Счетная палата России положительно оценила результаты проверки деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в рамках исполнения бюджета за 2019 год. Это касается как работы самого ведомства, так и расходования бюджетных средств.

Армия и оружие На сайте Минобороны появился раздел о Главном военно-морском параде На сайте Минобороны России появился специальный мультимедийный раздел, посвященный Главному военно-морскому параду, который состоится 26 июля.

Общество Вильфанд предупредил о неблагоприятной погоде в ряде регионов России Неблагоприятные погодные явления ожидаются в ряде регионов России, где ранее отмечалась жаркая погода.

Общество В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19 Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич. 186

Политика Глава МИД Британии обвинил РФ в попытке похитить данные о вакцине Как передавало ИА REGNUM, 16 июля Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании сообщил, что Британия, США и Канада опубликовали совместное заявление, обвиняющее спецслужбы РФ в попытке украсть данные об исследованиях вакцины от коронавируса. 46

Происшествия Полиция отпустила задержанного по делу о пожаре в соборе Нанта Французские правоохранительные органы отпустили из-под стражи 39-летнего выходца из Руанды, задержанного в субботу в рамках расследования причин пожара в соборе Святых Петра и Павла в городе Нант на западе страны. 61

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K