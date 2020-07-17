Общество
Российская газетаСП отчиталась о результатах проверки исполнения бюджета Росгидрометом
Счетная палата России положительно оценила результаты проверки деятельности Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) в рамках исполнения бюджета за 2019 год. Это касается как работы самого ведомства, так и расходования бюджетных средств.
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СП отчиталась о результатах проверки исполнения бюджета Росгидрометом
Российская газета17 июля в 12:05
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Общество
Хабаровчане в седьмой раз вышли на митинг против ареста Фургала
В Хабаровске горожане уже в седьмой раз вышли на массовые протесты против ареста губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Росбалт 17 июля в 06:19
Общество
«Сахалинморнефтегаз» останавливает работу на севере Сахалина
Компания "РН-Сахалинморнефтегаз" (дочка "Роснефти") останавливает работу своих нефтяных и газовых промыслов на севере Сахалина.
Сахалин.Инфо 18:19
Автоспорт
Стартовая решетка Гран При Венгрии
Предлагаем взглянуть на стартовое поле Гран При Венгрии, третьей гонки сезона-2020 в Формуле 1. Второй поул в этом году, седьмой на Хунгароринге и 90-й в карьере накануне в квалификации действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон, вместе с которым гонку с первого ряда начнет его напарник по Mercedes Валттери Боттас.
Autosport.com.ru 01:34
Здоровье
«Не буду лукавить»: признание испытателя вакцины от COVID-19
Ученые совместно с Минобороны уже испытали свою вакцину на добровольцах и в сентябре надеются получить разрешение на выпуск.
Вести.Ru 14:40
Экономика
Зерно из госфонда смогут продавать по цене ниже закупочной
Государство в отдельных случаях сможет продавать зерно из госфонда по цене ниже закупочной.
Коммерсантъ вчера в 05:59
Авто
Обнародованы дебютные фотографии обновленного BMW X1
Стоит напомнить, что нынешняя, вторая генерация BMW X1 было презентовать пять лет назад, а в прошлом году модель была модернизирована.
Pnzdrive вчера в 08:10
Общество
Акция в поддержку Фургала в Хабаровске завершилась без происшествий
Евразия Daily 11:07
Шоу-бизнес
Максим Фадеев извинился перед подписчицей за клип с Валерией
Актуальные Новости 01:59
Политика
В Канаде сочли преступлением осквернение памятника СС «Галичина»
Piter.tv вчера в 09:20
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача второй части Torchlight
Goroday.ru 16 июля в 18:51
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали при стрельбе в Вашингтоне
Один человек погиб и около восьми получили ранения в результате стрельбы в американском Вашингтоне.
Известия 18:35
Здоровье
11 детей и подростков заболели С-19 в Хабаровском крае
Среди заболевших большинство — в возрасте от 18-ти до 65-ти лет; 24 пациента старше 65-ти лет; 11 детей и подростков в возрасте от трех до 15-ти лет. ⠀ Среди вновь выявленных пациентов 12 человек являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования, у 65 процентов зафиксирована пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания.
Молодой дальневосточник XXI век 17 июля в 14:53
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Экономика
Минобрнауки рассмотрит увеличение стипендий студентам до уровня МРОТ
Минобрнауки России прорабатывает возможность увеличения государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ.
Известия 17 июля в 15:13
Происшествия
В Бурятии погиб в ДТП депутат Народного Хурала Александр Лоншаков
В Бурятии в воскресенье, 19 июля, разбился на своем «Toyota Land Cruiser» депутат Народного Хурала Александр Лоншаков.
Байкал24 11:04
Общество
Главные новости за выходные 18–19 июля
В России за выходные зарегистрировано 12 343 новых случая заражения коронавирусом (6234 — в субботу и 6109 — в воскресенье).
Коммерсантъ 12:00
Политика
Эрдоган посетил собор Святой Софии
Президент Турции Тайип Эрдоган посетил собор Святой Софии (Айя-Софию) в Стамбуле, где ознакомился с подготовительными работами к первому богослужению после его превращения в мечеть, и поделился в Twitter фотографиями.
РИА Новости 13:04
Авто
Kia представит свой новый кроссовер Sonet в августе
Kia Motor готовится к демонстрации Sonet и объявила, что мировая премьера субкомпактного внедорожника состоится 7 августа.
Avtovesti.com вчера в 04:22
Здоровье
40 случаев коронавируса выявлено за сутки в Амурской области
Двое амурчан с коронавирусом скончались. 18 июля в Амурской области подтверждено 40 новых случаев COVID-19.
Телепорт вчера в 03:37
Кино
Netflix назвал топ-10 своих самых популярных фильмов
Expert.ru 17 июля в 10:09
Технологии
Cloudflare взяла вину за перебои в работе мессенджера Discord на себя
Похоже, что маршрутизатор в нашей глобальной магистрали объявил неверные маршруты и привел к недоступности некоторых частей сети.
ИА Красная Весна вчера в 01:53
Спорт
Решивший выступать за Белоруссию российский легкоатлет объяснился
Российский прыгун с шестом Матвей Волков объяснил решение выступать за Белоруссию. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Lenta.ru вчера в 12:58
Игры
Sony не планирует отправить в отставку PlayStation 4 к Рождеству
Sony не планирует отправить в отставку консоль PlayStation 4 к Рождеству.
Актуальные Новости 10:28
Происшествия
Пассажирами пропавшего в Бурятии Ан-2 были пилоты других самолетов
Четыре командира экипажей являлись пассажирами самолета Ан-2, который пропал в Бурятии, сообщили агентству "Интерфакс" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.
Интерфакс 18:46
Культура
Фестиваль оперы и балета в Херсонесе покажут по ТВ
Концерт фестиваля оперы и балета, который пройдет в севастопольском музее-заповеднике "Херсонес Таврический" с 29 июля по 2 августа, впервые будет показан по телевидению.
Inc-news.ru 16:21
Общество
Глава Гидрометцентра предупредил об опасных погодных явлениях в России
Вильфанд отметил, что помогает снизить пожароопасность в центре Урала за счет очень опасных явлений.
РБК 19:35
Политика
Солодов подал документы для участия в выборах главы Камчатки
Документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора Камчатского края подал в избирательную комиссию исполняющий обязанности главы региона Владимир Солодов, 19 июля сообщает пресс-служба краевого избиркома.
ИА Красная Весна 08:31
Армия и оружие
На Северном Кавказе в рамках проверки были развернуты атомные минометы
Как информирует пресс-служба Южного военного округа, артиллерию большой мощности развернула 58-й общевойсковая армия.
RuNews24.ru 14:58