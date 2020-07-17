Счетная палата России положительно оценила результаты проверки деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в рамках исполнения бюджета за 2019 год. Это касается как работы самого ведомства, так и расходования бюджетных средств.

Общество «Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.

Автоспорт Стартовая решетка Гран При Венгрии Предлагаем взглянуть на стартовое поле Гран При Венгрии, третьей гонки сезона-2020 в Формуле 1. Второй поул в этом году, седьмой на Хунгароринге и 90-й в карьере накануне в квалификации действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, вместе с которым гонку с первого ряда начнет его напарник по Mercedes Валттери Боттас.

Авто Обнародованы дебютные фотографии обновленного BMW X1 Стоит напомнить, что нынешняя, вторая генерация BMW X1 было презентовать пять лет назад, а в прошлом году модель была модернизирована. 2

Здоровье 11 детей и подростков заболели С-19 в Хабаровском крае Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 24 пациента старше 65-ти лет; 11 детей и подростков в возрасте от трех до 15-ти лет. ⠀ Среди вновь выявленных пациентов 12 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 65 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. 150

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,6K

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Политика Эрдоган посетил собор Святой Софии Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями. 24

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Культура Фестиваль оперы и балета в Херсонесе покажут по ТВ Концерт фестиваля оперы и балета, который пройдет в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" с 29 июля по 2 августа, впервые будет показан по телевидению. 2

Общество Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России Вильфанд отметил, что помогает снизить пожароопасность в центре Урала за счет очень опасных явлений.