
Общество
Врачи берлинской клиники подтвердили отравление Навального ядом
Накануне, 24 августа, врачи немецкой клиники «Шарите» сообщили о результатах клинических исследований Алексея Навального.
Prooren.ru 00:28
Авто
Дебютировал компактный кроссовер Toyota дешевле Hyundai Creta
Компания Toyota представила новый небольшой паркетник Urban Cruiser, ценник на который окажется ниже, чем на Hyundai Creta.
Новые автомобили вчера в 22:43
Происшествия
Под Воронежем завели дело о гибели пяти человек в выгребной яме
Российская газета вчера в 06:39
Происшествия
Три человека погибли при наезде иномарки на рабочих под Петербургом
Три человека погибли в результате ДТП с участием автомобиля дорожной службы в Ленинградской области.
РБК вчера в 19:51
Политика
Встреча глав МИД «нормандской четверки» может пройти в сентябре
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что встреча министров иностранных дел стран-участниц нормандского формата может состояться в сентябре.
Газета.Ru вчера в 06:21
Здоровье
Ученые назвали три привычки, разрушающие печень
Причиной цирроза печени, по словам ученых, может стать неправильное употребление фруктов.
Evo-rus.com вчера в 13:39
Шоу-бизнес
Солистка Little Big снялась для обложки журнала Maxim
Софья Таюрская, солистка группы Little Big, снялась для сентябрьского номера мужского журнала Maxim.
Телеканал 360° вчера в 06:27
Общество
«Роскосмос» пока не выяснил причину падения давления на МКС
21 августа экипаж МКС закрылся в российском модуле «Звезда». Все эти дни идет проверка давления в американском сегменте космической станции.
BFM.ru вчера в 09:26
Авто
АвтоВАЗ начал работать по субботам из-за большого спроса на автомобили
Новые автомобили вчера в 22:49
Происшествия
Экс-сотрудника СК Белоруссии задержали в Пскове и вывезли из России
Подавшего в отставку сотрудника белорусского Следственного комитета Андрея Остаповича задержали в Пскове.
Anews 23 августа в 04:36
Экономика
В Башкирии снизился индекс промышленного производства
Уфа, 24 августа 2020, 09:56 — REGNUM В Башкирии индекс промышленного производства по итогам семи месяцев снизился на один процент и составил 97,8%. Об этом 24 августа сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в республиканском правительстве.
REGNUM вчера в 02:56
Общество
Нобелевского лауреата Светлану Алексиевич вызвали в СК Белоруссии
Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич и бывший директор Купаловского театра Павел Латушко вызваны на допрос в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетелей в рамках уголовного дела по обвинению Координационного совета оппозиции в попытке захвата государственной власти и создании угрозы национальной безопасности страны.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество
Мясников призвал не делать поспешных выводов о состоянии Навального
Врач и известный телеведущий Александр Мясников прокомментировал заявление немецких врачей о состоянии блогера Алексея Навального.
Экономика сегодня вчера в 18:35