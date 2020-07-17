Общество

Российская газетаРоссийская газетаСП отчиталась о результатах проверки исполнения бюджета Росгидрометом

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Счетная палата России положительно оценила результаты проверки деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в рамках исполнения бюджета за 2019 год. Это касается как работы самого ведомства, так и расходования бюджетных средств.
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